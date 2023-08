[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス]

日本のポップ音楽で世界に衝撃を与え、音楽の新たな時流を築き上げた名プロデューサー川添象郎(かわぞえしょうろう)。彼が1960年代から40余年間に手掛け、音楽史に深く名を刻んだプロデュース作品を収録したアナログレコードが9月27日にリリースされる。







「そばにいるね」(青山テルマ feat. SoulJa)、「アメリカン・フィーリング」(サーカス)、「学生街の喫茶店」(ガロ)など時代を彩った大ヒット曲、今や世界で『シティポップ』として高く評価される楽曲、世界が認めた圧巻のインストゥルメンタル等を2枚のレコードに収めた。昨年発刊された彼の自伝とも言うべき書籍「象の記憶」(DU BOOKS)、3月にリリースされたCD「象の音楽」と共に、彼の実績や功績と併せて輝かしい歴史を知ることができる。歴史に残る最高の音楽を良質な音で…。







★LP盤「象の音楽」商品情報ページ

https://www.110107.com/shoro



★書籍「象の記憶」(DUBOOKS)情報ページ

https://diskunion.net/dubooks/ct/detail/DUBK324



〈商品概要〉

■タイトル:象の音楽~世界に衝撃を与えた川添象郎プロデュース作品集~

■発売予定日:2023年9月27日

■仕様:完全生産限定盤、LP2枚組、33 1/3RPM

■定価:¥5,500(税込)

■品番:MHJL-297~8

■発売元:ソニー・ミュージックレーベルズ(レーベル:GREAT TRACKS)



(収録内容)

SIDE A

1.そばにいるね/青山テルマ feat.SoulJa

2.いくたびの櫻/ふくい舞

3.おとこたち/いしだあゆみ

4.DRIP DRY EYES/高橋幸宏



SIDE B

1.あの頃のまま/ブレッド&バター

2.アメリカン・フィーリング/サーカス

3.学生街の喫茶店/GARO

4.機関車/小坂 忠

5.はらいそ/細野晴臣&イエロー・マジック・バンド



SIDE C

1.ON THE MOVE/深町 純

2.FIRECRACKER/YELLOW MAGIC ORCHESTRA

3.RYDEEN/YELLOW MAGIC ORCHESTRA

4.riot in Lagos/坂本龍一



SIDE D

1.アランフェス協奏曲/大村憲司、リー・リトナー、渡辺香津美

2.BULERIA/川添象郎 with 三谷真言



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/31-16:16)