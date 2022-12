[レコチョク]

株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 植田 勝教、以下「ビクターエンタテインメント」)と株式会社レコチョク(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:板橋徹、以下「レコチョク」)は、ビクターエンタテインメント内のレーベルであるスピードスターレコーズの設立30周年を記念して開催される【「LIVE the SPEEDSTAR」supported byビクターロック祭り】の開催決定に伴い、2022年12月9日(金)18時より「murket store限定 VIPエリアパス付チケット」の先着販売を開始します。

【「LIVE the SPEEDSTAR」supported byビクターロック祭り】 https://livethespeedstar.com











「VIPエリアパス付チケット」受付URL:https://store.murket.jp/artist/17015



1992年に設立され、以降数々の素晴らしいアーティストとヒット曲を送り出してきた、ビクターエンタテインメント内のレーベルであるスピードスターレコーズ(https://www.jvcmusic.co.jp/speedstar/ )。

日本のロック・ポップスを代表するレーベルのひとつともいえるスピードスターレコーズが、2022年10月に設立30周年を迎えたことを記念して、所属アーティストが一堂に会すスペシャルなイベント「LIVE the SPEEDSTAR」の開催を決定。



第1弾出演アーティストとして、AA=、くるり、KREVA、THE BACK HORN、シーナ&ロケッツ、スガ シカオ、SPECIAL OTHERS、竹原ピストル、つじあやの、藤巻亮太、LOVE PSYCHEDELICO(五十音順)という豪華なラインナップも発表されました。



本日12月9日(金)よりイベントのチケット最速先行受付も開始!

特に、「VIPエリアパス付チケット」は、ライブをゆっくり楽しめるメインステージスタンド指定席の確約・一般エリアにも入場可という「VIPチケット」と、サイド最前エリアへの入場・観覧、VIP専用トイレの利用という「VIPエリアパス特典」がセットになった、まさにVIP待遇で「LIVE the SPEEDSTAR」を楽しめるもの。

さらに、Tシャツやフェイスタオルといった「オフィシャルグッズ」がセットになったチケットもご用意しています。





「VIPエリアパス付チケット」は、「ビクターロック祭り」にて3度販売され、大好評だった「VIP専用スタンド指定席」は3年ぶりの導入となります。

本チケットは、レコチョクが音楽業界に向けて新たに立ち上げたワンストップECソリューション「murket(ミューケット)」を採用した「murket store」限定の先着販売で、入金完了をもって予約確定となります。予定枚数完売次第、受付終了となるので、イベント参加を検討されている方は、ぜひ、お早目にお申し込み下さい。

「VIPエリアパス付チケット」受付URL:https://store.murket.jp/artist/17015



他のイベントやロックフェスではおそらくありえないであろう、レーベルのイベントならではの、豪華ラインナップが実現した「LIVE the SPEEDSTAR」。イベント当日は素晴らしい個性豊かなパフォーマンスの数々をお楽しみ頂くことはもちろん、レーベルメイト同士の奇跡のコラボレーションの目撃者となれるかも!?今後、追加のアーティストも発表となるので、ぜひともお楽しみに!詳細は特設サイトをご覧ください。





【イベント概要】



SPEEDSTAR RECORDS 30th ANNIVERSARY

「LIVE the SPEEDSTAR」supported byビクターロック祭り

■開催日:2023年3月18日(土) 9:00開場 / 11:00開演(予定)

■会場:幕張メッセ国際展示場 9~11ホール

■主催:ビクターエンタテインメント/株式会社テレビ朝日/ライブマスターズ株式会社/株式会社ディスクガレージ

■企画制作:スピードスターレコーズ/ライブマスターズ株式会社

■協賛:株式会社セブン-イレブン/ぴあ株式会社/株式会社レコチョク

■「LIVE the SPEEDSTAR」特設サイトURL https://livethespeedstar.com





【第1弾発表:出演アーティスト】



AA=、くるり、KREVA、THE BACK HORN、シーナ&ロケッツ、スガ シカオ、SPECIAL OTHERS、竹原ピストル、つじあやの、藤巻亮太、LOVE PSYCHEDELICO、and more (五十音順)





【「VIPエリアパス付チケット」販売について】



A)murket store限定 VIPエリアパス付チケット:20,900円(税込)

内容:VIPチケット(メインステージ スタンド指定席/一般エリア入場可)

+ VIPエリアパス(メインステージ上下手/サブステージ上手 最前エリア入場+VIP専用トイレ利用可能)



B)murket store限定 VIPエリアパス、オフィシャルグッズ付チケット 25,300円(税込)

内容:VIPチケット(メインステージ スタンド指定席/一般エリア入場可)

+ VIPエリアパス(メインステージ上下手/サブステージ上手 最前エリア入場+VIP専用トイレ利用可能)

+オフィシャルグッズセット(Tシャツ、フェイスタオル)



■受付期間:2022年12月9日(金)18:00~2023年2月7日(火)23:59

■受付URL:https://store.murket.jp/artist/17015

■発送予定時期:2023年3月上旬頃

※受付期間内であっても、予定枚数が完売次第受付終了となります。予めご了承ください。

※一般チケットも販売開始。詳細は、「LIVE the SPEEDSTAR」特設サイトをご確認下さい。







【「murket」について】







「murket」は、レコチョクの20年以上にわたるレコード会社とのリレーションや多種多様な音楽配信サービスを展開してきた実績を活かし、音楽業界やコンテンツホルダーに向けて、オンラインストアの開設、デジタルコンテンツを販売することができるワンストップECソリューションです。販売コンテンツ登録、販売、顧客のデータ分析、CRM機能、権利処理、販促までストア運営に必要なソリューションを提供し、これまでに25の直販ストア(レーベル/アーティスト)の開設を支援してまいりました。

また、音源+画像、映像+楽譜といった異なるデジタルコンテンツの組み合わせ販売やストア限定で付加価値の高いコンテンツを配信いただけるほか、CD/DVD、グッズ、チケット、NFTの販売も可能です。

■murketについて URL: https://recochoku.jp/corporate/murket/

■レコチョクWeb3.0プロジェクトURL:https://recochoku-web3.studio.site/



