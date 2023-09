[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス]

2021年のアナログ・リイシュー・シリーズ<instant cytron retrospective 1995-2002>が好評を博したインスタント シトロン。メジャー・デビュー前、3人体制で福岡を拠点に活動していた1990年代前半に制作され、久しく入手困難だった音源が、10月20日にLPレコードとCDで発売決定!メンバーの片岡知子の夫・岡田崇が運営するレーベル「リル・デイジー」からのリリースで、LPは全音源が初アナログ盤化となる。





アナログ盤A面はミニアルバム『BABY, YOU'RE LOVE』の内容にオムニバス盤『the birth of the true II』収録曲を加えた5曲。B面にはオムニバス盤『SURFIN' MUSIC』でのビーチ・ボーイズのカバーとミニアルバム『Cytron's Fancy Manifesto』を合わせた5曲を収め、うち「American Citron」は当時商品化されなかったレアなオリジナル・バージョンとなっている。CDにはさらに、「American Citron」リミックス・バージョン(1994年初出)も併せて収録。



ジャケットには、1994年に南フランスで撮影された片岡知子お気に入りの写真を採用!



ライナーノーツ:岡田崇



【商品情報】

タイトル:『IT’S A FANCY DAY 1993-1994』

アーティスト:インスタント シトロン

instant cytron

発売日:2023年10月20日



<完全生産限定アナログ盤>

○価格: ¥4,400(税込)

○品番:LDLP-018

○流通:東洋化成ディストリビューション/リル・デイジー

<収録内容>

SIDE A

1:Baby, You’re Love

2:Happy Contact −恋はカリプソ−

3:Chic

4:Mon Oncle

5:Afro Blues Combo



SIDE B

1:Had To Phone Ya ~ Guess I’m Dumb

2:It’s a Fancy Day

3:きみにわくわく(Afro Blues Combo)

4:Summer Wine

5:American Citron



<CD>

○価格:¥2,750(税込)

○品番:LDCD-019

○流通:リル・デイジー

<収録内容>

1:Baby, You’re Love

2:Happy Contact −恋はカリプソ−

3:Chic

4:Mon Oncle

5:Afro Blues Combo

6:Had To Phone Ya ~ Guess I’m Dumb

7:It’s a Fancy Day

8:きみにわくわく(Afro Blues Combo)

9:Summer Wine

10:American Citron

11:American Citron (SMALL HOPE MIX REPRODUCED BY KEN INAOKA)





コメント

-----------

シトロンとの出会いは30年くらい前になります。

僕は福岡でザ・ラブライツというロック・バンドをやっていました。このあいだ惜しくも先立ってしまった森裕史がベースを担当したバンドで1990年頃に結成し、あいさとう氏率いるザ・ヘアーと福岡をはじめ東京大阪で対バンしたりしていました。シトロンとも同じようにバンド同士での交流が必然的に深まっていきました。



シトロンたちとは最初どこで会ったか思い出せないですが、レコード屋でよく一緒になったり、楽屋でバッファロー・スプリングフィールドやザ・フィフス・アヴェニュー・バンドの話で盛り上がったことを思い出します。友人の森裕史がバンドを脱退することになった時には、シトロン松尾くんがベーシストとして正式加入してバンドを支えてくれました。



話せばいろんな思い出がありますが、特に印象に残っているのはシトロンと一緒にレコーディングした時のこと。僕はオルガン(KORG CX3)を担いで自転車でスタジオに向かいました。巨大なコンソールのあるスタジオで、シトロンのメンバーとスモールサークル・オブ・フレンズのお2人、そして僕に初めてフェンダー・ローズを触らせてくれた敬愛する鍵盤奏者の冨田謙氏らと共に、このレコードに収録されている『サマーワイン』という曲をレコーディングしました。この曲を聴くと当時の記憶が蘇ります。ゴローくんと松尾くんの素晴らしい演奏と彼らに寄り添うように唄うトモコちゃんのあの独特な声。聴いているとなんだか泣けてくる。彼女の声はヘヴンリーなんです。



90年代初頭に僕らが過ごした福岡では現在のように音楽ビジネスとしての機能を果たすことはできませんでしたが、レコードを偏愛した異るジャンルの者同士が毎晩のように交流し、無我夢中に手探りでスタートしたイベントやライヴはめんたいロック以降の博多に異様なうねりを引き起こし、それに共感する人達がひしめき合っていました。

おそらく他の街では類を見ないほどどこか飛び抜けていた文化的磁場が、その当時の福岡に存在していたこともここに記しておきたい。

これはそんな時代の音楽都市で生まれたインスタント シトロンのレコードです。



猪野秀史 ( INO hidefumi )



