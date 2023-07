[株式会社そごう・西武]

3年ぶりの夏休みの菓子イベントは、初登場ブランドが22店



■会期:7月20日(木)~31日(月)

[前半]7月20日(木)~25日(火)[後半]7月26日(水)~31日(月)

*7月25日(火曜)は午後7時、最終日は午後4時閉場。

■会場:西武池袋本店 本館7階(南)=催事場 ■出店・出品店舗 90店舗以上<初登場22店舗>







西武池袋本店では「IKESEI菓子博~真夏のスイーツフェスタ」を3年ぶりに開催します。和菓子の老舗や新鋭ブランドからなる日本のお菓子の魅力を発信する「真菓會」のイートインに赤福の赤福氷が池袋店初登場。会場内のフードコートではブームが続くかき氷をはじめジェラート、ソフトクリーム・ドリンクなどクールスイーツを楽しんでいただけます。話題のトレンドスイーツや人気のクッキー缶など手土産にも最適のお菓子など出店・出品をあわせ90店舗以上集結。スイーツ好きはもちろん、ご家族で楽しめる夏休みのスイーツイベントです。





【真菓會】和菓子の老舗や新鋭ブランドが手を組み、魅力を発信



赤福の赤福氷や毎月一日に用意する「朔月餅」が登場するほか、宝石のような菓子や喫茶店メニューのケーキ缶などが登場。





【三重】赤福/赤福氷(1杯)600円

抹茶蜜のかかったかき氷の中に、氷になじむ特製のあんとお餅が入っています。

〈通期・イートイン〉





【岐阜】柏屋つちや/kasane 夏~青空のかけら~(4本入)756円

夏の風情をきらめく彩に宿した、寒天製のお菓子。弾力ある食感と3つの風味を楽しんで。

〈後半・初登場・実演〉



【京都】京菓子司 俵屋吉富/夏の上生菓子(右上から時計回りに)金魚鉢[こなし]、しゃぼん玉[軽羹]、夏の雲[薯蕷]、打上花火[錦玉]、向日葵[こなし](1個)各486円

愛らしい金魚や白い雲…趣あふれる夏の情景を映し出す、京の老舗の上生菓子。

〈前半・実演〉





ひんやり ごほうび かき氷 *初登場・実演



まだまだ続くかき氷ブーム。ゴーラーの担当者がおすすめする初登場の4店。

※フードコートご利用時の価格





【要町】かき氷 氷連/ミルキーミント(1杯)1,801円

数種のミントフレーバーを融合したオリジナルみるくと、異なる食感のチョコの爽快ハーモニー。〈後半〉





【茨城】雪見堂/2種の笠間市いわまの栗モンブラン[かき氷](1杯)2,200円[各日限定30杯]*写真左

松月氷室の日光天然氷を使い、贅沢な栗づくしのモンブランのかき氷。〈前半〉



【築地】くじらのおうち/珠玉の桃(1杯)2,420円[各日限定30杯]*写真右

くじら料理のお店が作る素材にこだわりぬいたかき氷。〈前半〉







【石川】喫茶ウミネコパーラー/アマゾンカカオに赤崎いちごピスタチオミルク氷(1杯)1,870円[各日限定300杯]〈後半〉





ジェラート・ソフトクリーム・ほか





※フードコート利用時の価格





【宮城】ジェラテリア リベルタ/ジェラート2種盛[ピスタチとクリームチーズ~カシスソース~](1個)651円 *写真左

イタリアジェラート協会認定の世界ジェラート騎士、菊地雄哉氏のジェラテリアが初登場。〈前半、初登場、実演〉



【京都】八十八良葉舎/八十八シェイク(1杯)1,251円 *写真右

濃厚かつすっきりした香り高い抹茶シェイクに、クリーミーなエスプーマや黒蜜がアクセント。〈後半、実演〉



【石川】マルガージェラート/ジェラート[パッションココナッツとジンジャークリスタル](1カップ)701円[各日堰堤100個]

