[ロイヤルホテル]

ハイカカオ70%チョコレートを使用の上品な味わいととろける口どけ



リーガロイヤルホテル小倉(北九州市小倉北区浅野:総支配人 棟安 正人)では、新作クリスマスケーキ「ジョワイユ・ノエル・ガトー」と定番のデコレーションケーキ、全2種の予約を10月6日(金)より開始いたします。





毎年異なるデザインで登場するプレミアムケーキ。今年は「ガトーショコラ」をクリスマス仕様にアレンジし、“ケーキを通して幸せをお届けする”という想いが込められた、パティシエこだわりのフルハンドメイドの逸品を提供いたします。さらに、福岡県の地域産業資源に指定されている桐箱を扱う増田桐箱店(古賀市)が桐のケーキ箱を手掛けます。職人の手によって作られた温かみのある桐箱には、選べるオリジナルメッセージを刻印する特別なケーキ箱をご用意いたします。



今回ご用意するプレミアムケーキは、フランス産チョコレート(ヴァローナ社製)を贅沢に使用した芳醇かつ上品な甘さが愉しめるハイカカオ70%のビターチョコレートとヘーゼルナッツチョコレートの2種類をオリジナルの製法でブレンドし、低温のオーブンでじっくりと焼き上げました。軽い口当たりに加え、とろけるような滑らかさがポイント。またケーキの上には、見た目にもインパクトのあるチョコレートのオーナメントに、ピスタチオやくるみ、アーモンドなどの様々なナッツ類を飾りクリスマスリースに見立てており、様々なナッツの香ばしい風味とチョコレートの上品な甘さの相性をお愉しみいただけます。

また、感謝の気持ちや祝福の言葉を刻印できるオリジナルの桐箱は、ケーキに高級感と華やかさをプラスします。ケーキをお召し上がりいただいた後も、ジュエリーやお手紙などが収納できる3段の引き出しと入替え、実用性のある桐箱としてご使用いただけます。

その他、しっとりとしたスポンジとまろやな甘さのクリームを重ねた「クリスマスデコレーションケーキ」もご用意しております。

カップルやご家族、ご友人などたいせつな人と過ごす特別なホリデーシーズンを彩る「あなただけのクリスマス スイーツ」をお届けいたします。



joyeux noel gateau ~ジョワイユ・ノエル・ガトー~メッセージ入り桐箱つき





クリスマス仕様にアレンジされた、パティシエこだわりのオリジナルガトーショコラは、軽い口当たりに加え、

とろけるような滑らかさがポイント。本ケーキは、メッセージを刻印できる伝統工芸品「桐箱」とセットで登場します。





〔 ご予約 受付期間 〕10月6日(金)~12月18日(月) ※完全予約制・20台限定

〔お引渡し日時〕12月21日(木)~25日(月) 10:30~20:30

〔 価格・サイズ〕10,000円 / 直径15cm ※桐箱サイズ…縦217×横207×高さ177mm

〔 販売店舗〕2階「オールデイダイニング リートス」



◆メッセージ入り桐箱 ~増田桐箱店~

「増田桐箱店」は福岡県古賀市に工房を構え、1929年の創業以来、博多人形や三味線などの伝統工芸品の桐箱から始まり、近年では桐の魅力を伝えるべく現在のライフスタイルに合った商品を手掛けています。

選べるオリジナル刻印メッセージに、サンタクロースなどのイラストを交えた特別なケーキ箱をご用意いたします。





<刻印メッセージ>

1.~4.から1つお選びいただけます。

1. Happy merry Christmas for you.2023

2. Thinking of you with love at Christmas.2023

3. いつもありがとうございます。

素敵なクリスマスをお過ごしください。2023年

4. メッセージなし

(モチーフ・リーガロイヤルホテルロゴのみ)



クリスマスデコレーションケーキ





北海道産のまろやかな甘さ・風味のクリームと苺を敷き詰め、しっとりと焼き上げたスポンジを重ねました。お子様から大人まで幅拾い層に喜ばれる定番の華やかなデコレーションケーキです。





〔 ご予約 受付期間 〕10月6日(金)~12月18日(月) ※完全予約制

〔お引渡し日時〕12月21日(木)~25日(月) 10:30~20:30

〔価格・サイズ〕4,500円 / 直径15cm



◆販売店舗 2階「オールデイダイニング リートス」

◆ご予約・お問い合わせ 093-531-1070 (レストラン予約/9:00~18:00)

◆ホームページ https://www.rihga.co.jp/kokura/restaurant/list/ritoas





※写真は全てイメージです

※表示料金は税金〔軽減税率対象〕を含みます。

※食材の入荷状況により内容を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

※営業内容の変更や臨時休業の都合上、受付時間・お引渡し場所等、変更する場合がございます。



