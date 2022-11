[株式会社アルク]

■特集■

3ステップで完全マスター!

イギリス英語教本 保存版

英語学習を続けるうちに、知的で洗練された響きの「イギリス英語」に憧れを抱く人は多いのではないでしょうか。一方で、アメリカ英語とは異なるアクセントの聞き取りに苦手意識を持つ人もいるでしょう。本企画では、「知る」「聞く」「話す」の3ステップでイギリス英語の習得を目指します。聞き取りのこつや発音の特徴を知った上で、イギリス人のインタビューで耳を鍛え、最後はシャドーイング用音声を使って発音練習をしましょう。イギリス英語とアメリカ英語で異なる単語100個も、音声付きで紹介します!







■学習コーナー(インタビューのスクリプト&音声DL)

Intervew1 レッド・ツェッペリン(音楽バンド)

ミュージシャンのバイブル的存在、伝説のロックバンド

イギリスの伝説のバンド、レッド・ツェッペリンが結成され、人気を極めるまでを追ったドキュメンタリー映画『Becoming Led Zeppelin』(原題、2021)が製作され、2021年のベネチア国際映画祭でプレミア上映されました。そこで行われた、同バンドのリーダーで世界的なギターの名手、ジミー・ペイジの記者会見の様子を紹介します。レッド・ツェッペリンの音楽に関して当時のエピソードを語る他、インターネット主流の現代にあって音楽を志す若者へ、激励のメッセージも送られます。



Interview2 ヒロウエノ(俳優・英語指導)

英語コーチの顔を持つ俳優が語る、演技と英語学習の共通点

ヒロウエノさんは日本出身の俳優です。俳優としてNHKの大河ドラマや連続テレビ小説など数多くの作品に出演する一方で、通訳・英語コーチとして日本人俳優たちの英語を指導しています。最近ではカンヌ国際映画祭で脚本賞を受賞した映画『ドライブ・マイ・カー』の英語指導を行いました。インタビューでは、英語コーチの仕事内容と指導する際に気を付けている点、『ドライブ・マイ・カー』の舞台裏、英語を身に付けるためのアドバイスについて話しています。



ココロに届く いい話、いい英語

Tea Time Talk

One Hot Summer Day



ゲストを迎えて気ままにおしゃべり

Quick Chat

アメリカとイギリスのなまり



Lecture

カン・アンドリュー・ハシモト

世界とつながる英語学習 第1回



クイズに答えて商品を当てよう!

Mystery Speakers

An Important Companion



連載

今月は何の月? World Event Trip/LONDON STORIES――多文化都市に暮らして/世界を映し出すキーワード News Spotlight/EJ Culture/今月のEJ単語帳/英語で脳活! English Crossword/通訳翻訳 Behind the Scenes/世界の英語/今月のENGLISH JOURNAL ONLINE ほか





<商品情報>

【タイトル】ENGLISH JOURNAL 2022年12月号

【URL】https://www.amazon.co.jp/dp/B0BHLHNQN6/

【価格】1,540円(税込)

【サイズ】B5、140ページ

【付属商品】音声DL約78分



[アルクとは]

アルクは、1969年4月の創業以来、半世紀にわたって、企業理念として「地球人ネットワークを創る」を掲げ、実践的な語学力を身につける教材の開発をすすめてきた語学教育総合カンパニーです。2021年に創刊50周年を迎えた英語学習情報誌『ENGLISH JOURNAL』をはじめ、受講者数延べ120万人の通信講座「ヒアリングマラソン」シリーズ、書籍、研修、eラーニング教材、各種デジタルコンテンツの提供など、語学分野における学習者向けの様々な支援を行っております。 https://www.alc.co.jp



