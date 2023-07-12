【岡山大学】拡張現実（AR）技術による認知症ケアコミュニケー…
［国立大学法人岡山大学］
2023（令和5）年 7月 12日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
＜発表のポイント＞
アイコンタクトなどのコミュニケーションスキルは認知症の人のケアに有効です。
拡張現実(AR)技術により認知症ケアコミュニケーションスキルを学べるシステムを開発、有効性を確認しました。
提案システムにより訓練者の物理的スキルとともに内面（患者への共感性）も変化することがわかりました。
◆概 要
国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）学術研究院ヘルスシステム統合科学学域の中澤篤志教授らの研究グループは、拡張現実技術（Augmented Reality(AR)）を用いた認知症ケアコミュニケーション訓練の有効性を実証しました。
38名の看護学生に対して、従来の模擬患者人形を用いた訓練と、拡張現実を組み合わせた訓練をランダムに割り当て、前後を比較しました。その結果、拡張現実により訓練を受けた学生群のほうが、アイコンタクトをより多く行えるようになるとともに、患者への共感性の向上度も高くなることがわかりました。
この研究により、拡張現実のコミュニケーション訓練の有効性が示されたとともに、医療・介護専門職だけではなく、家族介護者の人たちにも優しい認知症ケア技術を学べるようになります。
本研究成果は、2023年7月10日に科学雑誌「PLos ONE」に掲載されました。
◆中澤篤志教授からのひとこと
ARによりコミュニケーション技術を学ぶのは、看護学生さんなど若い人に特に好意的に受け入れられており、楽しみながら学んでいただいています。このシステムは岡山大学をはじめ様々な大学で利用され始めています。
◆論文情報
論文名：Augmented reality-based affective training for improving care communication skill and empathy
掲載紙：PLoS One
著 者：Atsushi Nakazawa, Miyuki Iwamoto, Ryo Kurazume, Masato Nunoi, Masaki Kobayashi, Miwako Honda
D O I：10.1371/journal.pone.0288175
U R L：https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0288175
◆研究資金
本研究は、国立研究開発法人科学技術振興機構CRESTの支援を受けて実施しました（研究領域『人間と情報環境の共生インタラクション基盤技術の創出と展開』、研究課題『「優しい介護」インタラクションの計算的・脳科学的解明（JPMJCR17A5）』）。
◆詳しい研究内容について
拡張現実(AR)技術による認知症ケアコミュニケーション訓練の有効性を実証
https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r5/press20230711-1.pdf
◆参 考
・岡山大学大学院ヘルスシステム統合科学研究科
https://www.gisehs.okayama-u.ac.jp/
・岡山大学工学部
https://www.engr.okayama-u.ac.jp/
・JST CREST 人間と情報環境の共生インタラクション基盤技術の創出と展開 「優しい介護」インタラクションの計算的・脳科学的解明
https://crest-humanitude.github.io/index.html
◆参考動画
優しい介護インタラクションの計算的・脳科学的解明（JST CREST）〔YouTube 7:49〕
https://youtu.be/L_sHggw0sf4
◆本件お問い合わせ先
＜研究に関すること＞
岡山大学 学術研究院 ヘルスシステム統合科学学域 教授 中澤篤志
TEL：086-251-8022
https://crest-humanitude.github.io/index.html
＜JST事業に関すること＞
科学技術振興機構 戦略研究推進部 ICTグループ 前田さち子
TEL：03-3512-3526
FAX：03-3222-2066
＜報道担当＞
岡山大学 広報課
TEL：086-251-8415
FAX：086-251-7294
科学技術振興機構 広報課
TEL：03-5214-8404
FAＸ: 03-5214-8432
＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究推進機構 産学官連携本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp
https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
「岡大TV」(YouTube)：https://www.youtube.com/channel/UCi4hPHf_jZ1FXqJfsacUqaw
産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2023年7月期共創活動パートナー募集中：
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001510.000072793.html
岡山大学『THEインパクトランキング2021』総合ランキング 世界トップ200位以内、国内同列１位!!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000072793.html
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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学である岡山大学にご期待ください
企業プレスリリース詳細へ （2023/07/12-13:46）
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