モンスター交換所に「花木九里虎【サブロクサンタ版】」が新登場!



パズルRPG『パズル&ドラゴンズ(通称、パズドラ)』と『クローズ×WORST』とのコラボを、2023年6月5日(月)より期間限定で開催いたします。





https://pad.gungho.jp/member/collabo/crows/2306/



本コラボより「鈴蘭の切り札・花澤三郎」と「月島花【原画版】」に新たな進化を追加します。また、「五代目武装戦線頭・武田好誠」や「伝説の男・林田恵」などの一部キャラクターはパワーアップして登場です。







「開催記念!クローズコラボガチャ」を含むコラボガチャから出現するキャラクターはすべて、“Lv最大”、“+99”(HP+33、攻撃+33、回復+33)の状態で的中します。ぜひ、この機会にコラボキャラクターを手に入れましょう。





さらに、2023年6月6日(火)からは、モンスター交換所に、シリーズ最新作の『WORST外伝 サブロクサンタ 名もなきカラスたち』より「花木九里虎【サブロクサンタ版】」が新登場します。





「花木九里虎【サブロクサンタ版】」は「イベントメダル【黒】」5枚との交換が可能です。2023年6月6日(火)発売の『月刊少年チャンピオン7月号』でも手に入れることが可能なので、こちらもお見逃しなく。(Androidユーザー限定です)



『パズドラ』と『クローズ×WORST』とのコラボをどうぞお楽しみください。



【『クローズ×WORST』コラボ概要】







【実施期間】2023年6月5日(月)10:00 ~ 2023年6月12日(月)9:59











▶▶『パズル&ドラゴンズ』のダウンロードはコチラ ⇒⇒⇒ http://goe.bz/20230602padpt01







パズル&ドラゴンズ』基本情報







タイトル:パズル&ドラゴンズ

ジャンル:パズルRPG

対応機種:

・iOS11.0以降の対応端末

・Android OS 7.0以降の対応端末 詳細は公式サイトをご覧ください。

公式サイト: https://pad.gungho.jp/

特徴:お気に入りのモンスターと一緒に、パズルで冒険する定番パズルRPG!登場するモンスターは9000種類以上!自分だけの最強チームを作り、強敵が待ち受けるダンジョンに挑むのは君だけじゃない!

他のプレイヤーとフレンドになって一緒に冒険しよう!

