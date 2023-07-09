【岡山大学】理学部及び工学部における学校推薦型選抜の推薦要件…
［国立大学法人岡山大学］
2023（令和5）年 7月 9日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
◆概 要
国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、理学部及び工学部における学校推薦型選抜の推薦要件の変更、お問い合わせ窓口について2023年7月5日に本学ホームページで公開しました。
何卒よろしくお願い申し上げます。
◆岡山大学理学部
〇学校推薦型選抜（理学部・生物学科）の推薦要件について変更を行いました。入学者選抜要項にてご確認ください。
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/admission/kansuruyoko.html
〇学校推薦型選抜（理学部・生物学科）の推薦要件に関して、高等学校等における推薦予定者が「岡山大学の個別学力検査等において合格できる程度の学力」（※）に該当するかどうか不明な場合は以下の理学部お問い合わせ窓口にご連絡ください。なお、お問い合わせは高等学校等からのみ受け付けます。受験生、保護者の方におかれましては、所属する高等学校等にご相談ください。
※「岡山大学の個別学力検査等において合格できる程度の学力」とは、推薦校において、過去３年間に同校から岡山大学理学部・工学部のいずれかに同検査等により合格した者がいる場合で、出身学校作成の調査書における「全体の学習成績の状況」の値が当該合格者以上であることとします。
岡山大学理学部 お問い合わせ窓口
biology【】science.okayama-u.ac.jp
※【】を@に置き換えてください。
お問い合わせ期間：2023年9月1日(金)～10月25日(水)
Q&A https://www.okayama-u.ac.jp/tp/admission/admission_faq_suisen.html
◆岡山大学工学部
〇岡山大学工学部では、2024年度学校推薦型選抜から推薦の要件を拡大しました。詳細は入学者選抜要項にてご確認ください。
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/admission/kansuruyoko.html
〇学校推薦型選抜（工学部）の推薦要件に関して、高等学校等における推薦予定者が「岡山大学工学部の一般選抜において合格できる程度の学力」（※）に該当するかどうか不明な場合は以下の工学部お問い合わせ窓口にご連絡ください。なお、お問い合わせは高等学校等からのみ受け付けます。受験生、保護者の方におかれましては、所属する高等学校等にご相談ください。
※「岡山大学工学部の一般選抜において合格できる程度の学力」とは、推薦校において、過去３年間に同校から工学部に一般選抜により合格した者（既卒者は除く。）がいる場合で、出身学校作成の調査書における「全体の学習成績の状況」の値が当該合格者以上であることとします。
岡山大学工学部 お問い合わせ窓口
ogg8018【】adm.okayama-u.ac.jp
※【】を@に置き換えてください。
お問い合わせ期間：2023年9月1日(金)～10月25日(水)
Q&A https://www.okayama-u.ac.jp/tp/admission/admission_faq_suisen.html
◆参 考
・国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
・岡山大学理学部
https://www.science.okayama-u.ac.jp/
・岡山大学工学部
https://www.engr.okayama-u.ac.jp/
◆参考情報
・【岡山大学】2024年度国際バカロレア選抜学生募集要項の公開について
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001497.000072793.html
本リリースは、2023年7月5日岡山大学ホームページ掲載内容です。最新情報は必ず本学ホームページ等にてご確認をお願い申し上げます。
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/admission_news/admission_news_id169.html
岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
「岡大TV」(YouTube)：https://www.youtube.com/channel/UCi4hPHf_jZ1FXqJfsacUqaw
産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2023年7月期共創活動パートナー募集中：
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001510.000072793.html
岡山大学『THEインパクトランキング2021』総合ランキング 世界トップ200位以内、国内同列１位!!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000072793.html
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https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000373.000072793.html
岡山大学『企業の人事担当者から見た大学イメージ調査2022年度版』中国・四国１位!!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000072793.html
国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学である岡山大学にご期待ください
企業プレスリリース詳細へ （2023/07/09-11:46）
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