[株式会社ベイクルーズ]

7.7 (fri) - 7.9 (sun) 3days 全日程デザイナー在店



7/8 (sat) 17:00 - 21:00

DJ PLAY by D.A.N.市川仁也













【 REVERBERATE 24SS ORDER EXHIBITION】

---------------------------------------------------

会期:7.7 (fri) - 7.9 (sun)

※全日程デザイナーの星健介氏が在店予定です。

7/8 (sat) 17:00 - 21:00

DJ PLAY by D.A.N.市川仁也

---------------------------------------------------

REVERBERATE 2024 SPRING SUMMERの先行受注会をL‘ECHOPPE青山店にて開催する。

REVERBERATEのデザイナー・星健介氏は、現在オランダに拠点を移して活動中。



今回のオーダーイベントでは、24SSの新作のほかに、星氏がオランダで発掘したデザイナーズやヴィンテージのテキスタイルを用いて制作したシャツジャケットを販売する。限定11枚、全てデザインが異なる一点物。海を超えて形作られるスペシャルピースの販売と、24SSの新作にまとめて触れられる貴重な機会となっている。



また、7/8 (sat) 17:00 - 21:00には、スリーピースバンドD.A.N.のベーシスト・市川仁也氏によるDJイベントを実施。現在ライブ活動休止中のD.A.N.だが、デザイナー星氏と親交が深く、今回のイベントが実現した。

ミニマルでありながら抒情的。それはREVERBERATEとD.A.N.の共通項と言えるだろう。

ブランドの世界観を色濃く体感できる、この機会をお見逃しなく。



――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【 REVERBERATE/リバーバレイト 】

デザイナー・星健介は、かつてヴィヴィアン・ウエストウッドとマルコム・マクラーレンの息子、ジョー・コーレ率いるロンドンのア チャイルド オブ ザ ジャゴー(A CHILD OF THE JAGO)で縫子とデザインを担当していた。2013年、イギリスでREVERBERATE/リバーバレイトを始動。デザイン画を描かず型紙の作成を自ら行い、美しいと思えるフォルムを徹底的に追究する。特定のジャンルに縛られずにいたい、という思いから毎シーズンテーマは定めず、今回のコレクションも同様にテーマを設けていない。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――



※シャツジャケットはオーダー頂いた方のみ先着順で販売





L'ECHOPPE 青山店東京都港区南青山3-17-3 1F

TEL:03-5413-4714





営業時間

7/7 (fri) 12:00 - 20:00

7/8 (sat) 11:00 - 21:00(17:00 - 21:00 DJ PLAY by D.A.N.市川仁也)

7/9 (sun) 11:00 - 20:00

















■会社概要

【株式会社ベイクルーズ】

設立 :1977年7月22日

代表取締役会長 :窪田 祐

取締役CEO :杉村 茂

本社所在地 :東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 :レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 :株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、台灣貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.

HP:http://www.baycrews.co.jp/

※以下、メディア関係者限定の特記情報です。個人のSNS等での情報公開はご遠慮ください。









企業プレスリリース詳細へ (2023/06/29-20:16)