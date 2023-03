[レコチョク]

株式会社ジョブ・ネット (福岡県福岡市、代表取締役: 題府 征孝)は、LinQ(リンク)の新曲「FANTASTIC WORLD」を2023年4月16日(日)にリリースします。デジタルコンテンツ直販ストア「IQプロジェクト オフィシャルストア」では、2023年3月6日(月)から20日(月)、デジタル音源+スペシャル特典付きで先行販売を実施!この期間に予約いただくと、発売日より早い3月31日(金)に音源を先行ダウンロードでき、特典もお届けいたします。さらに、デジタルアーティスト写真付き商品を購入いただいた方の中から抽選で5月21日(日)開催『LinQ premium secret LIVE in Fukuoka』が当たるLinQ12周年キャンペーンを実施します。

■「IQプロジェクト オフィシャルストア」 https://loveinq.murket.jp







なお、本ストアは、株式会社レコチョク(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:板橋徹、以下「レコチョク」)が音楽業界に向けて新たに立ち上げたワンストップECソリューション「murket(ミューケット)」を採用しています。

■murket紹介サイトURL https://recochoku.jp/corporate/murket/



LinQは九州/福岡を拠点に活動する女性アイドルグループ。常に新たな姿へと変貌を遂げ続け、現在、8名体制で活動、4月には結成12周年を迎えます。





3月より新メンバーを迎え、新体制となった最初の新曲「FANTASTIC WORLD」は、LinQらしく楽しい一曲。博多弁と博多一本締めを織り交ぜた歌詞で、ライブで盛り上がる事間違いなしの楽曲です。



今回、直販ストア限定で、デジタルシングル「FANTASTIC WORLD」に、ここでしか購入することのできないデジタルアーティスト写真、メッセージ動画、2ショット撮影券というスペシャルな特典付きで、メンバー別で期間限定の先行販売を行います。



さらに、【デジタルアーティスト写真(各メンバー別/一人6種)】付きの商品を購入いただいた方の中から抽選で、5月21日(日)開催『LinQ premium secret LIVE in Fukuoka』のチケットが当たるLinQ12周年キャンペーンも実施します。



また、レコチョクのオウンドメディア「レコログ」では、そんなLinQの新曲や周年ライブから新体制での意気込み、ファンへのメッセージまで語ったインタビューを公開。

新曲「FANTASTIC WORLD」について、「最近のLinQの楽曲は、1曲の中でエンターテインメントを感じてもらえるような、曲調がコロコロと変わるようなおもちゃ箱がテーマだったんです。今回はそれにプラスして、今のLinQでそうくる!?って驚いてもらえるような楽しさも交えたいなと思っています」(高木悠未)と紹介。

また、有村南海は、「今回は頭の歌い出しをソロで歌っていて、私から始まって、(森斗)咲羽ちゃん、(高木)悠未さんと回っていくすごく大事なパートなんです。ツアーで初披露していくので、衝撃をみなさんに与えられたらいいなと思っています」と意気込みを語っていました。

直販ストア限定商品についても、海月らなは、「デジタルアーティスト写真を購入された方の中から、抽選でシークレットライブが当たるという特典は、かなりオススメです。限定の方しか入れないライブっていうのは私たちにとっても大事にしたいですし、ちょっと特別感のある、いつもはやらないような曲を入れてみたり、12周年のライブとはまた違う、面白い演出を考えてやってみたいなと思っています」と話してくれました。

ぜひ、楽曲と一緒にインビューもお楽しみください!



■結成12周年を迎えたアイドルグループ・LinQが贈る周年ライブ開催!ファンと作るライブへの想いを語る!

https://recochoku.jp/ch/recolog/linq_2303/



「IQプロジェクト オフィシャルストア」では、今後も「IQプロジェクト」に所属するアイドルグループのデジタルコンテンツ直販ストアとして、新曲はもちろん、ストアオリジナル特典付き楽曲も販売予定です。



現在、国内外の音楽マーケットでは、Direct to Fan (D2F)サービスが台頭、オンラインストアの開設が増加しています。レコチョクでは、20年間にわたるレコード会社とのリレーションやさまざまな音楽サービスを展開してきた実績を活かし、「murket」を起用いただくことで、ファンエンゲージメント向上に受けたビジネスサポートを行い、導入企業様をデジタル面でサポートしてまいります。







【LinQ「FANTASTIC WORLD」特典付き配信リリースについて】







デジタル直販ストア「IQプロジェクト オフィシャルストア」ではデジタルシングル+スペシャル特典付きで先行販売!リリース日より早くに音源をダウンロードしてお聴きいただけます!

■販売ストア名:IQプロジェクト オフィシャルストア

■URL:https://loveinq.murket.jp

■販売形態:デジタルシングル+スペシャル特典付き(各種)

■先行予約販売期間:2023年3月6日(月)~3月20日(月)

■先行デジタル音源ダウンロード・特典お届け日:2023年3月31日(金)

■スペシャル特典付き配信商品(※販売形態:デジタルシングル+下記の各スペシャル特典付き)







※「FANTASTIC WORLD」はレコチョク他主要配信サイトからも配信リリース。

※その他、詳細は購入前に「IQプロジェクト オフィシャルストア」をご確認ください。





【「murket」について】



「murket」は、レコチョクの20年以上にわたるレコード会社とのリレーションや多種多様な音楽配信サービスを展開してきた実績を活かし、音楽業界やコンテンツホルダーに向けて、オンラインストアの開設、デジタルコンテンツを販売することができるワンストップECソリューションです。販売コンテンツ登録、販売、顧客のデータ分析、CRM機能、権利処理、販促までストア運営に必要なソリューションを提供し、これまでに28の直販ストア(レーベル/アーティスト)の開設を支援してまいりました。

また、音源+画像、映像+楽譜といった異なるデジタルコンテンツの組み合わせ販売やストア限定で付加価値の高いコンテンツを配信いただけるほか、CD/DVD、グッズ、チケット、NFTの販売も可能です。

■murketについて URL: https://recochoku.jp/corporate/murket/

■レコチョクWeb3.0プロジェクトURL:https://recochoku-web3.studio.site/







