ベイクルーズメンズ4 ブランドからリリースする 150 周年アニバーサリーイヤーを盛り上げる別注「ブラックカラー」、「インディゴカラー」が予約受付開始







株式会社ベイクルーズ(本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 杉村 茂)が運営する「JOURNAL STANDARD (ジャーナル スタンダード )」、「JOURNAL STANDARD relume (ジャーナル スタンダード レリューム )」、「EDIFICE(エディフィス)」、「417 Edifice(フォーワンセブン エディフィス)」の4ブランドが別注したモデルが予約販売開始。















生誕150周年を迎えたLevi’s(R)の名作「501(R)」。ジーンズの原点であるこのモデルを、ベイクルーズのメンズ主要4ブランドの「JOURNAL STANDARD」、「EDIFICE」、「JOURNAL STANDARD relume」、「417 EDIFICE」が別注しブラックカラー、インディゴカラーをリリース致しました。

象徴的なストレートシルエットはそのままに、ディテールや加工、サイズ感に手を加え、オリジナルとはレングスとワイドの組み合わせが異なる14種類の“いま穿きたい”アイテムへとアップデート。



そんな別注アイテムの予約開始にあわせ、俳優の滝藤賢一さん、写真家・鈴木親さん撮り下ろしのビジュアルを公開。またベイクルーズストア内の「feature」では今回のビジュアルと共に滝藤氏の芝居にかける想いについてのインタビューも配信しております。



【商品説明】













A6737-0000 501(R) ORIGINAL FOR MEN DARK INDIGO ¥15400- (tax in)





A6738-0000 501(R) ORIGINAL FOR MEN BLACK ¥15400- (tax in)







【展開店舗】

JOURNAL STANDARD / JOURNAL STANDARD relume / EDFICE / 417 EDFICE 各店舗





【特集ページ】

https://baycrews.jp/feature/detail/8768







【会社概要】

株式会社ベイクルーズ

設立:1977 年 7 月 22 日(株式会社ベイクルーズ)

代表:代表取締役会長 窪田 祐

代表取締役 CEO:杉村 茂

本社所在地:東京都渋谷区渋谷1-23-21 渋谷CAST

事業内容:レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営 飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

HP:http://www.baycrews.co.jp/



【JOURNAL STANDARD】

本社所在地:東京都渋谷区渋谷1-23-21 渋谷CAST

展開ブランド:JOURNAL STANDARD,J.S. Homestead,JOURNAL STANDARD TRISECT-2,JOURNAL STANDARD LESSAGE,UNFOLLOW, JOURNAL STANDARD relume

HP:http://journal-standard.jp



