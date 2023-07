[株式会社ベイクルーズ]

大阪中之島美術館には、スペシャルなポップアップスペース「PSG HOUSE」が期間限定オープン。隈研吾、Verdy、Futura、POGGY、山木真といった様々なクリエーターとのコラボアイテムを発売。











株式会社ベイクルーズ(本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 杉村 茂)が運営する「PARIS SAINT-GERMAIN STORE TOKYO(パリ・サン=ジェルマン ストア トウキョウ)」が送るPOP UP STORE「PARIS LOVES JAPAN」が日本各地に登場致します。





PARIS SAINT-GERMAIN STORE TOKYOの新作オリジナルアイテムの発売に加えて、隈研吾、Verdy、Futura、 POGGY、山木真といった名だたるクリエーターとのコラボレーションアイテムも発売を控えておりますので、ぜひこの機会にご来店くださいませ。





POP UP STOREの詳細、各種コラボレーションアイテムの発売に関する詳細は以下をご確認ください。 なお、Verdyとのコラボレーションアイテムに関しましては詳細が未定となっておりますので、続報をお待ちください。





PARIS LOVES JAPAN POP UP STORE





★PSG HOUSE 大阪

7月24日(月)~7月30日(日)





住所:〒530-0005 大阪市北区中之島4-3-1 大阪中之島美術館 内

営業時間:10時~18時

※ 7月24日(月)のみ 13時30分~17時にて営業、9時から整理券を配布予定。整理券の数は限りがございます。





■ PARIS LOVES JAPAN 表参道

7月19日(水)~8月31日(木)

住所:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-26-14 プロテクトビル 1F

営業時間:11時~20時





■ PARIS LOVES JAPAN EDIFICE難波

7月21日(金)~8月2日(水)

住所:〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス 2F

営業時間:11時~21時





■ PARIS LOVES JAPAN EDIFICE新宿

7月21日(金)~8/2(水)

住所:〒160-0022 東京都新宿区新宿3-31-9 2F

営業時間:月~木 11時~20時、金 11時30分~20時30分、土 11時~20時30分、日祝 11時~20時





■ PARIS LOVES JAPAN 天王寺MIO

7月12日(水)~8月6日(日)

住所:〒543-0055 大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-48 天王子ミオ プラザ館2F

営業時間:11時~21時





■ PARIS LOVES JAPAN マークイズみなとみらい

7月12日(水)~7月30日(日)

住所:〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-5-1 1Fみんなのアトリエ

営業時間:月~木 10時~20時、金~日・祝・祝前日 10時~21時





■ PARIS LOVES JAPAN 越谷レイクタウン

7月12日(水)~8月6日(日)

住所:〒343-0828 埼⽟県越谷市レイクタウン4-2-2 イオンレイクタウンkaze2F

営業時間:10時~21時





■ PARIS LOVES JAPAN ベイクルーズストア仙台

7月17日(月)~7月31日(月)

住所:〒980-0021 宮城県仙台市⻘葉区中央1-1-1 エスパルII 2F

営業時間:月~土 10時~21時、日祝 10時~20時





POGGY × PARIS SAINT-GERMAIN





PSG PLJ REVERSIBLE TAISHO JACKET¥44,000 税込







PSG PLJ BORO PRINTED SHOWA JERSEY¥16,500 税込

PSG PLJ BORO PRINTED SHOWA SHORTS¥15,400 税込



PSG PLJ BORO EMBREM TEE¥9,900税込



PSG PLJ INDIGO FLEECE PANTS¥19,800 税込

PSG PLJ INDIGO DYED SWEATER¥24,200 税込 ※9月発売予定



PSG PLJ INDIGO ZIP JACKET¥55,000 税込

PSG PLJ KEMARI ALOHA SHIRT¥19,800税込



PSG PLJ SHOWA TRACK TOP¥26,400 税込 ※9月発売予定

PSG PLJ SHOWA TRACK PANTS¥18,700 税込 ※9月発売予定



PSG PLJ GRADATION DYED WORK JACKET¥38,500 税込 ※9月発売予定

PSG PLJ GRADATION DYED DOUBLE KNEE ¥27,500 税込 ※9月発売予定



PSG PLJ VINTAGE HOODIE ¥19,800 税 ※9月発売予定





【POGGY × PARIS SAINT-GERMAIN】

■発売日時 2023年7月24日 13時30分より販売スタート

※一部商品、9月発売予定

※オンラインストア(ベイクルーズ ストア)は同日15時より発売

■販売店舗

・PSG HOUSE 大阪 〒530-0005 大阪市北区中之島4-3-1 大阪中之島美術館 内

・PARIS LOVES JAPAN 表参道 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-26-14

