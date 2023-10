[マリオット・インターナショナル ジャパン]







このたび東京エディション虎ノ門 1階 Gold Bar at EDITION(ゴールド バー アット エディション)と31階 Lobby Bar(ロビー バー)は、2023年10月26日(木)~11月5日(日)まで開催されるクラフトカクテルの祭典「東京カクテル7デイズ 2023」に参加します。そのオープニングイベントとして、そしてGold Bar at EDITIONが2023年2月から毎月継続している、国内外からゲストバーテンダーを迎える Golden Age of Modern Cocktailsの第9回目として、10月26日(木)に一夜限りのスペシャルイベントをバー・ディレクターの齋藤秀幸率いるGold Bar at EDITIONにて開催いたします。

ゲストバーテンダーには、ニューヨークのClover Club(クローバークラブ)とMilady’s(ミレディーズ)から、ニューヨークで最も影響力のあるバーテンダーの一人で、両バーのオーナーを務めるJulie Reinerを招聘。さらにMilady’sのオープニング・ヘッド・バーテンダーを務め、同バーを2023 North America 50 Best Barsの50位に導いたIsabel Tulloch、同アワードの46位に輝いたClover Clubのビバレッジ・ディレクターを務めるLeanne Favreが来日します。

当日は、それぞれのバーのシグネチャーカクテルである、Clover Clubのジンとラズベリーを使った「Clover Club」、Milady’sのローズ、ベルモットを使った「Milady’s Martini」を含む、それぞれ3種類ずつ計6種類のカクテルメニューをご提供いたします。

また、 数々のハイエンドなパーティーを中心にジャンルの枠に捉われないユニークなプレイでシーンを賑わせている、東京を中心に活躍するDJのPELIがスペシャルDJとして参加。数々の受賞歴を持ち世界で認められた実力を誇る3人の女性バーテンダーと女性DJが織りなすクリエイティブな一夜をぜひお愉しみください。







<Tokyo Cocktail 7 Days Launching Party - Golden Age of Modern Cocktails #9>

開催日:2023年10月26日(木)19:30~

開催場所:東京エディション虎ノ門 1階 Gold Bar at EDITION

価格:カクテル 1杯 2,500円 *消費税・サービス料込

*東京カクテル7デイズ 2023 のカクテルパスポートをお持ちの方は、10%オフとなります。

*エントランスにてカクテルチケットを2枚から販売します。





Julie Reiner

ブルックリンのカーロール・ガーデンズにある世界的に有名なカクテル・バー、Clover Club、Leyenda、そしてソーホーにあるMilady’sの共同創業者。また、『The Craft Cocktail Party:Delicious Drinks for Every Occasion』(2015年)の著者でもある。ハワイで育ったJulieは、新鮮なフルーツや最高級のスパイス、スピリッツから多くのインスピレーションを得て、オリジナルカクテルを生み出す。2011年、ジェームズ・ビアード賞のスピリッツ・プロフェッショナル・オブ・ザ・イヤーにノミネート。2015年、ワイン・エンスージアスト誌のミクソロジスト・オブ・ザ・イヤー受賞。2022年、名誉あるテイルズ・オブ・ザ・カクテル、ヘレン・デイヴィッド生涯功労賞を受賞。2022年、Netflixの「ドリンクマスターズ」第1シーズンの審査員としてテレビデビューを果たした。





Isabel Tulloch

ニュージャージー出身。ピッツェリアで働いていた15歳の時、ホスピタリティ業界を志す。 2020年初めにブルックリンに移住。以来、HiHi Roomのビバレッジ・ディレクターと、Clover Clubの裏方を務めている。カクテル界の巨匠 Julie Reiner の指導のもと、Milady’sのオープニング・ヘッド・バーテンダーを務め、Milady’sチームを率いる。Milady’sは、2023 North America 50 Best Barsの50位、テイルズ・オブ・ザ・カクテルのベスト・ニュー・アメリカ・ カクテル・バーのトップ4にノミネート、そしてエスクァイアの「2023年アメリカのベスト・バー」のひとつに選ばれた。





Leanne Favre

Leanne Favreは、ニューヨークのMayahuelでバーテンダーのキャリアをスタートさせた。その後ブルックリンに渡ってClover Clubで腕を磨き、現在Clover ClubとLeyendaのビバレッジ・ディレクターを務める。Leanneは、旅することからインスピレーションを受けており、酒、料理、文化に関して深めた知識、そして味覚、革新性、卓越性への情熱により、数々のカクテル・コンペティションで優勝歴や入賞歴を持つ。







<Tokyo Cocktail 7 Days 2023>

クラフトカクテルの祭典、東京カクテル7デイズ 2023は、有名な老舗バーから、「World‘s 50 Best Bars」に選ばれたバー、ミクソロジーバー、Cafe Bar、ラグジュアリーホテルバー、レストランバーや今年オープンしたばかりの隠れ家のようなバーなど東京都内の合計87店舗が参加し、バーホッピングが楽しめるイベントです。開催期間中、Lobby BarとGold Bar at EDITIONでは、下記のスペシャルカクテルを提供します。今年の東京カクテル7デイズのテーマ「Cocktail Trip」に合わせて作られた特別な一杯をぜひご堪能ください。

東京カクテル7デイズ 2023 オフィシャルサイト

https://cocktailbar.jp/7days_2023/



開催期間:2023年10月26日(木)~11月5日(日)

*カクテルパスポート(前売り3,960円、当日4,980円)をご利用の場合、カクテル1杯につき1,100円(サービス料別)

*東京カクテル7デイズ スペシャルカクテルは21:00までの提供となります。



■Lobby Bar

Lobby Barのコンセプトである「空中のジャングル」でカクテルの小旅行をお楽しみいただけるよう、バーテンダーが各々の目線でオーガニックハーブ、ティーやローカルスピリッツを使用し、 4つのカクテルを創作しました。

https://cocktailbar.jp/7dbars/lobby-bar-at-edition/



コーラル ネグローニ inspired by ロンドン

ヴェルト inspired by フランス

麹と梨 inspired by 大分

田舎風バジルスマッシュ inspired by メキシコ



■Gold Bar at EDITION

暑さも和らぎ、どこかに旅立ちたくなるようなこの頃。多様な視点から作り上げられたカクテルたちは旅の手ほどきから、道のりで疲れた心身をリフレッシュさせてくれるようなものまでCocktail Tripにピッタリなセレクションです。

https://cocktailbar.jp/7dbars/gold-bar-at-edition-2/



東方のフィズ inspired by 日本、中国、インド、スリランカ

フレンチ クーラー inspired by 西欧州

ガーデン サゼラック inspired by ロンドン

シップ アット ザ シネマ inspired by メキシコ





Lobby Bar(ロビー バー)

営業時間:【日~木】7:30 - 23:00 (LOフード 22:00 ドリンク 22:30)

【金・土・祝前】7:30 - 23:30 (LOフード 22:30 ドリンク 23:00)

アフタヌーンティー 12:00 - 17:00 (LO 16:30)

住所: 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-1 東京エディション虎ノ門 31階

予約:Lobby Bar オフィシャルサイト

https://lobbybar.toranomonedition.com/

TEL 03-5422-1630

MAIL diningreservations.tokyo@editionhotels.com



Gold Bar at EDITION(ゴールド バー アット エディション)

営業時間:【火~木】 18:00 - 25:00 (LOフード 22:45 ドリンク 24:30)

【金・土・祝前】 18:00 - 26:00 (LOフード 22:45 ドリンク 25:30)

*日・月休

住所:〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-1 東京エディション虎ノ門 1階

予約:Gold Bar at EDITION オフィシャルサイト

https://www.goldbaratedition.com/

TEL 03-5422-1630

MAIL goldbar@editionhotels.com







Gold Bar at EDITION (ゴールド バー アット エディション)

東京エディション虎ノ門の地上階に位置する87名まで着席可能な「Gold Bar at EDITION」は、禁酒法時代以前のアメリカのクラシックカクテル黄金期にインスパイアされた、インティメートで魅力溢れる東京エディション虎ノ門のシグネチャーカクテルバー。斬新なカクテルに加え、進化し続ける小皿料理、豊富なセレクションのウイスキーとローカルジンを用意し、ホテルの宿泊者のみならず、ビジターの方々にも洗練された空間を提供します。

黒を基調に白とゴールドが巧みに配されたこの空間は、ジュエリーの希少素材から着想を得て、また日本の伝統的な工法で、耐久性を増すための「焼杉」からインスパイアされた黒塗りの木材仕上げになっています。

ゴールドのアクセント、黒大理石のバーカウンター、高さ5メートルの白いアーチ型バレルヴォルト天井がさらに空間を演出します。親しみやすいバーには、ネロマルキーナ大理石の暖炉が配され、その上にはアーティスト ゲラン・スウィングによる金箔の作品が飾られています。Gold Bar at EDITIONでは、平日はGray Vのミックスによるローテンポのクラシック、ジャズ、ソウル、R&B、金曜と土曜の夜にはDJがプレイします。

2023年、Gold Bar at EDITIONは、オープンしてわずか1年余りで、アジア最高のバーアワードAsia’s 50 Best Bars 第56位に選出されました。



Official Instagram

@toranomonedition

https://www.instagram.com/toranomonedition/

@goldbaratedition

https://www.instagram.com/goldbaratedition/

#TokyoEDITIONToranomon

#GoldBaratEDITION

#東京エディション虎ノ門

#ゴールドバーアットエディション



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/14-10:16)