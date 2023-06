[ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社]

王宮に相応しい凛々しい品々高貴なデザインの衣装装備がラインナップ!



ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社は、ファンタジーオンラインRPG『ラグナロクオンライン』において、本日、以下の情報を発表いたします。







【商品概要】

「コスたまRoyalII」

販売期間:2023年6月6日(火)定期メンテナンス終了~2023年7月4日(火)定期メンテナンス開始

価格:5,000Shop Point/1個

※倉庫以外の一切の取引不可。

※開封し、入手した衣装装備に移動制限等はありません。







『ラグナロクオライン』基本情報







タイトル:ラグナロクオンライン

ジャンル:MMORPG

課金形態:1,500円[税込] / 30日間

公式サイト:https://ragnarokonline.gungho.jp/

コピーライト表記:

(C)Gravity Co., Ltd. & Lee MyoungJin(studio DTDS). All Rights Reserved.

(C)GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.



『ラグナロクオンライン』について

「ラグナロクオンライン」とは、広大な大陸を舞台に自由に冒険ができるオンラインゲーム。

冒険者となって、自分だけのキャラクターを育て強敵に挑んだり、世界の秘密を解き明かしたり、友と出会って仲良く旅に出かけたり、100人規模のチーム戦に挑戦したり、遊びつくせない楽しみ方があるオンラインゲームです。