・PARIS SAINT-GERMAIN STORE TOKYO 全店

https://baycrews.jp/store/list?brand=0072

・EDIFICE 難波店、EDIFICE 新宿店

https://baycrews.jp/store/list?brand=0005

・ベイクルーズ ストア

https://baycrews.jp/brand/detail/psg





隈研吾 × PARIS SAINT-GERMAIN



Tシャツ ¥8,800税込

バッグ ¥6,600 税込

シャツ ¥16,500 税込



【隈研吾 × PARIS SAINT-GERMAIN 】

■発売日時 2023年7月24日 13時30分より販売スタート

※オンラインストア(ベイクルーズ ストア)は同日15時より発売

■販売店舗

・PSG HOUSE 大阪 〒530-0005 大阪市北区中之島4-3-1 大阪中之島美術館 内

・PARIS LOVES JAPAN 表参道 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-26-14

・PARIS SAINT-GERMAIN STORE TOKYO 全店

https://baycrews.jp/store/list?brand=0072

・EDIFICE 全店 https://baycrews.jp/store/list?brand=0005

・PARIS LOVES JAPAN POP UP STORE 全店

・ベイクルーズ ストア https://baycrews.jp/brand/detail/psg







Futura × PARIS SAINT-GERMAIN





















・ベースボールシャツ ¥18,700税込

・ショーツ ¥11,000税込

・Tシャツ ¥9,900税込 キッズサイズ ¥5,500 税込

・スウェットシャツ ¥14,300 税込

・アームスリーブ ¥5,500 税込

・バケットハット ¥6,600税込

・酒枡 ¥2,200税込



【Futura × PARIS SAINT-GERMAIN 】

■発売日時 2023年7月24日 13時30分より販売スタート

※オンラインストア(ベイクルーズ ストア)は同日15時より発売

■販売店舗

・PSG HOUSE 大阪 〒530-0005 大阪市北区中之島4-3-1 大阪中之島美術館 内

・PARIS LOVES JAPAN 表参道 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-26-14

・PARIS SAINT-GERMAIN STORE TOKYO 全店

https://baycrews.jp/store/list?brand=0072

・EDIFICE 全店 https://baycrews.jp/store/list?brand=0005

・PARIS LOVES JAPAN POP UP STORE 全店

・ベイクルーズ ストア https://baycrews.jp/brand/detail/psg





山木真 × PARIS SAINT-GERMAIN













Tシャツ各種 ¥8,800税込 キッズサイズ:¥5,500 税込



【山木真 × PARIS SAINT-GERMAIN】

■発売日時 2023年7月24日 13時30分より販売スタート

※オンラインストア(ベイクルーズ ストア)は同日15時より発売

■販売店舗

・PSG HOUSE 大阪 〒530-0005 大阪市北区中之島4-3-1 大阪中之島美術館 内

・PARIS LOVES JAPAN 表参道 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-26-14

・PARIS SAINT-GERMAIN STORE TOKYO 全店

https://baycrews.jp/store/list?brand=0072

・EDIFICE 全店 https://baycrews.jp/store/list?brand=0005

・PARIS LOVES JAPAN POP UP STORE 全店

・ベイクルーズ ストア https://baycrews.jp/brand/detail/psg





SECRETBASE × ASTRO BOY × PARIS SAINT-GERMAIN





小:¥35,200税込 大:¥56,650税込



【 SECRET BASE × ASTRO BOY × PARIS SAINT-GERMAIN 】

■発売日時

2023年7月24日 13時30分より一⻫販売スタート

■販売店舗

・PSG HOUSE 大阪 〒530-0005 大阪市北区中之島4-3-1 大阪中之島美術館 内

・PARIS LOVES JAPAN 表参道 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-26-14