国内外で高い評価を得る北陸のジェラテリア。パッションの酸味をココナッツの甘みが包みこむ、ジェラート世界大会で優勝したフレーバー。〈後半、実演〉





【京都】loose kyot(ルースキョウト)/プレーンドーナツ(1個)281円、コーヒー(1杯)601円

素朴な甘さのドーナツとハンドドリップで丁寧に淹れたコーヒーは相性抜群。〈後半、関東初登場〉



〈そのほか〉

【兵庫】アンドアールグレイ/アールグレイリッチミルク〈通期〉

【茨城】蔵出し焼き芋かいつか・焼き芋ソフトクリーム〈通期〉

【大阪】TEA18/TEA18ミルクティー〈通期、初登場〉

【山梨】ピーチ専科ヤマシタ/桃のジェラート〈前半〉

【三重】山村みるくがっこう/ぷりんソフト〈前半〉

【浅草】寿清庵/八坂 特濃生地クレープ【西武池袋本店限定】〈後半〉





ときめきの最旬スイーツ



カヌレ型のシューやハイブリッドスイーツ、フルーツやクリームを使ったネオ和菓子など今、話題のトレンドスイーツ。





【愛知】マイフラワー/ブーケソフト(ショコラ・ベリー系・抹茶ほか、1個)842円から

関東初出店のミルクレープ専門店。ミルクレープにソフトクリームを添えた、ブーケのような華やかなオリジナルスイーツ。〈通期・初登場・実演〉





【兵庫】&アールグレイ/シューカヌレ(カスタードクリーム、アールグレイクリーム、季節のフルーツ&カスタード、チョコクーム、抹茶クリーム、1個)378円から

カヌレ型でシュー生地を焼き上げる「シューカヌレ」。クリームやフルーツで彩もかわいく。〈通期〉





【兵庫】クロッフル専門店 ワッフラ/シャインマスカット クロッフル(1個)756円

クロワッサン生地をプレスして焼きあげるクロッフル。マスカルポーネクリームにマスカットとブルーベリーをトッピング。〈通期・実演〉





【大分】湯布院 ジャズとようかん/ジャズ羊羹 Fruits cooler(1棹、長さ約20cm)3,564円

パイナップルやさくらんぼ、夏柑を使ったフルーティーな羊羹。ワインや珈琲にぴったり。〈後半〉







【世界のスイーツ】ブームのドーナツやシナモンロール、ブルターニュの伝統菓子など









【代官山】代官山uzu/uzuオリジナルロール(オリジナル、いちごミルク、ロータス&キャラメル、各1個)411円から

クリームチーズやいちごクリーム、キャラメルソースの個性豊かなシナモンロール。〈通期・初登場〉





【麻布十番】DUMBO Doughnuts and Coffee/オレオチョコミントドーナツ(1個)531円

ミントクリームを詰めたボリューミーなドーナツに、チョコミントソースやクッキーを飾って。〈前半・実演〉



(そのほか)

【兵庫】神戸バタークレープ専門店ヒステリックジャム/プレミアムバターシュガークレープ(1個)701円

高温の鉄板の上でバターを染み込ませ焼き上げるサクツ、フワッ、ジュワッ食感のクレープ。〈前半・実演〉



【広尾】ARNAUD LARHER PARIS(アルノー・ラエール パリ)/クイニーアマン(1個)513円

多数の受賞歴を持つパリ発のパティスリー。外はザクッと、中はもちもちのクイニーアマン。〈通期・初登場・実演〉

■販売時間:各日午前10時・午後1時・午後4時

※7月31日(月)のみ午前10時・午前11時・午後1時

[各回限定80個、お一人さま5個まで]





初開催 IKESEIクッキーマルシェ







約30ブランドのキュートなクッキーが一堂に。会場で焼き上げるクッキーやお土産にもぴったりのクッキー缶が登場します。





【栃木】卵明舎 オーヴォ/エッグドシャ(1缶)2,601円〈初登場〉





【ベルギー】ブノワ・ニアン/クッキー オ モルソード ショコラ ミニ(2個入)648円

チョコとバターの芳醇な香り。外はさっくり、中はしっとり、店内厨房で焼きあげます。〈通期、実演〉



<そのほか>

【東京】泉屋東京店/おかいもクマクッキーズ【そごう・西武限定】〈通期〉

【大田区】PIECE OF CAKE/ガレットブルトンヌ アソートBOX〈通期、初登場〉

【長野】ココシュシュ/ヴィーガンクッキー〈通期、初登場〉

【宮城】コヤマ菓子店/はまぐりもなかクッキー〈前半〉

【岐阜】パティスリーGIN NO MORI/森の恵みクッキー〈通期〉

【自由が丘】Butters(バターズ)/バターサンドウィッチ〈通期〉

【フランス】ラ・サブレジエンヌ/1670扉缶 宝石箱〈通期〉





西武池袋本店

住所:〒171-8569 東京都豊島区南池袋1-28-1

電話番号:03-3981-0111(大代表)

営業時間:10:00~21:00 *日・祝休日は~20:00(不定休)

*最新の営業時間はHPで確認ください。→ https://www.sogo-seibu.jp/ikebukuro/



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/13-18:46)