-----------

私が福岡で音楽活動を模索していた頃、頻繁に通っていたCD屋さんのスタッフに片岡さんがいた。一見して音楽が好きそうで可愛い子がいるなと思っていた。レジで「small circle of friendsのトミタさんですよね?」と声をかけてくれて、彼女も音楽を作っているという話を聞いた。実は自分の友人関係のネットワークに彼女も深いつながりがあって、ほどなくして「片岡知子が新しいバンドを始めたらしい」という噂を聞く。ベースはかねてから一目置いていた松尾くんだと知り、これはなんだか面白いことになりそうだと感じた。偶然なのか私がアルバイトをしていたリハスタに彼女たちは練習に現れて、スタジオの扉越しに聞こえてくる彼女たちの音楽に衝撃を受けた。片岡さんのキッチュな歌声、ルーツミュージックとニューウェーブを両方通過したからこそ出せる松尾くんのベースライン、五郎くんはずいぶん若いくせにいわゆるシンガーソングライター系に精通している感じ。要するに全部自分の好きな感じだったのだ。そのスタジオのアナログな録音機材を使ってプリプロダクションをする時に私がオペレーションを、そしてついでにキーボードパートや打ち込みをそこでみんなと一緒に考えたりもした。それが私のインスタント シトロンとの関係の始まり。そこから“CYTRON'S FANCY MANIFESTO”のレコーディング、“CHANGE THIS WORLD”のレコーディング、ショーケースや発売記念のライブなど、ことあるごとにお誘いをいただき一緒に音楽を作り演奏をした。後輩であり同期でありライバルでもあった当時の彼女たちは野心的で生意気でたまらなく愛おしかった。シトロンの初期作品にはそのムードがとてもピュアにパッケージされている感じがあって大好きだ。エヴァーグリーンな曲の数々、30年を経て聴き返してもあの当時の彼女たちのワクワクがキラキラと詰まっているのを感じる。



冨田謙



-----------

今思えば

才能のある若者3人と出会えたこと

初期のシトロンの活動に参加できたこと

とてもラッキーだったなと思います。



シトロンのツアー中に

トモちゃんからもらった

オムニバスカセットテープは

今も大切に保管しております。



坂井壱郎(エレキハチマキ)



-----------

1990年代初頭。



私たちがまだまだ手探り状態で音楽を作りはじめていた頃、

すぐそばにいたインスタント シトロンの3人は、

そのポップス・メーカーとしての嗜好と志向と思考でもって、

既に職人気質を纏わせていました。



それを私たちは畏怖と憧れを持って眺めながら、

歴史の一部になる音楽ってこういうものなんだろうと、

なんとなくではあるけれど感じるところがあって、

今またレコードに刻まれ新たなリスナーにも届くならば、

やっぱりそうか、

と答え合わせができた気分です。



レコードリリース、おめでとうございます。



とてもとても、嬉しいです。



Small Circle of Friends

ムトウサツキ

アズマリキ



-----------



階段を登ると小さなレコードショップがあった。

場所は渋谷の外れ、1993年の出来事だ。



僕はその店の店員だった。毎日好きなレコードをかけてあまり多くないお客さんを待ちレコードを磨く事に関してはなかなかの腕前だった。



三人の若者が店にやってきた。天神から来たという。レコードカンパニーの人たちも一緒だった。



三人はとても若かったがシンガーソングライターの名盤やザ・バンドなどのロックにも詳しく流行りとしての渋谷系というよりロックが好きなガッツのある音楽の好きな印象を受けた。



その三人がインスタント シトロンだ。



ポルスプエストレーベルから出たシングルを頂き僕は繰り返し聴いていた。



「カーテンのドレイプ」という歌詞のフレーズが品がよく、生活感があり、ちょっと手が届かないような届きそうな、これが福岡のポップミュージックなのかなと感じた。



片岡知子さんは繊細で理知的なボーカリスト、長瀬五郎くんは天才的なソングライター、松尾宗能さんは優しげで窓から遠くを見ている感じだった。



それから僕らは親しくなり、音楽を一緒に演奏した。

インスタント シトロンは同じレコードレーベルの仲間であり戦友であり先を行くライバルだった。



あの頃そして今でも。



関美彦



-----------



【instant cytronプロフィール】

片岡知子(作詞、vo、etc.)、長瀬五郎(作曲、g)、松尾宗能(programming、b)により、福岡で結成。楽曲制作とライブ活動を重ね、1993年にミニアルバム『BABY, YOU'RE LOVE』(ポルスプエスト・レコーズ)でインディーズ・デビュー。1994年のミニアルバム『Cytron's Fancy Manifesto』を経て、1995年、片岡と長瀬の2人体制で東芝EMIからメジャー・デビューを果たした。以後4枚のシングルと5枚のアルバムを発表し、2006年頃にグループとしての活動を休止。2021年、アルバム全5タイトルがメンバーもこよなく愛したアナログ・レコードでリイシューされ、ファンのみならず幅広いミュージック・フリークの間で話題を呼んだ。



