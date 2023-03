[株式会社光文社]

池袋サンシャインシティ アルパB1「TLC RECORDS」にて、2023年4月1日(土)~4月14日(金)の14日間開催!





韓国芸能ニュースメディア“Dispatch(ディスパッチ)”の創立10周年を記念し開催された、ENHYPEN/TXT/STRAY KIDS/NCT DREAM/ NCT 127/TWICE/SEVENTEEN/BTS/NU'ESTの9組=69アーティストが、一流クリエイターと共に創り出した映像と写真などのオリジナルコンテンツを提供するK-POPフェス「D'FESTA」。2022年7月より、東京スカイツリー・羽田空港・大阪南港ATCの3会場で開催され、入場チケットは完売続出。「事務所の垣根を越えた、前例のない豪華すぎるK-POPイベント」として話題を集めました。







そんなD'FESTAのオリジナル映像コンテンツ「D'FESTA THE MOVIE」、オリジナルカレンダー「D'FESTA THE CALENDAR」、「D'FESTA」の展示作品「COLOR PORTRAITS」に、69名のアーティストが直筆でメッセージを残したメッセージブック「D’FESTA OFFICIAL BOOK -THE MESSAGE-」や、そのほかDiconシリーズの写真集やK-POPグッズなど多数のアイテムを取りそろえたイベント「K-POP GOODS SHOP」を池袋サンシャインシティにて開催いたします!店内には「D'FESTA THE MOVIE」に収録されている各グループのパフォーマンス映像や、収録の裏側を映した動画の一部を公開。K-POPファン必見のイベントとなっています。



【開催概要】

タイトル:『K-POP GOODS SHOP』 produced by KOBUNSHA

開催場所:池袋サンシャインシティ アルパB1 TLC RECORDS

会期:2023年4月1日(土)~2023年4月14日(金)

営業時間:10:00~20:00

※営業日時はサンシャインシティアルパ営業時間に準じます。

主催:TLC RECORDS

協力:光文社



【お客様へのお願い】

・当日の混雑状況により、予告なく入店制限を設けたり、整理券配布を行う可能性がございます。予めご了承ください

・商品に関するお問い合わせ、商品のお取り置きは出来かねます



【取り扱い商品例】



D'FESTAオリジナルグッズ



●D'FESTA THE MOVIE/全9種 DVD 各4,950円(税込) Blu-ray 各5,500円(税込)

NHYPEN/TXT/STRAY KIDS/NCT DREAM/ NCT 127/TWICE/SEVENTEEN/BTS/NU'EST









【商品説明】

◎DVD ¥4,950(税込)/全9種

Blu-ray ¥5,500(税込)/全9種

◎D'FESTA撮影の様子を収めたリーフレット

◎プラスチッククリアブックマーク 1点 (メンバーランダム)

◎スペシャル特典・クリアファイル(先着順)

※日本語字幕あり





[D'FESTA THE MOVIE BTS version]



《先着順! 「D'FESTA THE MOVIE」ご購入で「D'FESTA THE MOVIE クリアファイル」をプレゼント》







※写真は裏・表です





※各グループごとに絵柄は1種類(DVD・Blu-Rayともグループ共通絵柄で9種類)

※追加特典内容は諸事情により予告なく変更になる場合もございます



〈関連リンク〉

https://books.kokode.jp/products/list.php?category_id=4007789





●D'FESTA THE THE CALENDAR/全9種 各2,750円(税込)

NHYPEN/TXT/STRAY KIDS/NCT DREAM/ NCT 127/TWICE/SEVENTEEN/BTS/NU'EST







[D'FESTA THE THE CALENDAR STRAY KIDS versio]



〈関連リンク〉

https://books.kokode.jp/products/detail.php?product_id=4257065&category_id=4007789



●D’FESTA OFFICIAL BOOK —THE MESSAGE- 3,300円(税込)

〈関連リンク〉

https://books.kokode.jp/products/detail.php?product_id=4257065&category_id=4007789





人気K-POPアーティストのプレミアム写真集



●Dicon Vol.2 BTS『BEHIND』JAPAN SPECIAL EDITION 6,050円(税込)







2019年12月に販売され瞬く間に完売したBTS写真集『BEHIND THE SCENE』。LAの地で撮影された最高のビジュアルと、数々の感動エピソードが満載された神インタビューから爆発的売り上げを記録し、完売後も再発売が長らく熱望されていました。そしてこのたび、ついにBTS写真集『BEHIND』として発売が決定。オリジナル版より40ページの増ページ、またこれまで完全未公開だったラスベカスでの撮影シーンを含んだ150点もの未公開写真を加え再編集しています。その他、豪華特典もついたファン必携となる「ARMYのバイブル」です。



〈関連リンク〉

https://books.kokode.jp/products/detail.php?product_id=4214500



●Dicon vol.10 BTS写真集『BTS goes on!』JAPAN SPECIAL EDITION 6,050円(税込)







2020年12月に全世界同時&10日間限定の完全予約で記録的大ヒットとなったBTS写真集『BTS goes on!』のJAPAN EDITION。7人のキュート&セクシーな表情を収めた写真の数々や、「過去、現在、未来」について語った貴重なインタビューを掲載。

「SPECIAL 2nd BOOK」「オリジナル鉛筆セット」「3Dポップアップステッカー」「ハイクオリティ両面フォトカード」の4点の付録がつきます。



〈関連リンク〉

https://books.kokode.jp/products/detail.php?product_id=4207321



●Dicon vol.7 TWICE写真集『YOU ONLY LIVE ONCE』JAPAN EDITION 4,950円(税込)







TWICEは言わずと知れたガールズポップのトップに君臨する9人組で、いまや韓国、日本、中国のアジアのみならず、世界中のファンを虜にするワールドワイドなガールズグループです。写真集『『YOU ONLY LIVE ONCE』では9人のキュート&ゴージャスな撮り下ろし写真が多数収録されており、また9人への「Q&A」やヒストリーなど、あらゆる角度からTWICEの魅力を紹介しています。

日本語版のオリジナル特典は「オリジナル鉛筆セット」「ラッキーチャーム」「DIYダイアリー」「ハイクオリティ両面フォトカード」の豪華4点となります。



〈関連リンク〉

https://books.kokode.jp/products/detail.php?product_id=4181340&category_id=4007852



その他、K-POPグッズも多数販売!



【購入特典】

D'FESTA商品購入で、D'FESTAスペシャル缶バッチ1点プレゼント!





※缶バッチのグループ・メンバーはランダムになります。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

※抽選会の内容は予告なく変更になる場合がございます。



【D'FESTA THE MOVIE 映像一部公開】

D'FESTAオリジナル映像コンテンツ「D'FESTA THE MOVIE」に収録されている映像を一部を店舗で公開しています。













【ご入場について】

直接B1イベントスペースまでお越しください。

※開店前のお並びやご集合はご遠慮下さい。

※混雑状況に応じ。入場制限や整理券の配布をする場合がございます。





▼光文社 国際事業部

@kobusha_int



▼TLC RECORDS

@records_tlc



※開催内容は予告なく変更になる場合がございます。

※画像はイメージです。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/30-20:16)