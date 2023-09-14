初商品化決定！奇跡的に発見された1982年のコンサート「BI…
［株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス］
2023年11月24日発売！西城秀樹のアルバム復刻シリーズ第六弾！
2021年よりスタートしている西城秀樹のアルバム復刻企画の第六弾。1980年代のライブから4作品の発売が2023年11月24日に発売決定。今回の復刻発売にあたり複数本の貴重な音源データが奇跡的に発見されオリジナル発売時には収録されたかった音源、また未商品化のライブ音源も初商品化される。
今回の復刻では1980年9月に発売「BIG GAME ’80 HIDEKI JUMPING SUMMER in STADIUM」、1983年9月発売「BIG GAME’83 HIDEKI FINAL STADIUM CONCERT」に加え1981年10月に発売「BIG GAME ‘81 HIDEKI JUMPING SUMMER in STADIUM」では発売当時は未収録となっていたメドレーなどの音源を追加収録しライブ全編を復刻発売！そしてこれまで未商品化であった1982年の「BIG GAME’82 HIDEKI in OHMUTA」、保管倉庫の中の資料の中から奇跡的に1982年8月に福岡県大牟田市で行われたコンサート「BIG GAME '82 HIDEKI in OHMUTA」の音源が発見され復刻企画の中の1作品として初商品化されることとなる。また復刻企画として発売されてきた第一弾から第五弾までの合計28枚のアルバムの「開封の儀」の動画の公開もスタートしている。
●西城秀樹アルバム復刻シリーズ［開封の儀］
第一弾：https://youtu.be/lMXtG-9oVLs
第二弾：https://youtu.be/nMZKwjIncKU
第三弾：https://youtu.be/NeKksiZoM1g
第四弾：https://youtu.be/nRpZ-_niC1k
第五弾：https://youtu.be/1AUkOtLPAEg
＜商品概要＞
●発売日：2023年11月24日（金）
●価格：各2枚組予定 ￥4,400（込）
●仕様：：紙ジャケット、BDCD2仕様
●発売タイトル、収録曲
１.BIG GAME ’80 HIDEKI JUMPING SUMMER in STADIUM
品番：DQCL3741～2
・オープニング・テーマ～アイズ・オブ・ザ・ワールド
・ロスト・イン・ハリウッド
・アイランド・ナイツ
・オールナイト・ロング
・男が女を愛する時
・待ちくたびれて
・ロック・ミュージック
・Bomber
・ジュライ・モーニング
・オーバーチュア～マジック
・ツイスト・ガール
・HIDEKI DISCO SPECIAL（炎～君よ抱かれて熱くなれ～ブーツをぬいで朝食を～激しい恋～
ブーメラン ストリート～ジャガー～傷だらけのローラ～ラストシーン～YOUNG MAN (Y.M.C.A.)～
ブルースカイ ブルー）
・Good-Bye Blue Train
・俺たちの時代
・エンドレス・サマー
・ホップ・ステップ・ジャンプ
・YOUNG MAN (Y.M.C.A.)
・アレイキャッツ
・トレビの泉～セイリング
２.BIG GAME ‘81 HIDEKI JUMPING SUMMER in STADIUM
品番：DQCL3743～4
・メンバー紹介
・オーバーチャー
・アイサレンダー
・ラビング・ユー・ベイビー
・ミッドナイト・ストーリー
・渚のカンパリ・ソーダ
・レイディ
・ロンサムシティー
・A.D.1928/ロッキンザパラダイス
・マジック
・オン・ジ・アザーサイド
・愛のコリーダ
・メドレー１（Stars on 45～No Reply～I Should Have Known Better～Nowhere Man～Lose That Girl～Ticket to Ride～Get Back～Eight Days a Week～Stars on 45～Good-Day Sunshine～A Hard Days Night～If I Fell～Please Please Me～I Wanna Hold Your Hand）
・メモリーズ～メンバー紹介
・スローメドレー（勇気があれば～遙かなる恋人へ～ラストシーン～ブルースカイ ブルー）
・メドレー２（恋する季節～恋の約束～情熱の嵐～恋の暴走～薔薇の鎖～激しい恋～俺たちの時代～眠れぬ夜）
・セクシー・ガール
・センチメンタル・ガール
・YOUNG MAN(Y.M.C.A.)
・傷だらけのローラ
・アイ・シャル・ビー・リリースド
・夏の妹
・ロスト・イン・ザ・シャッフル
・セイリング
３.BIG GAME ’82 HIDEKI in OHMUTA ※初商品化
品番：DQCL3746～7
・タイムアゲイン
・ライ・ダウン
・ゲット・アップ！
・プリティウーマン
・オールド・アンド・ワイズ
・エボニー・アンド・アイボリー
・スウィート・ヒッチハイカー
・ナイト・ゲーム（Night Games）
・ウィズアウト・ユー
・ラブ・アイランド
・ラブランド・アイランド
・ひき潮のように
・カサブランカ
・聖・少女
・恋の暴走
・センチメンタル・ガール
・君よ抱かれて熱くなれ
・傷だらけのローラ
・アイ・シャル・ビー・リリースド
・ゲット・アップ
・スウィート・ヒッチハイカー
・メニー・リバース・トゥ・クロス
４.BIG GAME '83 HIDEKI FINAL IN STADIUM CONCERT
品番：DQCL3748～9
・フォーエバー
・ラビング・ユー・ベイビー
・バッド・ケース・オブ・ラビング・ユー
・ホワイト・フェザーズ
・カラパナ・ルナ
・ホワイ・ミー
・フェイスフリー
・シーズ・ア・ビューティー
・炎の彼方
・セパレイト・ウェイズ
・ハイ・ライフ
・クレイジー・リズム
・エンドレス・ハーモニー
・ラストシーン
・聖・少女
・センチメンタル・ガール
・炎
・激しい恋
・恋の暴走
・ツイスト・ガール
・青春に賭けよう
・眠れぬ夜
・ギャランドゥ
・ナイト・ゲーム（Night Games）
・ブーメラン ストリート
・傷だらけのローラ
・ありがとう大阪スタジアム
・セクシーキャッツ
・恋の列車はリバプール発
・セイリング
※4作品ともすべて収録予定、曲目、表記等、変更となる場合もございます、予めご了承ください。
●商品のご予約はこちらから
4枚まとめ予約：
・ジャケット絵柄缶バッチセット付：Sony Music Shop：https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=MATO000004678&cd=MATO000004678
・オリジナルグラス付き：西城秀樹オフィシャルショップ「HIDEKI FOREVER.COM」：https://hidekiforever.com/
＜Links＞
●ソニー・ミュージック公式オンラインショップ「Sony Music shop」： https://www.sonymusicshop.jp/
●西城秀樹オフィシャルショップ「HIDEKI FOREVER.COM」：https://hidekiforever.com/
●ソニー・ミュージックレーベルズレガシープラス『otonano』、西城秀樹情報ページ：https://www.110107.com/s/oto/artist/80007275
●ソニー・ミュージック公式オンラインショップSony Music Shop西城秀樹商品リスト：https://www.sonymusicshop.jp/m/arti/artiItm.php?cd=80007275
●otonano YouTube Channel：https://www.youtube.com/@otonanoYouTubeChannel
企業プレスリリース詳細へ （2023/09/14-14:46）
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