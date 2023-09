[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス]

デビュー40周年に向けて本格的活動中のTM NETWORKが、9月6日にニュー・シングル「Whatever Comes」をリリースした。









(C)北条司/コアミックス・「2023 劇場版シティーハンター」製作委員会

(C)2023 Sony Music Labels Inc.



このシングルは、『劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト)』のオープニングテーマとエンディングテーマ(「Get Wild」)を収録。ジャケットは同映画のメイン・キャスト(リョウ、香)とTM NETWORKのアニメキャラクターで構成。初回生産限定盤には同映画の映像の特別編集版「Whatever Comes」スペシャル・ムービーと本予告映像および挿入曲「DEVOTION」アニメーション版リリック・ムービーを収録したBlu-rayが加わる。



去る8月26日に世界最大のアニソン・イベント「アニサマ2023」にサプライズ出演してシングル収録2曲をパフォーマンス、アニソン・ファンから熱烈な歓迎を受け、神曲への感動と賛辞がSNS上を席巻した。「シティーハンター」と見事に同調した最強シングルでマーケットを震撼させ、再び"アニソン界"に降臨する。



またシングル発売と同日、来年の全国ツアー「TM NETWORK 40th FANKS intelligence Days ~STAND 3 FINAL~」の日程など詳細が発表され、このツアーのチケット先行エントリーシートが初回生産限定盤に封入される。これも大きなトピックスだ。シングル及び来年の全国ツアー情報は、TM NETWORKオフィシャル・サイト「fanksintelligence.com」にてチェック!



9月7日からは今秋の全国ツアー『TM NETWORK 40th FANKS intelligence Days ~DEVOTION~』が府中の森芸術劇場でスタート、12会場16公演で開催。またしても観客を驚嘆させることは間違いない。翌9月8日からは、TM NETWORKが多くの劇中曲を担当した『劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト)』が公開される。TM NETWORKを取り巻く話題は暫くの間続きそうだ。



■TM NETWORK official website「fanksintelligence.com」 https://fanksintelligence.com/

■TM NETWORK otonano特設ページ https://www.110107.com/TMNETWORK

■『劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト)」』公式HP https://cityhunter-movie.com/



TM NETWORK「Whatever Comes」



■発売日 2023年9月6日

■CD収録曲( ※初回・通常共通)

1:Whatever Comes

2:DEVOTION(Radio Edit ver.)

3:Whatever Comes(Backing Track)

4:Get Wild(2023 REMASTER)

■Blu-ray(初回のみ)

‣Whatever Comes (Opening Edit)-CITY HUNTER Special Movie-

‣DEVOTION -Lyric motion feat. CITY HUNTER-

‣『劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト)』本予告(90秒)

■初回生産限定盤:デジパック仕様、ステッカー封入

品番:MHCL-30877~8 価格:2,500円(税込)、2,273円(税抜)

■通常盤 品番:MHCL-30879 価格:1,500円(税込)、1,364円(税抜)

■発売元 (株)ソニー・ミュージックレーベルズ



