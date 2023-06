[株式会社世界文化ホールディングス]

株式会社世界文化社は、創刊30周年記念号となる『MEN'S EX SUMMER 2023』を、6月20日(火)に発売いたしました。『MEN'S EX』初登場となる町田啓太さんを表紙とファッション巻頭特集に迎え、「真夏のエレガンス」の魅力を余すことなくご紹介します。ネット書店では、事前予約が殺到し発売前に完売となるなど大きな反響を呼んでいます。









【巻頭スペシャル企画】本誌初登場! 俳優の町田啓太さんが装う「真夏のエレガンス」







表紙と巻頭スペシャル企画には、俳優の町田啓太さんにご登場いただきました。「ファッションページの撮影は、まるで美術館を見に行くような気分で、いろいろな表現や発見ができることが楽しい」とお話された町田さん。真夏のエレガンスをテーマに、大人の夏のリゾートスタイルをご披露いただきました。



【第1特集】適材適所の使い分けで、装いマネジメント!Watch in Style「一流腕腕計」の着こなし方







わずか数cmというサイズにして、装い全体に決定的なほどの影響を与える腕時計。だからこそ、重要なのは“適材適所の使い分け“です。服装にルールとセオリーとハズシがあるように、時計の合わせ方にも知っておくべき知識は数多くあります。時計のスタイリング術を身につけて、印象をさらにブラッシュアップしてみてはいかがでしょうか。



【第2特集】大切なのは“健康肌”と“清潔感” エグゼクティブのための「好印象」美容







近年、スキンケアやボディケアを習慣化し、「好印象」を目指すエグゼクティブが増えています。人に不快感を与えないためのケアは、重要な自己表現であり、大切なコミュニケーションといえます。本特集では、様々な悩みを解決し、なりたい自分に近づく「メンズ美容」の最新のケアアイテムや方法を取り上げます。歳を重ねても、はつらつと、健康的な見た目で、好印象を手に入れましょう。



【第3特集】知っておけば格が上がる! 教養としてのシャンパーニュ







暑さの勢いとともに、シャンパーニュを楽しむ機会も増えてきました。美味しい銘柄を知りたいのはもちろんですが、基礎知識を身につけたうえで、専門家が選んだシャンパーニュの味わいや香りの特徴を知っておけば外食でもホームパーティの席でも、男の格を高めることができます。一格上の知識を得て、この夏はお料理とともに教養としても“泡時間”を愉しんでみてはいかがでしょうか?







■町田啓太(Keita Machida)プロフィール

1990年群馬県生まれ。2010年「第3回劇団EXILEオーディション」に合格し、同年俳優としての活動を開始。WOWOWで7月9日から放送・配信が始まる「連続ドラマW フィクサー」シーズン2に出演。映画「ミステリと言う勿れ」が9月15日公開予定。大河ドラマ出演3回目となる2024年度の「光る君へ」では藤原公任を演じる。



■発行日:『MEN'S EX SUMMER 2023』

■発売日:2023年6月20日(火)

■価 格:1,540円(税込)

■発 行:株式会社世界文化社

■公式HP:https://www.mens-ex.jp/

※ 全国の書店、ネット書店で販売

https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0C3TRC6NR



