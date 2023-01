[レコチョク]

~DL数+再生回数、一般投票でフィーチャーアーティストを選出!~



株式会社レコチョク(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:板橋徹、以下レコチョク)は、2023年1月19日(木)、レコチョクがこれからの音楽シーンで活躍を期待する注目アーティスト4組を「2023年1月度 Breakthrough」として選出しました。

https://recochoku.jp/special/100949











【複数のサービスで「Breakthrough」アーティストと楽曲を紹介】



「Breakthrough」とは、レコチョクが独自の視点で、これからの音楽シーンで活躍を期待する注目アーティスト数組を選出し、レコチョクが提供するダウンロードストア「レコチョク」、ストリーミングサービス「dヒッツ(R) powered by レコチョク」(以下dヒッツ)、「TOWER RECORDS MUSIC powered by レコチョク」(以下TOWER RECORDS MUSIC)で特設ページやプレイリストを展開、SNSでもプッシュし、音楽ファンに届けていく企画です。

2023年1月度の「Breakthrough」アーティストに決定したのは、Subway Daydream/tonari no Hanako/Varrentia/由薫(五十音順)の4組です。





【4組から音楽ファンが推す「フィーチャーアーティスト」を選出!】



これら「Breakthrough」アーティストの中から、対象楽曲のダウンロード回数・再生回数、一般投票をもとに「フィーチャーアーティスト」1組を選出。レコチョクが提供する複数のサービス横断で、アーティストにフォーカスした特集やSNSなどプロモーションを実施していきます。また、新譜リリース時には、各サイトのトップで取り上げるなど、ネクストステップを応援していきます。

音楽ファン一人ひとりの音楽の楽しみ方や熱量を取り入れ、ともにこれからの音楽シーンで活躍が期待されるアーティストを発信していくレコチョクの注目企画。フィーチャーアーティスト選出の対象期間は2023年1月19日(木)~25日(水)。ぜひ、「Breakthrough」をチェックして、あなたの推したいアーティスト、気になるアーティストの楽曲を聴いて、投票してください。

■Breakthrough 投票フォーム https://forms.gle/q633Vsuht6PHigdS7





【2023年1月度Breakthrough】



■アーティスト名:Subway Daydream/tonari no Hanako/Varrentia/由薫(五十音順)

■各アーティストのプロフィールや楽曲は、次のページでご覧いただけます。

・レコチョク「Breakthrough」サイト https://recochoku.jp/special/100949

・dヒッツ

「Breakthrough」サイト https://dhits.docomo.ne.jp/ft/sys00427

「Breakthrough」プレイリスト https://dhits.docomo.ne.jp/program/10040969

・TOWER RECORDS MUSIC

「Breakthrough」プレイリスト https://music.tower.jp/playlist/detail/2000134855





【「フィーチャーアーティスト」選出方法】



■選出方法:「Breakthrough」アーティストの中から、期間中の対象楽曲の「レコチョク」におけるダウンロード数および「dヒッツ」「TOWER RECORDS MUSIC」における再生回数、一般投票をポイント化、最もポイント数が高かったアーティスト1組を選出します。

※選出はレコチョク独自のポイント集計システムにより決定します。

■対象期間:2023年1月19日(木)00:00~25日(水)23:59

■投票フォーム:https://forms.gle/q633Vsuht6PHigdS7

■発表日:2023年2月下旬予定



【参考】

「Breakthrough」企画を、レコチョクの若手担当者がどんな想いをもって運営しているのか、20代中心のメンバーがこの企画に持つ「熱量」と「夢」をnoteで紹介しています。こちらもぜひご覧ください。

■レコチョクnote:もっとたくさんの人にこの音楽を届けたい。「Breakthrough」への想い。

https://note.com/recochoku/n/n63950e54d95d



※「dヒッツ」は株式会社NTTドコモの登録商標です。



