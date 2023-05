[ライブ・ビューイング・ジャパン]

ライブ中継 情報サイトhttps://liveviewing.jp/deathtakesaholiday/



宝塚歌劇団 月組が贈る美しい旋律が絡み合う珠玉のミュージカルを全国各地の映画館に生中継!









宝塚歌劇団 月組が2023年6月24日(土)東急シアターオーブ(東京都)にて上演する、ミュージカル『DEATH TAKES A HOLIDAY』の模様を全国各地の映画館にてライブ・ビューイングいたします。



『DEATH TAKES A HOLIDAY』は、モーリー・イェストンが作詞・作曲を手掛けたミュージカル。

2011年にオフ・ブロードウェイで初演され、2011年~12年ドラマディスクアワードの11部門にノミネート。映画「明日なき抱擁」「ジョー・ブラックをよろしく」など度々翻案・映画化されヒットを重ねたアルバート・カゼーラの戯曲を元に、死と愛の超克を歌い上げた名作に、モーリー・イェストンならではの美しい旋律が絡み合う珠玉のミュージカルです。



これは、人類が史上未曾有の“死”に取り憑かれた第一次世界大戦の悪夢から覚め、“狂乱の”1920年代が始まって間も無い頃の物語……

一人娘グラツィアの婚約をヴェニスで祝ったランベルティ公爵一家。その帰り道、突如現れた“闇”にハンドルを取られた車がスピンし、グラツィアは夜の闇の中へと投げ出されてしまう……!

……大事故に遭ったにもかかわらずグラツィアは無事だった。まるで、何事も無かったかのように。しかしグラツィアは、自身に“何かが”起こったと感じていた。

一方、同じ夜遅く、死神がランベルティ公爵の元を訪ねる。

死せる魂を“あちら側”へと導いてきた死神は今……疲れ果てていた。なぜ人々は死を、死神を恐れるのか? 人々が執着する命、人生、そもそも生きるとは何なのか?人の目を通して知りたいと願った死神は、“ハンサムな”ロシア貴族ニコライ・サーキの姿を借りて、二日間の休暇を公爵一家と共に過ごす事にしたのだが……!



月組メンバーによる珠玉のミュージカル作品を映画館でご覧ください。





【公演】





ミュージカル

『DEATH TAKES A HOLIDAY』

Book by Thomas Meehan and Peter Stone / Music and Lyrics by Maury Yeston

Based on the dramatic play by Alberto Casella

and rewritten for the American stage by Walter Ferris

and originally produced by the Messrs. Shubert

潤色・演出/生田 大和



【出演】





宝塚歌劇団

〈月組〉 月城 かなと、海乃 美月 ほか





宝塚歌劇公式ホームページ https://kageki.hankyu.co.jp/



【ライブ・ビューイング実施概要】





《タイトル》

宝塚歌劇 月組東急シアターオーブ公演『DEATH TAKES A HOLIDAY』ライブ中継



《日 時》

2023年6月24日(土)16:00開演



《会 場》

全国各地の映画館 >>映画館はこちら: https://liveviewing.jp/deathtakesaholiday/

※開場時間は映画館によって異なります。

※大阪府では条例により、16歳未満の方は終了時間が19:00を過ぎる上映には、保護者同伴でないとご入場いただけません。



《料 金》

4,400円(全席指定/税込) ※3歳以上有料/3歳未満で座席が必要な場合は有料となります。



《チケット》

【先行抽選販売】

■インターネット:2023年5月20日(土)11:00 ~ 5月29日(月)12:00

◎チケットぴあ: https://w.pia.jp/t/deathtakesaholiday-lv/ (PC、モバイル共通)

※お申込みは、おひとり様につき4枚まで。

【一般発売】

■インターネット・コンビニエンスストア:2023年6月17日(土)11:00 ~ 6月23日(金)12:00

◎チケットぴあ: https://w.pia.jp/t/deathtakesaholiday-lv/ (PC、モバイル共通)

◎全国のセブン-イレブン

■特別電話予約:2023年6月17日(土)11:00 ~ 6月19日(月)18:00

◎チケットぴあ:017-718-8161 (オペレーター対応 受付時間:10:00~18:00)

※特別電話予約のお支払い・発券はセブン-イレブンのみとなります。



※お申込みは、おひとり様につき4枚まで。

※一般発売は先着順での受付となりますので、予定枚数に達し次第受付終了となります。



《プレイガイドチケットに関するお問い合わせ》

◎チケットぴあヘルプ:https://t.pia.jp/help/

※インターネットでのチケットお申込みには、事前にチケットぴあの会員登録(無料)が必要となります。

◎ぴあ新規会員登録について:https://ticket-account.pia.jp/pia/membmng/RegisterNormalAction.do

◎お申込みの流れについての詳細:https://t.pia.jp/pia/events/kageki-lv/

◎チケット発券店舗:セブン-イレブン https://www.sej.co.jp/shop/ ファミリーマート https://www.family.co.jp/store.html

※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。

※システムメンテナンスのため、お申込み・お支払い・お受取り等の手続きをご利用いただけない時間がございます。



******

宝塚歌劇 月組東急シアターオーブ公演『DEATH TAKES A HOLIDAY』

ライブ中継 情報サイト

https://liveviewing.jp/deathtakesaholiday/

企画・制作:宝塚クリエイティブアーツ

配給:ライブ・ビューイング・ジャパン

******



■注意事項

※通常の公演と同様に、お客様に楽しんでいただく上映です。場合によっては、拍手などが起こる場合もございますので、ご理解の上、チケットをご購入ください。

※公演が予定終了時間を大幅に超える場合、公演途中でも上映を終了する場合がございます。

※配信中継イベントの為、映像・音声の乱れが生じる場合がございます。

※公演内容及び配役等に変更が生じた場合はご了承ください。

※著作権上の都合により、一部割愛となる可能性がございます。

※チケットご購入後は、上映中止等の案内事項を除き、変更・払い戻しは理由の如何を問わずお受けできません。

※未成年のお客様は、必ず保護者の承諾を得てから、チケットのご購入とご来場をお願いいたします。

※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為は、いかなる場合も固くお断りしております。転売されたチケットは無効となり入場をお断りさせていただく場合がございます。

※チケットはいかなる場合(紛失・盗難・破損・持ち忘れ等)でも再発行いたしません。また、ご入場前に半券を切り離したチケットは無効となる場合がございます。管理・保管には十分にご注意ください。

※映画館の座席配置によって、お客様同士の席が離れる場合がございます。

※カメラや携帯などのいかなる機器においてもスクリーンの録音/録画/撮影を禁止しております。また、インターネット上などに無断転載・共有を行った場合、法的責任に問われる場合がございます。なお、映画館でこのような行為が行われた場合は、記録された内容を削除の上ご退場いただきます。その際のチケット代金などの払い戻しは一切いたしません。

※映画館に、記録や取材のための撮影が入る場合がございます。また撮影した映像や写真はメディア等にて使用する可能性がございます。予めご了承ください。

※地震発生時や災害警報等を受信した場合、安全確保の為、上映を中断させていただく場合がございます。

※発表内容は状況に応じて、予告なく変更となる場合がございます。

※映画館にご来場予定の方は、HP記載の<映画館ご来場のお客様へ><映画館鑑賞マナーのお願い>をご確認・ご了承の上、チケットご購入・ご参加をお願いいたします。









