ロックシンガー浜田省吾のライブ映像『A PLACE IN THE SUN at 渚園 Summer of 1988』(配給:ライブ・ビューイング・ジャパン)の5月25日(木)までの期間限定上映が終了した後、実際のライブ会場そのままに楽しむことができる「こぶし突き上げ応援上映会」が5月26日(金)から6月1日(木)までの間、全国の映画館で連日開催されることが決定した。



1988年8月20日、静岡県浜名湖畔「渚園」で行われた浜田省吾にとって三度目の野外ライブ「A PLACE IN THE SUN」。本作は、5万5千人を動員したライブを記録した膨大なオリジナルネガフィルムを、4Kデジタルリマスターと5.1chサラウンドミックスで高臨場感を再現したライブ映像。35年前の記録映像にも関わらず、まるで当時のライブ会場の空気を感じさせる没入感溢れるコンテンツである。

「こぶし突き上げ応援上映会」とは、実際のライブ会場と同様にこぶしを高く突き上げて鑑賞するというもの。ほかにも歌唱可、声援可、ライブグッズ(マフラータオルなど)の持ち込み可と自分に合った鑑賞スタイルが選べる上映会である。5月14日と21日の両日曜日に、全国の映画館で実施された「こぶし突き上げ応援上映会」では、全国各地で満席の劇場が続出し、本当のライブさながら大盛況につき終了した。



5月5日(金)から始まった全国86館での期間限定上映もいよいよ25日(木)で終了するが、ファンからの熱いリクエストに応え、全国51館の劇場にて「こぶし突き上げ応援上映会」の追加上映が決定した。5月26日(金)から6月1日(木)まで連日開催となる。ムビチケは引き続き使用可能。まだまだ「こぶし突き上げ応援上映会」を楽しみたいファンや、気になっていながらも見逃がしてしまったファンには嬉しいチャンスだ。

実施日|2023年5月26日(金)~6月1日(木)

※劇場により、期間内に上映しない日程もございますので、予めご了承ください。

※実施時間は劇場により異なりますので、詳しくは各劇場のホームページでご確認ください。



実施劇場|浜田省吾 『A PLACE IN THE SUN at渚園 Summer of 1988』サイト内

「会場」をご覧ください。

https://liveviewing.jp/sh-nagisaen1988/#venue



チケット料金|通常席3,000円(税込)均一

※劇場により異なりますが「通常席料金」に加え「特別席料金」の販売がございます。

※ムビチケ前売券(カード/オンライン/コンビニ)をお持ちの方はご使用いただけます。

※サービスデー・各種割引 適用不可

※招待券等・無料鑑賞 適用不可



チケット販売|劇場のWEBサイト、窓口、自動券売機にて販売

※チケットは通常、各上映日の2~3日前より販売開始となります。

劇場によって販売開始日時が異なりますので、ご鑑賞予定の劇場WEBサイト等にてご確認ください。



<こぶし突き上げ応援上映会についての注意点>

※上映期間中のオフィシャルグッズの販売は行いません。予めご了承ください。

※座って静かにご鑑賞されたいお客様には不向きの上映となります。チケットご購入後はいかなる場合においても変更・払戻しはできませんので、予めご了解いただきました上で、チケットをお買い求めください。

※上映前に劇場スタッフによる鑑賞マナー等のご説明はございません。

※ライブ会場と同様に、歌唱可、声援可、ライブグッズ(マフラータオルなど)の持ち込み可、曲に合わせた手拍子、拍手も可の上映会になります。

※スタンディングについては劇場によりルールが異なります(スタンディング禁止の劇場もございます)。鑑賞予定の劇場ホームページにて、応援上映時のスタンディング可否をご確認いただくか、もしくは劇場へお問い合わせください。

※声を出す時は、お席からスクリーンの方向を向いてください。

※上映中の許可のない撮影、録音はご遠慮ください。

※火器類の持ち込み・クラッカー・笛などの鳴り物の使用、飛ぶ・跳ねる・暴れる・物を叩くなどの周りの方のご迷惑になる行為は固くお断りいたします。 余りに過剰に行われた場合は上映中止になる場合もございます。

※暴言や過度な絶叫などはご遠慮いただき、周りのお客様へ十分にご配慮ください。

※前の席の座席を蹴ったり、ご自分の座席の範囲をはみ出したり、周囲の方の視界を遮るような行動など、ご迷惑をかける行為はご遠慮ください。

※お客様同士のトラブルには、一切責任を負いかねます。

※指定された席以外の席への移動は禁止です。

※転売を目的としたチケットのご購入は固くお断りいたします。

※感染症対策について、今後、政府や関係省庁、自治体などからの新たな情報発表がなされた場合は、鑑賞ルールの変更が生じる場合がございます。



周囲の方にご配慮いただき、ご鑑賞される皆様全員にお楽しみいただけますようご協力の程よろしくお願いいたします。



<イベント・上映に関するお知らせ>

※当日、マスコミ・メディアの撮影が入る可能性があります。その際、お客様が映像などに映り込む可能性がございますこと、予めご了承ください。

※劇場上映スケジュール等に「応援上映」「発声応援上映」のような記載のある上映回は、「こぶし突き上げ応援上映会」となります。



浜田省吾 『A PLACE IN THE SUN at渚園 Summer of 1988』

監督:板屋宏幸

企画製作:Road & Sky

配給:ライブ・ビューイング・ジャパン

宣伝:とこしえ

協力:Sony Music Labels Inc.

2023年/日本/カラー/ビスタ/5.1ch/110分

(C)2023 Road & Sky

<映画公式HP>https://www.sh-nagisaen1988.jp/

<映画公式Twitter>sh_nagisaen1988

<映画公式Facebook>shnagisaen1988



