松田聖子ベスト盤「Bible」シリーズ リクエストに応え完全…
［株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス］
CD（3DISC）「Bible-pink&blue-Special edition」同時発売！
1980年4月1日、CBSソニーからデビューし、2023年4月にデビュー43年を迎え、ますます輝き続ける松田聖子。1988年「Citron」以来、約32年ぶりに発売したアナログ盤「Bible-blooming pink-」（2020年発売：完全生産限定）に続き多くのファンのみなさまのご要望にお応えして、2023年10月25日に、秋冬曲を中心に収録した「Bible-milky blue-」を発売することが決定。ソニーミュージックから発売された数々の名曲の中から、選りすぐりの19曲を12インチアナログ・レコード盤２枚組 完全生産限定盤として発売する。（デジタルリマスタリング音源）
今回のアナログ盤のカラーは、新たに調合したオリジナル・ライトブルー（マットカラー）。アナログ盤初収録の「We Are Love」「Twinkle Star, Shining Star」、「Bible」シリーズ初収録となる「とんがり屋根の花屋さん」「愛の神話」「ウィンター・ガーデン」「冬の妖精」「雪のファンタジー」「恋人がサンタクロース」「妖精たちのTea Party」「Twinkle Star, Shining Star」、さらに名曲「風立ちぬ」を大瀧詠一が、遊び心でエディットしデュエットソングとして新たに誕生した秘蔵音源「風立ちぬ（duet version）」（松田聖子×大滝詠一）を初収録。今年2023年は大瀧詠一の没後10年にあたる。
また、同時発売で「Bible-blooming pink-」 と「Bible-milky blue-」に数々のヒット曲を追加した「Bible-pink& blue -Special edition」をCD3枚組（Blue-spec CD2）で発売する。このCD盤には2020年に発表された「いちご畑でFUN×4」（松田聖子×大瀧詠一）も収録される。
1981年シングル「風立ちぬ」の発売から42年、デュエット曲として新たに誕生した「風立ちぬ（duet version）」と珠玉のクリスマスソングで、秋～冬を聖子と一緒に過ごすのはいかがだろうか。
■「Bible-milky blue-」アナログ盤
【仕様】
●完全生産限定盤
●「風立ちぬ（duet version）」松田聖子×大滝詠一 未発表音源初収録
●オリジナル・カラーディスク［オリジナル・ライトブルー（マットカラー）］
※今回作品のため新たに調合したカラー
●オールカラーブックレット封入
●ダブルジャケット仕様（アナログ・レコード盤2枚組 全19曲収録）
●「We Are Love」「Twinkle Star, Shining Star」アナログ盤 初収録
●デジタル・リマスタリング音源カッティング
【アナログ】（MHJL-300）
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=MHJL000000300&cd=MHJL000000300
＜DISC1＞MHJL-300
SIDE-A
1. 野ばらのエチュード
2. 蒼いフォトグラフ
3. ピンクのモーツァルト
4. とんがり屋根の花屋さん ※
5. ガラスの林檎
SIDE-B
1. 愛の神話 ※
2. 流星ナイト
3. Star
4. 風立ちぬ(duet version)松田聖子×大滝詠一 ★※
＜DISC2＞MHJL-301
SIDE-A
1. ウィンター・ガーデン ※
2. 冬の妖精 ※
3. LET'S BOYHUNT
4. 凍った息
5. 雪のファンタジー ※
SIDE-B
1. 少しずつ春
2. 恋人がサンタクロース ※
3. 妖精たちのTea Party ※
4. We Are Love ★
5. Twinkle Star, Shining Star ★※
★印：アナログ初収録 ※印：Bibleシリーズ初収録
■「Bible-pink & blue- Special edition」
【仕様】
●初回限定オリジナル・スリーブ仕様
●「風立ちぬ(duet version)」松田聖子×大滝詠一
「いちご畑でFUN×4」松田聖子×大滝詠一 収録
●Blue-spec CD2 3枚組
●60ページ（予定）ブックレット封入
【CD】（MHCL-30900）
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=MHCL000030900&cd=MHCL000030900
＜収録曲＞
DISC1
1. 裸足の季節
2. 青い珊瑚礁
3. 夏の扉
4. 白い貝のブローチ
5. Romance
6. 赤いスイートピー
7. パイナップル・アイランド
8. 水色の朝
9. マドラス・チェックの恋人
10. 星空のドライブ11. 黄色いカーディガン
12. HAPPY SUNDAY
13. 秘密の花園
14. セイシェルの夕陽
15. WITH YOU
16. BITTER SWEET LOLLIPOPS
17. スピード・ボート
18. 時間旅行
19. Forever Love
20. 大切なあなた
DISC2
1. ウィンター・ガーデン
2. 少しずつ春
3. 愛の神話
4. 冬の妖精
5. 流星ナイト
6. 野ばらのエチュード
7. 恋人がサンタクロース
8. ガラスの林檎
9. 蒼いフォトグラフ
10. LET'S BOYHUNT
11. ピンクのモーツァルト
12. とんがり屋根の花屋さん
13. Star
14. 凍った息
15. 妖精たちのTea Party
16. 雪のファンタジー
17. We Are Love
18. Twinkle Star, Shining Star
19. 風立ちぬ(duet version)松田聖子×大滝詠一
DISC3
1. 風は秋色
2. チェリーブラッサム
3. 白いパラソル
4. 制服
5. 渚のバルコニー
6. 小麦色のマーメイド
7. 天国のキッス
8. マイアミ午前5時
9. SWEET MEMORIES
10. 瞳はダイアモンド
11. Rock'n Rouge
12. 時間の国のアリス
13. ハートのイアリング
14. 天使のウィンク
15. 瑠璃色の地球
16. Strawberry Time
17. 抱いて
Bonus track
18. いちご畑でFUN×４（松田聖子×大滝詠一）
松田聖子「Bible-milky blue-」「Bible-pink & blue- Special edition」の詳細はこちら
https://www.110107.com/seiko_Bible_mb
企業プレスリリース詳細へ （2023/09/03-15:40）
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