銀座店では、2023年7月1日(土)より朝食メニューがリニューアル!



株式会社ベイクルーズ(本社:東京都渋谷区、取締役CEO:杉村 茂)が運営する、一人一鍋のしゃぶしゃぶ専門店「しゃぶしゃぶ 山笑ふ」は、旬のレタス4種類を合計300g摂れる「4種のレタスと米澤豚のつゆしゃぶ仕立て」を 2023年7月10日(月)より全3店舗にてランチの時間帯でご提供いたします。







※上記「4種のレタスと米澤豚のつゆしゃぶ仕立て」イメージ



「4種のレタスと米澤豚のつゆしゃぶ仕立て」は、自家製のそばつゆで4種類のレタスを軽くしゃぶしゃぶしてさっぱりと召し上がっていただく暑い夏にぴったりなメニューです。クセのない脂の甘さと柔らかい肉質が特徴の米澤豚一番育ちのバラ肉をご用意。薬味のからしと胡椒を足すと、香りとコクがより増して更に美味しく召し上がっていただけます。最後の〆は山形名物の「こんにゃく」と「そば」が合わさった「こんにゃくそば」をご用意。他には無いツルツル感と歯応えが楽しめます。





■商品詳細

「4種のレタスと米澤豚のつゆしゃぶ仕立て」

金額:税込1,980円

内容:レタス4種盛り300g、米澤豚一番育ちバラ肉100g、こんにゃくそば

※ランチ限定メニューとなります。



■銀座店限定 朝食メニュー



※上記「朝しゃぶしゃぶ 豆乳とうふ」イメージ



銀座店は、2023年7月1日(土)より朝食メニューが大幅にリニューアルとなります。朝しゃぶしゃぶの定番メニューである「米澤豚一番育ちロース」は引き続きご提供を続け、今回から大豆の旨味を存分に味わえて菜食主義の方でも召し上がれる「豆乳とうふ」と、海外の旅行者の方でもお楽しみいただける「洋食プレート」が加わります。また、全てのメニューでお惣菜ブッフェ,ドリンクがセットで付きます。





↑「朝しゃぶしゃぶ 米澤豚一番育ちロース100g」

柔らかい肉質と旨味たっぷりの米澤豚一番育ちロースをしゃぶしゃぶしてご賞味ください。

金額:税込2,180円

内容:米澤豚一番育ちロース100g、野菜盛り合わせ、ごはん、お惣菜ブッフェ,ドリンク付き





↑New「朝しゃぶしゃぶ 豆乳とうふ」

北海道産「とよまさり」大豆100%の豆乳を使用。

自家製の豆乳出汁におぼろ豆腐、湯葉を加えてお野菜をしゃぶしゃぶしてお召し上がりください。

金額:税込2,180円

内容:おぼろ豆腐、湯葉、野菜盛り合わせ、ごはん、お惣菜ブッフェ,ドリンク付き





↑New「山笑ふの朝洋食プレート」

朝食べたい王道の洋食をワンプレートでご用意。

金額:税込2,180円

内容:目玉焼き、ベーコン、ソーセージ、パンケーキ、サラダ、お惣菜ブッフェ,ドリンク付き



■ご予約方法のご案内

各店舗の電話にて、ご予約を承っております。また、以下の各店舗の食べログからもネット予約が可能です。

表参道店:https://tabelog.com/tokyo/A1306/A130602/13191836/

銀座店:https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13215435/

名古屋ラシック店:https://tabelog.com/aichi/A2301/A230103/23063628/



■「しゃぶしゃぶ 山笑ふ」とは

厳選された産地の肉と季節ごとの旬の野菜を、匠の技を集結させたこだわりの空間でお楽しみいただける、“一人しゃぶしゃぶ”専門店 です。日本独自の食文化であるしゃぶしゃぶを、“一人しゃぶしゃぶ”で楽しんで頂くために、O型のカウンター席を中心に、一人に一鍋ずつご用意しています。伝統工芸の「曲げわっぱ」やオリジナルの銅鍋、掛川手織葛布の「のれん」など、各所に匠の技を体験出来るしつらえを施した空間でお迎えします。

Instagram:https://www.instagram.com/yama_warau.jp/

公式HP:https://flavorworks.co.jp/bland/yamawarau.html

オンラインショップ:https://baycrewsfood.base.ec





■店舗情報

表参道店

住所:東京都渋谷区神宮前4-9-4 2F

TEL:03-5413-3967

営業時間:ランチ11:00~15:45(L.O.15:00)/ディナー17:30~22:00(L.O.21:00)



銀座店

住所:東京都中央区銀座3-8-4

TEL:03-5524-2981

営業時間:モーニング6:30~10:00(L.O.9:30)/ランチ11:00~15:00(L.O.14:30) ディナー 17:00~22:00(L.O.21:00)



名古屋ラシック店

住所:愛知県名古屋市中区栄3-6-1 ラシック8F

TEL:052-259-6750

営業時間:平日ランチ11:00~15:00(L.O.14:30)/ディナー17:00~23:00(L.O.21:30) 土日祝11:00~23:00(L.O.21:30)※館に順ずる



■会社概要

【株式会社フレーバーワークス(ベイクルーズグループ)】

設立:2017年9月1日

本社所在地:東京都渋谷区渋谷1-23-21

展開ブランド :J.S. PANCAKE CAFE/J.S. BURGERS CAFE/J.S. FOODIES/LUKE‘S/J.S. CURRY/RITUEL/CITYSHOP/しゃぶしゃぶ 山笑ふ/BOUL‘ANGE/RoastedCOFFEE LABORATORY/FLIPPER‘S/Catch the Cajun Seafood/HI-CACAO CHOCOLATE STAND/machi machi/eggslut/PARIS SAINT-GERMAIN CAFE/咖喱屋ボングー/おむすび ごっつ食べなはれ/親子丼 ごっつ食べなはれ

オンラインショップ:BAYCREW’S FOOD MARCHE https://baycrewsfood.base.ec



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/30-19:46)