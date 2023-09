[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は2023年9月8日(金)より韓国BLドラマ『新入社員』を独占見放題配信いたします。







『新入社員』は人気ウェブ漫画を原作に、仕事が生きがいのデキるカタブツ上司と純真でまっすぐなインターンとの内緒のオフィスラブを描いた韓国BLドラマです。



正社員を夢見る広告会社のインターンであるウ・スンヒョンは出勤初日、スーツ姿がよく似合う険しい表情の上司キム・ジョンチャンに一瞬で恋に落ちてしまう。大学時代に味わった苦い恋愛の経験から、もう二度と恋はしないと何度も誓ったはずのスンヒョンですが、次第に2人の距離は縮まっていき…。一見気難しくクールに見えるジョンチャンも、ピュアで従順な部下スンヒョンにだけは甘い一面を見せるツンデレ上司。一筋縄ではいかないもどかしい恋が詰まった、溺愛系ラブストーリーに胸キュン間違いなしです。



9月8日(金)よりU-NEXT独占で見放題配信いたします。ぜひご覧ください。



<作品概要>



『新入社員』<全7話>

【配信開始日】2023年9月8日(金)12:00

【配信形態】見放題

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0091802

【STORY】

29歳で就職活動に奮闘するも、なかなか内定を獲得できないウ・スンヒョンだったが、 やっとのことでAR企画のインターンとして採用が決まる。出勤初日、スンヒョンの目の前で「インターンの採用は不必要!」と言い放ち険しい表情で電話を切る男の姿が。彼はスンヒョンの上司ジョンチャン。気を取り直し自己紹介をするスンヒョンだったがジョンチャンは目もくれない。しかし男でも惚れ惚れするほどのイケメンな彼に、スンヒョンは一瞬で恋に落ちてしまう。仕事にも徐々に慣れ、次第に頭角を現すスンヒョンに、他部署から“簡単な作業だから”と、仕事の依頼が来る。しかし、それがインターンをこき使うための雑用だと知ったジョンチャンは…。





(C)2022 Generation Blue Films Co. & T2N Media Co. All Rights Reserved



U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど33万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、野球、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、94万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。



U-NEXT:https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE:https://square.unext.jp

※GEM Partners調べ/2023年8月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。