INFORMATION





・SPECIAL NOVERTY

7月24日より、パリ・サン=ジェルマン関連商品をお買い上げのお客様に 一部店舗限定で 「SHUKYU MAGAZINE PSG STORE TOKYO 特集」をお渡しさせていただきます。

配布店舗

PSG HOUSE 大阪、PARIS LOVES JAPAN 表参道、PARIS LOVES JAPAN EDIFICE 新宿 PARIS LOVES JAPAN EDIFICE 難波、PARIS SAINT-GERMAIN STORE TOKYO 渋谷パルコ PARIS SAINT-GERMAIN STORE TOKYO ベイクルーズ ストア名古屋



・WEBCONTENTS

PARIS SAINT-GERMAIN オフィシャルのアパレルを展開するベイクルーズ のオンラインストア 「ベイクルーズ ストア」内にてパリ・サン=ジェルマンのウェブコンテンツを公開中! 丸山桂里奈さん&本並健治さんがPSGのアパレルを着こなすスペシャルなコンテンツも。

■PARIS SAINT-GERMAIN STORE TOKYO WEB特集一覧

https://baycrews.jp/feature/list?user_type=0&brand_codes=0343









・STORE EVENT「LISEM meets PARIS SAINT-GERMAIN」







ベイクルーズが運営する「PARIS SAINT-GERMAIN POP UP STORE EDIFICE難波店」「PARIS SAINT GERMAIN STORE TOKYO ベイクルーズストア名古屋店」「PARIS SAINT-GERMAIN POP UP STORE 表参道」 の3店舗にて大人気サッカー系Youtuber「LISEM」の来店イベントを開催いたします。 助っ人として、LISEMも所属するYouTube界最強をコンセプトとしたサッカーチームプロジェクト「WINNER'S」から 「こーじろー」「あざっす」のお二人も登場し、イベントを盛り上げてくれます。 イベント当日に上記3店舗にて、関連商品を税込1万円以上お買い上げいただいたお客さまに「LISEM」「こーじろー」 「あざっす」とのフォトセッションにご参加いただける整理券をお渡しさせていただきます。



【注意事項】

※イベント終了時間の15分前に、整理券の配布をストップさせていただきます。

※フォトセッションにご参加される際は、フォトブース入り口のスタッフに整理券とお買い上げ時のレシートをご提示く ださい。

※整理券をお持ちのお客様皆さまにご対応させていただくため、スタッフが時間を切らせていただきます。



イベントの開催場所、時間の詳細に関しまして以下をご確認くださいませ。



【店舗情報】

■PARIS SAINT-GERMAIN POP UP STORE EDIFICE難波店

7月25日(火)

一部:11:00~13:00

二部:15:00~17:00

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10-70 なんばパークス 2F

電話番号:06-4396-8530



■PARIS SAINT-GERMAIN STORE TOKYO ベイクルーズストア名古屋店

7月27日(木)

10:00~12:00

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3丁目29-1 名古屋PARCO 南館 2F

電話番号:052-211-9342



■PARIS SAINT-GERMAIN POP UP STORE 表参道

8月13日(日) 11:00~13:00

〒150-0001東京都渋谷区神宮前4-26-14 プロテクトビル 1F

電話番号:070-3192-5061





会社概要 【株式会社ベイクルーズ】

設立 :1977年7月22日

代表取締役会長 :窪田 祐

取締役CEO :杉村 茂

本社所在地 :東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 :レディース・メンズのトータルファッションの企画・製 造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイト の運営、及び家具の販売

グループ会社 :株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、台灣⾙肯⼠股份有限公司、 Foodies USA, Inc. HP:http://www.baycrews.co.jp/





【商品に関するお客様お問い合わせ先】

ベイクルーズ カスタマーサポート

TEL:0120-301-457 受付時間: 10:00 - 20:00

※ご回答にお時間を頂く可能性がございます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/23-10:46)