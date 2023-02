[レコチョク]

株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)が提供する定額制音楽配信サービス「dヒッツ(R) powered by レコチョク」(以下:「dヒッツ」)は、2023年1月度の楽曲再生回数をアーティスト単位で合算した「2023年1月度dヒッツアーティストランキング」を発表、 Official髭男dismが3カ月連続となる1位を獲得しました。











「楽曲再生回数ランキング」でもOfficial髭男dism「Subtitle」が3カ月連続1位を獲得。







「Subtitle」は、昨年、社会現象を巻き起こしたフジテレビ系木曜劇場『silent』の主題歌として書き下ろされた楽曲。10月12日(水)の配信開始とともにdヒッツでも聴かれ、「楽曲再生回数ランキング」では11月度から3カ月連続となる1位に輝きました。また、7位には昨年、シーズン1が放映されたTVアニメ『SPY×FAMILY』のオープニング主題歌「ミックスナッツ」がランクインしました。

「Subtitle」「ミックスナッツ」をはじめ、「Cry Baby」(TVアニメ『東京リベンジャーズ』オープニング主題歌)、「ホワイトノイズ」(TVアニメ『東京リベンジャーズ』聖夜決戦編オープニング主題歌)といった人気楽曲がお楽しみいただける「Official髭男dismアーティストプレイリスト」は、「プレイリスト再生回数ランキング」では2位を獲得しました。

■dヒッツ「Official髭男dism アーティストプレイリスト」 https://dhits.docomo.ne.jp/program/10016783





「プレイリスト再生回数ランキング」は「back numberアーティストプレイリスト」が1位を獲得。







「プレイリスト再生回数ランキング」は、2023年1月17日(火)に約4年ぶり7枚目のオリジナルアルバム『ユーモア』を配信リリースしたback numberが前月の2位からランクアップし、1位を獲得しました。『ユーモア』は初CD化されたデジタルシングル5曲(「エメラルド」「怪盗」「水平線」「ベルベットの詩」「アイラブユー」)に加え、新曲6曲を含む全12曲を収録されています。

本プレイリストではアルバム収録の「アイラブユー」( NHK連続テレビ小説『舞いあがれ!』主題歌)、「エメラルド」(TBS系日曜劇場『危険なビーナス』主題歌)、「怪盗」(日本テレビ系水曜ドラマ『恋はDeepに』主題歌)「水平線」の他「クリスマスソング」「手紙」「高嶺の花子さん」といった人気楽曲もお聴きいただけます。

■dヒッツ「back number アーティストプレイリスト」 https://dhits.docomo.ne.jp/program/10018422

今話題のアーティスト、楽曲を楽しめるdヒッツをぜひお楽しみください。



【2023年1月度 dヒッツアーティストランキング】(集計期間:2023年1月1日~1月31日)

順位 アーティスト名

1位 Official髭男dism

2位 back number

3位 Ado

4位 YOASOBI

5位 Mrs. GREEN APPLE



【dヒッツ楽曲再生回数ランキング】

順位 「楽曲名」 アーティスト名

1位 「Subtitle」Official髭男dism

2位 「Habit」SEKAI NO OWARI

3位 「新時代 [ウタ from ONE PIECE FILM RED]」Ado

4位 「KICK BACK」米津玄師

5位 「第ゼロ感」10-FEET



【dヒッツプレイリスト再生回数ランキング】

順位 アーティスト名

1位 back number

2位 Official髭男dism

3位 Vaundy

4位 Ado

5位 Mrs. GREEN APPLE



【dヒッツ powered by レコチョク】

「dヒッツ」は、2012年7月にサービスをスタートし、月額550円 (税込)※ で最新楽曲や音楽以外のコンテンツを含む2万以上のプレイリストを、いつでも好きな時に好きなだけお聴きいただける定額制音楽配信サービスです。

また、アプリでは「ホーム」という音楽との「出会い」の場を提供しています。お客様個人の趣味に合わせた「あなたにおすすめ」や新着/ランキングなど、流行の音楽を楽しみながらも、自分好みのプレイリストや楽曲を聴くことが可能です。

※別途、パケット通信料がかかります。

※一部ご利用いただけないキャリアもございます。

※一部ご利用いただけないデバイスもございます。

Androidアプリは「Google Play」、iOSアプリは「App Store」にて「dヒッツ」をダウンロードしてください。

詳しくは「dヒッツ」サイトをご確認ください。 https://dhits.docomo.ne.jp/

※「dヒッツ」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※Google、Google Play、Androidおよびその他のマークは、Google LLC の商標です。

※「iOS」は、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

※「App Store」はApple Inc.のサービスマークです。



