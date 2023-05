[ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社]

より快適にゲームを楽しめるようになる最新アップデートを実施!



『サモンズボード』は、2023年5月22日(月)に最新アップデートを実施し、改修された第2回「総力戦」を開催します。さらに、ゲームの遊びの幅が広がるさまざまな調整を行いました。





https://sb.gungho.jp/member/info/update/ver8_5_1/index.html



<アップデート概要>



「総力戦」を改修!第2回「総力戦」を期間限定で開催!







https://sb.gungho.jp/member/info/total_battle/



「総力戦」は、ボスを強化する効果を持つ砦を制圧し、最終的に城にいるボスを撃破することが目的のコンテンツです。砦では制圧するごとにさまざまな報酬を獲得できます。砦制圧のために編成に組み込んだモンスターは制圧した砦に駐留することが必須。他の砦モンスターの特徴や残りの手持ちモンスターの状況を見ながら攻略をお楽しみいただけます。



・「総力戦」専用のモンスター編成枠を追加!

モンスター編成内に「総力戦」のタブを追加しました。

モンスターの確保と編成が鍵となる「総力戦」において、

砦や城に挑戦する際、事前に編成したパーティを

「読込」ボタンから選択して使用できるようになります。



・一部の表示を改善!

「制圧砦」情報を改修しました。

発動中の砦効果や全砦の効果を一覧で確認できます。



【第2回「総力戦」開催期間】2023年5月22日(月)メンテナンス後 ~ 2023年6月21日(水)23:59





ロック解除で拡張可能なソウルスロット数を「2」に増枠!







ロック状態の2スロット目を開放する「ダイカクチョウ」を実装しました。「ダイカクチョウ」を使用することによって、6個目のソウルスロットを解放することができます。ソウルスロットを解放して、モンスターをさらにパワーアップさせましょう。





イベントダンジョン選択画面にタブとフィルタ・ソート機能を追加!



“種類”や“難易度”でダンジョンの表示を絞り込むタブを追加しました。未クリアやポイント付きといったさまざまな条件で絞り込める便利なフィルタ機能、ソート機能です。





一部モンスターがパワーアップ!







https://sb.gungho.jp/member/info/2023/0522_power-up/index.html



「ファーストミート・フラマ」「白無垢神獣クロユリ」「ハピネスブライド・オラージュ」など、一部モンスターがパワーアップしました。手に入れて、その性能をぜひお確かめください。



【実装日】2023年5月22日(月)メンテナンス後 ~





『サモンズボード』基本情報







タイトル: サモンズボード

ジャンル: ボードゲーム・RPG

対応機種: Android OS 6.0以上/iOS 12.0以上 (CPU A8以上)

公式サイト: https://sb.gungho.jp/

特徴:サモンズボード!それは4×4の召喚盤の上で繰り広げられるモンスターバトル。自分のモンスターを上手にあやつり、荒廃した世界に平和をもたらそう!

