サーカスの代表曲を歴代メンバー7人で歌唱した「Mr.サマータイム2017」「アメリカン・フィーリング2020」も収録!





1978年にデビューし、日本を代表するハーモニー・グループであるサーカスが、デビュー45周年を迎えた。デビュー以来幾度かのメンバーチェンジを経て、現在も着実にコンサート活動を続けている。そのサーカスが45周年を記念して、初のオールタイム・ベスト盤『CIRCUS BEST TOKIT∞TO 時と音』を発売する。このアルバムは、デビュー当初から現在のメンバーまですべての年代をカバーしたベスト盤となっており、叶高が作曲、松井五郎が作詞を手がけた新曲「The one」も収録。ライナーノーツはクリス松村が寄稿している。



また、45周年と、現メンバーでの10周年を記念したコンサート『CIRCUS 45th/10th Anniversary Concert TOKIT∞TO -時と音-』が東京・神戸で開催されることになった。



■サーカス『CIRCUS BEST TOKIT∞TO 時と音』

発売日:2023年9月27日

品番 :MHCL-30898~30899

仕様 :BSCD2

価格 :4,500円(税込)

※クリス松村氏によるライナーノーツ封入



[収録予定曲]Disc1

1. Mr.サマータイム

2. 愛で殺したい

3. 愛はイエスタデイ

4. ケッペキ兄さん

5. 恋はマジック

6. アムール

7. 夢で逢えたら

8. 去りゆく夏

9. ワンダフル・ミュージック

10. ビューティフル・シーズン

11. テンダネスを抱きしめて

12. デジャブ

13. WOMAN IN LOVE

14. はじまりのコラソン

15. 桜色のみち

16. NEVER FORGET

17. 家族写真 (2018)

18. Mr.サマータイム 2018



[収録予定曲]Disc2

1. アメリカン・フィーリング

2. デイ・ドリーミング

3. ムーヴィング

4. 二人の旅立ち

5. ホームタウン急行(エクスプレス)

6. 白のエチュード

7. 風のメルヘン

8. 鏡の街

9. 時よゆるやかに

10. Time Goes By

11. 世界はハーモニー

12. ペニー・レーンからもう一度

13. いのちの鎖

14. メトロの階段

15. あの風を今でも

16. The one(新曲)

17. アメリカン・フィーリング 2020





■CIRCUS 45th/10th Anniversary Concert TOKIT∞TO -時と音-



「時と音は、永遠の友達だ 」

デビュー45 周年、新生サーカス 10 周年。

華やかなあの時も、悩んでいたあの時も、刻み続けるいくつもの時間を会場のお客様と共に過ごしてきました。

今日も私たちはあの”サーカス”のように旅を続けています。





東京公演

会場:渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール

日時:10月22日(日)

時間:開場 15:30/開演 16:00

料金:全席指定7,000円(税込) 高校生以下3,500円(税込)

※未就学児童入場不可

https://www.capital-village.co.jp/calendar/concert/2023040301.html





神戸公演

会場:神戸朝日ホール

日時:11月19日(日)

時間:開場 15:30/開演 16:00

料金:全席指定7,000円(税込) 高校生以下3,500円(税込)

※未就学児童入場不可

https://page-one.jp.org/schedule/circus2023_kobe.html



■サーカス



1978年デビュー。姉・兄・弟・いとこの4人が織りなすハーモニーを武器に「Mr.サマータイム」「アメリカン・フィーリング」をヒットさせる。幾度かのメンバーチェンジを経て、現在のメンバーは叶正子・叶高・叶ありさ・吉村勇一の4人。今なお日本を代表するポップ・コーラス・グループ。



