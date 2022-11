[レコチョク]

株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)が提供する定額制音楽配信サービス「dヒッツ(R) powered by レコチョク」(以下:「dヒッツ」)は、2022年10月度の楽曲再生回数をもとにした「2022年10月度dヒッツアーティストランキング」を発表、Adoが3カ月連続となる1位を獲得しました。







Adoは映画『ONE PIECE FILM RED』に登場する歌姫・ウタの歌唱パートを担当。映画主題歌である「新時代 [ウタ from ONE PIECE FILM RED]」を2022年6月8日(水)より配信をスタート。8月10日(水)には、中田ヤスタカ、Mrs. GREEN APPLE、Vaundy、FAKE TYPE.、澤野弘之、折坂悠太、秦 基博という豪華アーティスト7組が本映画のために楽曲提供した主題歌と劇中歌を収録したCDアルバム『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』も配信リリースしています。





「楽曲再生回数ランキング」でもAdo「新時代 [ウタ from ONE PIECE FILM RED]」が3カ月連続1位獲得。







Adoは、dヒッツ「楽曲再生回数ランキング」にて、10月度も1位「新時代 [ウタ from ONE PIECE FILM RED]」、5位「私は最強 [ウタ from ONE PIECE FILM RED]」とアルバム『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』収録曲がトップ10にランクインしている他、本作の楽曲がランキングを席巻しました。これらの楽曲をお楽しみいただける「Adoアーティストプレイリスト」も「プレイリスト再生回数ランキング」で2位にランクインしています。



■dヒッツ「Adoアーティストプレイリスト」 https://dhits.docomo.ne.jp/program/10022173



※ジャケット写真 (C)尾田栄一郎/2022「ワンピース」製作委員会





「プレイリスト再生回数ランキング」は「Official髭男dismアーティストプレイリスト」が1位を獲得。







Official髭男dismは、2022年10月12日(水)に配信リリースした現在放送中のフジテレビ系木曜劇場『silent』主題歌「Subtitle」が「楽曲再生ランキング」2位にランクイン、6位に「ミックスナッツ」(TVアニメ『SPY×FAMILY』オープニング主題歌)がランクイン。これらの楽曲をはじめ、「Cry Baby」(TVアニメ『東京リベンジャーズ』オープニング主題歌)、「Anarchy」(映画『コンフィデンスマンJP 英雄編』主題歌)といった人気楽曲がお楽しみいただける「Official髭男dismアーティストプレイリスト」が「プレイリスト再生回数ランキング」で1位を獲得しました。

また、アーティストランキングも前月の5位から2位にランクアップしています。

■dヒッツ「Official髭男dism アーティストプレイリスト」 https://dhits.docomo.ne.jp/program/10016783



今話題のアーティスト、楽曲を楽しめるdヒッツをぜひお楽しみください。



【2022年10月度 dヒッツアーティストランキング】(集計期間:2022年10月1日~10月31日)

順位 アーティスト名

1位 Ado

2位 Official髭男dism

3位 YOASOBI

4位 back number

5位 米津玄師



【dヒッツ楽曲再生回数ランキング】

順位 「楽曲名」 アーティスト名

1位 「新時代 [ウタ from ONE PIECE FILM RED]」Ado

2位 「Subtitle」Official髭男dism

3位 「祝福」YOASOBI

4位 「KICK BACK」米津玄師

5位 「私は最強 [ウタ from ONE PIECE FILM RED]」Ado



【dヒッツプレイリスト再生回数ランキング】

順位 アーティスト名

1位 Official髭男dism

2位 Ado

3位 back number

4位 ユーミン

5位 米津玄師



【dヒッツ powered by レコチョク】

「dヒッツ」は、2012年7月にサービスをスタートし、月額550円 (税込)※ で最新楽曲や音楽以外のコンテンツを含む2万以上のプレイリストを、いつでも好きな時に好きなだけお聴きいただける定額制音楽配信サービスです。

また、アプリでは「ホーム」という音楽との「出会い」の場を提供しています。お客様個人の趣味に合わせた「あなたにおすすめ」や新着/ランキングなど、流行の音楽を楽しみながらも、自分好みのプレイリストや楽曲を聴くことが可能です。

