コンタクトセンター、Trust & Safety、デジタルマーケティングなどのサービスを2600人規模で提供



トランスコスモス株式会社(代表取締役共同社長:石見浩一、牟田正明)の子会社であるPT. transcosmos Indonesia(本社:インドネシア ジャカルタ、CEO President Director:小林成輔、以下、トランスコスモスインドネシア)は、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際規格であるISO/IEC 27001 : 2013の認証を取得しました。今後も継続的に情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)を確立・実施し、革新的な技術と標準化された高品質なサービスをお客様企業に提供していきます。









トランスコスモスは2013年6月、インドネシアの大手財閥サリム・グループのIT企業であるPT Cyberindo Aditama(本社:インドネシア ジャカルタ)とともに、トランスコスモスインドネシアを設立しました。電話・メール・チャットなどでの問い合わせに対応するコンタクトセンターサービスや、オンラインコンテンツの監視・審査のTrust & Safetyサービス、インターネット広告やソーシャルメディア運用、アプリ開発を行うデジタルマーケティングサービスを2600人規模で提供しています。今回、情報セキュリティ管理システム、システムのプロセスとガイドライン、データセンターマネジメント、ビジネス継続計画、ネットワークマネジメントなどが評価され、ISO/IEC 27001 : 2013認証の取得に至りました。



■登録情報

審査基準規格 :ISO/IEC 27001:2013

認証番号 :IS 724974

対象事業所 :PT. Transcosmos Indonesia(トランスコスモスインドネシア)

・Jakarta RDTX Tower site (Head Office):

・Jakarta Mten site (Operational Office)

・Semarang UTC site

対象サービス :The Management of Information Security in provision of IT Operation

and Support for Contact Center Services.

登録日 :Jakarta : 2022年5月9日, Semarang : 2023年2月8日



トランスコスモスインドネシア CEO President Director 小林成輔は以下のように述べています。

「アウトソーシング事業において、お客様企業の情報をお預かりする特性から、当社はこれまでも、情報セキュリティに対して厳しい運用・管理体制を敷いてきました。今回、ジャカルタの「ISO27001」認証を更新、さらにスマランの追加認証を取得することで、当社の情報セキュリティ管理体制が国際標準規格に適したものであることが認められたことになります。Global Digital Transformation Partnerとして、お客様企業の経営課題を解決しともに成長していくために、価値の高いサービスを提供するだけでなく、世界中のお客様が安心してご利用いただけるサービスのさらなる強化に努めてまいります。」



※トランスコスモスは、トランスコスモス株式会社の日本及びその他の国における登録商標または商標です

※その他、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です



(トランスコスモス株式会社について)

トランスコスモスは1966年の創業以来、優れた「人」と最新の「技術力」を融合し、より価値の高いサービスを提供することで、お客様企業の競争力強化に努めて参りました。現在では、お客様企業のビジネスプロセスをコスト最適化と売上拡大の両面から支援するサービスを、アジアを中心に世界28の国と地域・172の拠点で、オペレーショナル・エクセレンスを追求し、提供しています。また、世界規模でのEC市場の拡大にあわせ、お客様企業の優良な商品・サービスを世界46の国と地域の消費者にお届けするグローバルECワンストップサービスを提供しています。トランスコスモスは事業環境の変化に対応し、デジタル技術の活用でお客様企業の変革を支援する「Global Digital Transformation Partner」を目指しています。(URL: https://www.trans-cosmos.co.jp)



