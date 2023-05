[ライブ・ビューイング・ジャパン]

■公式サイト:https://liveviewing.jp/handsome_3livescreen/



5月19日(金)~6月1日(木)丸の内ピカデリー、熊本ピカデリーで2週間限定公開となる、アミューズ所属俳優によるファン感謝祭「Amuse Presents SUPER HANDSOME LIVE 2022 “ROCK YOU! ROCK ME!!”」3面ライブスクリーンの応援上映の実施が決定!さらに、入場者プレゼント情報と3面ライブスクリーン劇場専用予告がWEB解禁された。







「SUPER HANDSOME LIVE」(通称「ハンサムライブ」)は、2005年から歴史を重ね、歌、ダンス、ミュージカル、フィルムなど俳優ならではのエンターテインメントを追求し、これまで数々のスターを輩出してきた。

本上映では、2022年12月29日(木)、30日(金)の2日間開催された公演を組み合わせ、パフォーマンスのみを厳選した特別編集版を制作。キャスト21名が総出演となり、盛り上がり必至のライブシーン1時間50分をお届けする。

この度、丸の内ピカデリー、熊本ピカデリーのみで上映された【3面ライブスクリーン劇場専用予告】がWEB公開された。ワイドスクリーンをフルに使用した3面スクリーン専用予告は現在公式サイトにて公開中!



そして今回、ワイドスクリーン×7.1chサラウンドで迫力のライブ映像を楽しむことができる本作で、さらなる臨場感を体感していただくべく、発声応援、ペンライト・サイリウム・ハンドクラップ、振り付けOKの応援上映実施が決定した。公演時は声出しが制限されていたが、この上映では声出しが解禁!スクリーン内のハンサムたちと一緒に盛り上がることができる。

【発声あり】応援上映は、5月19日(金)以降、丸の内ピカデリー、熊本ピカデリーにて実施される。



また、本作の公開を記念して週ごとに内容が異なる入場者プレゼント「ハンサムライブ2022 3面ライブスクリーン」特製ブロマイドを数量限定で配布することが決定した。5月19日(金)から配布されるブロマイドは、ハンサムメンバーの熱気とパワーあふれる楽曲「NEVER LET GO!」バージョンのブロマイド、5月26日(金)からは、ライブでも盛り上がり必至の人気曲「親孝行!!!」バージョンのブロマイドの2種類をそれぞれ配布する。



ハンサムライブ2022の感動をもう一度!圧倒的な没入感と迫力で上映される3面ライブスクリーンで、21人の俳優たちの最高のエンターテインメントをお見逃しなく!



<【発声あり】応援上映>





■実施期間

5月19日(金)以降順次~

※開催日時は、劇場により異なります。事前にご来場予定の劇場ホームページをご確認ください。

■実施劇場

丸の内ピカデリー、熊本ピカデリー

■チケット販売方法

実施劇場のWEBサイト、窓口、自動券売機にて販売

料金:全席指定 ¥4,000均一(税込)

※各種割引券・招待券使用不可、サービスデー等適用なし

※販売開始日時等その他詳細は劇場WEBサイトにてご確認ください

※本上映では、「通常上映」、「【発声あり】応援上映」の2つの異なる上映方式がございます。チケットをお求めになる前に、必ず各劇場HPにてご確認の上、ご購入ください。

※「【発声あり】応援上映」は、静かに映画をご鑑賞されたいお客様には不向きの上映方法となります。チケットご購入後はいかなる場合においても変更・払戻しはできませんので、予めご了承ください。

※キャストの登壇はございません。

※注意事項やルール等の詳細は公式サイト内「NEWS」をご確認ください

公式サイト:https://liveviewing.jp/handsome_3livescreen/



<入場者プレゼント>







■配布期間

「ハンサムライブ2022 3面ライブスクリーン」特製ブロマイド

<第1弾配布>5月19日(金)~ NEVER LET GO!バージョン

<第2弾配布>5月26日(金)~ 親孝行!!!バージョン

■配布場所

丸の内ピカデリー、熊本ピカデリー

※数量限定の為、なくなり次第配布終了となります。

※期間によって配布するブロマイドのデザインが異なります。ブロマイドのデザインはお選びいただけません。

※お一人様1回のご鑑賞につき、入場者プレゼントを1枚お渡しします。

※チケット購入特典ではございません。ご入場を伴わない配布はお断りさせていただきます。

※お一人様でチケットを複数枚お持ちの場合でも、1枚の配布となります。

※表示画像はイメージです。実際の色味とは異なる場合がございます。

※不良品以外の返品・交換は出来ませんので、予めご了承ください。



<3面ライブスクリーン劇場専用予告>









<3面ライブスクリーン実施概要>





■タイトル

「Amuse Presents SUPER HANDSOME LIVE 2022 “ROCK YOU! ROCK ME!!”」3面ライブスクリーン

■公開表記

2023年5月19日(金)より丸の内ピカデリー・熊本ピカデリー《3面ライブスクリーン》にて2週間限定公開

■配給

松竹ODS事業室/ライブ・ビューイング・ジャパン

■公式サイト

https://liveviewing.jp/handsome_3livescreen/

<CAST>

青柳塁斗 / 青山凌大 / 石賀和輝 / 猪塚健太 / 岩崎友泰 / 植原卓也 / 太田将熙 / 甲斐翔真 / 小関裕太 /

桜田 通 / 富田健太郎 / 新原泰佑 / 東島 京 / 兵頭功海 / 平間壮一 / 福崎那由他 / 細田佳央太 /

松島庄汰 / 水田航生 / 溝口琢矢 / 山崎 光 (五十音順)

■鑑賞料金:

¥4,000均一(税込/全席指定)

※各種割引券・招待券使用不可、サービスデー等適用なし

※チケットは、映画館のオンライン、窓口、自動券売機にて販売



【舞台挨拶決定!】

日時:2023年5月24日(水)

1.16:30(上映後舞台挨拶)

2.20:00(上映前舞台挨拶)

会場:丸の内ピカデリー(東京都千代田区有楽町2-5-1 有楽町マリオン9F)

料金:全席指定:4,500円(税込) ※別途手数料あり

登壇者(敬称略):青山凌大、猪塚健太、太田将熙、松島庄汰、溝口琢矢(五十音順)

※登壇者は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

※チケット情報は公式サイトにてご確認ください>>https://liveviewing.jp/handsome_3livescreen/



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/11-20:46)