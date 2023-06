[マーベラス]

イベント情報も近日公開!



ギルガメッシュ(CV.大塚剛央)、皇麗夢(CV.豊永利行)、緋野天魔(CV.小野賢章)が歌う「ミセランド」夏の新曲!







最高に美しくイカれた15名のホストたちが、

最もBUZZる夜の街「ミセランド」で競い合う音楽原作コンテンツ

『ファビュラスナイト』



2023年春に行われた投票型ご指名ランキングにてナンバーワンの栄冠を手にしたギルガメッシュ(CV.大塚剛央)、2位の皇麗夢(CV.豊永利行)、3位の緋野天魔(CV.小野賢章)の3人によるスペシャルユニットとして完全新曲「All eyes on me」が8月23日発売決定!!

さらに約30分のオーディオドラマ、新作シャンパンコールも収録。



TOPホスト3人による新曲「All eyes on me」はK-POPのフレーバーを効かせたアッパーでスウィートなダンスチューン。3人のボーカルそれぞれの個性が、"Delight"なときめきを感じさせてくれるラブソングです。

さらに5位までのホストが登場する新作オーディオドラマでは、前「PRIDEシリーズ」のストーリーの続編にしてTETSU(CV.鈴木達央)が暗躍する新展開も。

新作シャンパンコール「ホスト音頭」に加え、白洲(CV.古川慎)ソロ版の「Mr.Trillion」、眠兎(CV.堀江瞬)ソロ版の「RANCHiKi」も収録した充実盤。

ホスソンならではの甘く危険なボーカルを聴かせます。



さらに封入特典として、ギルガメッシュ、麗夢、天魔、白洲、眠兎プラスシークレット、合計6種の「チェキ風

カード」をランダム封入。

描きおろしジャケットイラスト&トールケース仕様。

音楽原作系キャラクターコンテンツの中で独自のスタイルを続ける『ファビュラスナイト』。

その現在地から姫の皆様へお届けする至福の1枚、お楽しみに!



CD『ファビュラスナイト』Host-Song Delight "All eyes on me"

2023.8.23 On Sale



<収録内容>

Host-Song - Delightful summer dance tune by three Top Hosts

1.All eyes on me

Lyrics:MAKKA Music & