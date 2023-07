[マーベラス]

“F” に込めた想い、この歌に。



2023年9月15日(金)劇場公開『映画プリキュアオールスターズF』のオープニングテーマと挿入歌を収録したテーマソングシングルとオリジナル・サウンドトラックが発売決定!





『映画プリキュアオールスターズF』本予告が本日解禁!オープニングテーマ「For “F”」は石井あみ・Machicoのデュエットソング!









2023年9月15日(金)劇場公開『映画プリキュアオールスターズF』テーマソングシングル&オリジナル・サウンドトラック、9月13日(水)同時発売決定!

『映画プリキュアオールスターズF』テーマソングシングルは歴代歌手が集結し交じり合う声で歌い上げる楽曲達は明るく、アツく、せつなく、、、様々な表情を魅せてくれます。“F” に込めた想いとは?!必聴の一枚です。



さらに、『映画プリキュアオールスターズF』オリジナル・サウンドトラック。音楽はTVシリーズと同じく深澤恵梨香が担当。フィルムスコアリングされた作品の世界を彩る音楽は必聴!壮大で繊細で心揺さぶるBGM集はマストアイテムです。



オープニングテーマ歌手・石井あみとMachicoのコメント到着!







【石井あみ・コメント】

『映画プリキュアオールスターズF』のオープニングテーマを担当させていただきます。石井あみです!

今回は、Machicoさんとデュオで歌わせていただけるということで、とても光栄です!

主題歌は、冒険のはじまりを感じさせるような晴れやかな曲調からスタートします。

何かに挑むとき「1人ではできなくても、ともだちと一緒ならできるかもしれない!」と手を取り合うのが印象的なプリキュアたち。悩んだり笑ったりシュンとしたり...仲間と沢山の経験をすることで強くなる!そんなプリキュアたちの想いがこの1曲に詰まっています。

プリキュアシリーズ20周年ということで、改めてプリキュアを通して伝えたいことを沢山歌に込めました!世界観も合わせて、聴いていただけますと嬉しいです!



【Machico・コメント】

オープニングテーマ「For ”F”」は、仲間と出逢えた喜び・これからへの期待感が溢れる楽曲になっています。

「ひろがるスカイ!プリキュア」主題歌を担当している石井あみちゃんとの初デュエット曲なので、私たちのハーモニーも楽しんで欲しいです♪ 挿入歌は歴代プリキュアシンガー6人で歌わせていただいているのですが……強い!!共通の志を元にそれぞれの個性が集まって、歌でも戦っているような仕上がりになっています。シンガーも、プリキュアたちと心は一緒です!!

挿入歌歌手・吉武千颯のコメント到着!







【吉武千颯・コメント】

『映画プリキュアオールスターズF』の挿入歌を歌わせていただきます!吉武千颯です!

大好きなプリキュア達がシリーズを越えて全プリキュアが揃うと思うと、もうそれだけでもワクワクが止まらないのですが、挿入歌も歌わせていただけること本当に嬉しい気持ちでいっぱいです…!とにかくかっこよく、パワフル全開、熱さ全開の楽曲になっています!そしてプリキュアシンガーの先輩方と一緒に歌わせていただけることもとても幸せです!プリキュア達の絆や世代を越えて繋がっていくバトンはこれからもずっとずっと続いていく!熱い想いを楽曲を通してもたくさん感じていただけると嬉しいです♪よろしくお願いします!

『映画プリキュアオールスターズF』テーマソングシングル CD情報





■発売日:2023年9月13日(水)

■価格:【CD+DVD】¥2,200(税抜価格¥2,000)

【通常盤】¥1,320(税抜価格¥1,200)

■品番:【CD+DVD】MJSS-09345~6/【通常盤】MJSS-09347



■収録曲:



1.For “F”

歌:石井あみ・Machico

作詞:青木久美子 作曲・編曲:森いづみ



2.新曲 ※タイトル未定

歌:吉武千颯 & 礒部花凜/北川理恵/駒形友梨/Machico/宮本佳那子

作詞:こだまさおり 作曲・編曲:森いづみ



他、カラオケ2曲収録含む全4曲。

DVDには、映画予告編映像等を収録予定。



■初回特典:

・キャンバスブロマイド(スーパーアート6色印刷)

・「ひろがるスカイ!プリキュアLIVE2023」先行抽選応募券



〇『映画プリキュアオールスターズF』テーマソング CD先行抽選

受付期間 2023年9月13日(水)12:00~9月19日(火)23:59

当落確認 / 当選入金期間 2023年9月21日(木)15:00

※2023年9月13日発売『映画プリキュアオールスターズF』テーマソングシングル購入者対象の先行抽選となります。

※1シリアルあたり、同一公演内で2枚まで(親子ペア券・親子トリプル券は、2組まで)申込できます。

※クレジットカードおよびキャリア決済限定での受付となります。

対象商品情報はこちら(https://www.marv.jp/titles/mc/10613/)



音に込める“F”の想い。『映画プリキュアオールスターズF』オリジナル・サウンドトラック





■発売日:2023年9月13日(水)

■価格:¥3,300(税抜価格¥3,000)

■品番:MJSA-01372



■初回特典:

・キャンバスブロマイド(スーパーアート6色印刷)

・「ひろがるスカイ!プリキュアLIVE2023」先行抽選応募券



〇『映画プリキュアオールスターズF』オリジナル・サウンドトラックCD先行抽選

受付期間 2023年9月13日(水)12:00~9月19日(火)23:59

当落確認 / 当選入金期間 2023年9月21日(木)15:00

※2023年9月13日発売『映画プリキュアオールスターズF』オリジナル・サウンドトラック購入者対象の先行抽選となります。

※1シリアルあたり、同一公演内で2枚まで(親子ペア券・親子トリプル券は、2組まで)申込できます。

※クレジットカードおよびキャリア決済限定での受付となります。

対象商品情報はこちら(https://www.marv.jp/titles/mc/10615/)



発売元:株式会社マーベラス

販売元:株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ



歌手情報





◆石井 あみ◆

<プロフィール>

bransic所属。音大卒のボーカリスト。ポップス・ロック・ジャズ・オペラ・アニソン等を幅広く歌いこなし、力強くも不思議と聴き手を笑顔にする声を持つ。2023年放送テレビアニメ『ひろがるスカイ!プリキュア』オープニング主題歌、前期エンディング主題歌にてメジャーデビュー。



■石井あみ Twitter:https://twitter.com/ishiiami154cm



◆Machico◆

<プロフィール>

スタイルキューブ所属・声優アーティスト。 『ヒーリングっど︎(ハート)プリキュア』ED主題歌、『トロピカル~ジュ!プリキュア』『デリシャスパーティ(ハート)プリキュア』OP主題歌を担当。『ウマ娘 プリティーダービー』トウカイテイオー役・『アイドルマスター ミリオンライブ!』伊吹翼役など 、声優としても活動中。



■Machico Twitter:https://twitter.com/MachicoOfficial?s=20

■Machico Instagram:https://www.instagram.com/machico_3s25/



◆吉武 千颯◆

<プロフィール>

Apollo Bay所属・声優アーティスト。

『スター☆トゥインクルプリキュア』『トロピカル~ジュ!プリキュア』『デリシャスパーティ(ハート)プリキュア』ED主題歌を担当。『ラブライブ!スーパースター!!』聖澤悠奈役など、声優としても活動中。



■吉武千颯 Twitter:https://twitter.com/chiha_yoshitake?s=20

■吉武千颯 Instagram:https://www.instagram.com/chihaya_yoshitake_official/



「ひろがるスカイ!プリキュアLIVE2023 Hero Girls Live ~Max!Splash!GoGo!~」情報







タイトル

ひろがるスカイ!プリキュアLIVE2023 Hero Girls Live ~Max!Splash!GoGo!~



開催日時

2023年10月21日(土)

・ひろがる青空公演:

開場 12:00 / 開演 13:00

・ときめく夕空公演:

開場 17:00 / 開演 18:00



開催場所

パシフィコ横浜 国立大ホール

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1丁目1−1

(https://www.pacifico.co.jp/)



公演によって内容が異なります。

4歳以上はチケットが必要となります。

4歳未満のお子さまは、保護者の方のお膝の上でのご鑑賞の場合は料金をいただいておりませんが、お席をご利用になる場合は別途チケット料金が必要です。

上記の公演概要、出演者等は変更となる場合があります。



主催:ひろがるスカイ!プリキュアLIVE製作委員会

企画:マーベラス



券種・料金





■指定席■

・指定席(スペシャルCD1枚付) 12,000円(税込)

・指定席 8,800円(税込)

※スペシャルCDは公演ごとに内容が異なります。



■親子席■

・親子席ペア 12,000円(税込)

・親子席ペア(スペシャルCD1枚付) 15,200円(税込)

・親子席トリプル 18,500円(税込)

・親子席トリプル(スペシャルCD1枚付) 21,700円(税込)

※親子席は最前方エリアになります。

※スペシャルCDは公演ごとに内容が異なります。



■2公演通しプレミアム指定席■

・2公演通しプレミアム指定席 26,000円(税込)

※スペシャルCD昼夜2種&プレミアム指定席専用オリジナルグッズ付

※2公演通しプレミアム指定席チケットについているスペシャルCDは、指定席チケットのスペシャルCDと同じもの(2種)をお渡しします。

※2公演通しプレミアム指定席は親子席うしろのエリアにて前方より配席いたします。

※電子チケットのみとなります。



<2公演通しプレミアム指定席チケット専用オリジナルグッズ>

Hero Girls Liveスペシャルカード付ネックストラップ



※このチケットを購入した方限定非売品グッズです。

※デザインは後日発表しますのでお楽しみに!

※グッズはライブ公演当日、会場にてお渡しします。



■スペシャルCD■





ボーカルアルバム~FLY TOGETHER!!!!!~(7/19発売)収録の歌手4人曲のソロバージョンとキャラクターソングのメドレーアレンジの合計3曲を収録したスペシャル仕様!



<ひろがる青空>盤

M1:Daybreak song ~Remix for Ami Ishii Ver.~

歌:石井あみ

作詞:マイクスギヤマ 作曲:高木 洋 編曲:馬瀬みさき



M2:Daybreak song ~Remix for Machico Ver.~

歌:Machico

作詞:マイクスギヤマ 作曲:高木 洋 編曲:馬瀬みさき





<ときめく夕空>盤

M1:Daybreak song ~Remix for Chihaya Yoshitake Ver.~

歌:吉武千颯

作詞:マイクスギヤマ 作曲:高木 洋 編曲:馬瀬みさき



M2:Daybreak song ~Remix for Rie Kitagawa Ver.~

歌:北川理恵

作詞:マイクスギヤマ 作曲:高木 洋 編曲:馬瀬みさき



各盤共通:M3:キャラクターソングメドレー ~Hero Girls Live Edition~

メドレーアレンジ:森いづみ



チケット先行情報





〇DVD第1巻先行抽選

受付期間 2023年6月28日(水)12:00~7月12日(水)23:59

当落確認 / 当選入金期間 2023年7月15日(土)15:00~7月18日(火)23:00

※2023年6月28日発売『ひろがるスカイ!プリキュア』DVD vol.1購入者対象の先行抽選となります。

※1シリアルあたり、同一公演内で2枚まで(親子ペア券・親子トリプル券は、2組まで)申込できます。

対象商品情報はこちら(https://www.marv.jp/titles/av/10541/)



〇ボーカルアルバムCD先行抽選

受付期間 2023年7月19日(水)12:00~8月2日(水)23:59

当落確認 / 当選入金期間 2023年8月5日(土)15:00~8月8日(火)23:00

※2023年7月19日発売『ひろがるスカイ!プリキュア ボーカルアルバム』購入者対象の先行抽選となります。

※1シリアルあたり、同一公演内で2枚まで(親子ペア券・親子トリプル券は、2組まで)申込できます。

対象商品情報はこちら(https://www.marv.jp/titles/mc/10593/)



〇後期主題歌シングルCD先行抽選

受付期間 2023年8月23日(水)12:00~9月6日(水)23:59

当落確認 / 当選入金期間 2023年9月9日(土)15:00~9月12日(火)23:00

※2023年8月23日発売『ひろがるスカイ!プリキュア』後期主題歌シングル購入者対象の先行抽選となります。

※1シリアルあたり、同一公演内で2枚まで(親子ペア券・親子トリプル券は、2組まで)申込できます。

対象商品情報はこちら(https://www.marv.jp/titles/mc/10607/)



〇『映画プリキュアオールスターズF』テーマソング CD先行抽選

〇『映画プリキュアオールスターズF』オリジナル・サウンドトラックCD先行抽選

受付期間 2023年9月13日(水)12:00~9月19日(火)23:59

当落確認 / 当選入金期間 2023年9月21日(木)15:00

※2023年9月13日発売『映画プリキュアオールスターズF』テーマソングシングル購入者対象及び、

※2023年9月13日発売『映画プリキュアオールスターズF』オリジナル・サウンドトラック購入者対象の先行抽選となります。

※1シリアルあたり、同一公演内で2枚まで(親子ペア券・親子トリプル券は、2組まで)申込できます。

※クレジットカードおよびキャリア決済限定での受付となります。

対象商品情報はこちら(https://www.marv.jp/titles/mc/10613/)

対象商品情報はこちら(https://www.marv.jp/titles/mc/10615/)

企業プレスリリース詳細へ (2023/07/09-13:16)