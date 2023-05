[株式会社ポトマック]

#ティーグルト



お茶に恋をする、本格派ティーストア「THE ALLEY(ジ アレイ)」(http://www.the-alley.jp/)は、2023年5月10日(水)より、『フルーツティーグルト』を販売致します!!





昨年ご好評いただいた紅茶とヨーグルトを合わせたフルーツティーグルトに、紅茶ジュレが入り満足感がアップして今年も季節限定で登場いたします。



■ ティーグルト ■

THE ALLEYの茶葉が持つ香りや味わいを隠し味に、これから旬を迎える白桃やマンゴーを合わせてスムージーに仕上げました。

酸味が爽やかなヨーグルトと混ぜながら味わいの変化をお楽しみください。





白桃ティ ーグルト COLD Mサイズ¥700/ Lサイズ¥800(税込)





白桃の甘い香りが特徴のITQI受賞茶の白桃烏龍にNo.9ゼリーで食感もプラスされたティーグルト。

最後の一口まで楽しんでいただけるように、昨年からみずみずしい桃の味わいがアップしました。

ヨーグルトと合わせて飲むとすっきり爽やかに楽しめます。







マンゴーティーグルト COLD Mサイズ¥700/ Lサイズ¥800(税込)





華やかなジャスミンの香りとすっきりとした味わいが特徴の小山緑茶を使用したティーグルト。

フルーティーなマンゴーの甘味がヨーグルトの爽やかさを引き立て口いっぱいに広がります。

ぷるんっとした食感の小山緑茶のゼリーがティーグルトに彩りを加えます。



■販売時期:2023年5月10(水)~ ※税込み価格はテイクアウトの税率です





■ concept ■

It's time for Tea お茶に恋をする、美しい生活

“初めて飲むと驚きを感じ、2回飲むと好きになり、3回飲むと恋しくなる ”日常の中に溶け込むように、生活の所々に様々な感動を届けたい。これが“THE ALLEY (ジ アレイ)”の初心。 私たち“THE ALLEY”の想いは”ただのドリンクスタンドではなく、本当に素晴らしい生活へ導けるドアの鍵。

私たちはいい飲み物は味覚だけではなく、生活に感動を起こせるものだと信じています。

お茶を飲むことで心も満たし、味わうことで幸せを感じる。 あなたの心に潜んでいた、言葉で表すことのできない神秘的な世界を。 ‟THE ALLEY”の飲み物を通じて、あなたの美しい生活を描いていきましょう。

◇「THE ALLEY」 日本 オフィシャルサイト http://www.the-alley.jp

◇「THE ALLEY」 グローバルサイト http://www.the-alley.world/

◇「THE ALLEY」 日本 Instagram https://www.instagram.com/thealley.jp/

◇「THE ALLEY」 日本 Twitter https://twitter.com/ThealleyJ



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/03-16:46)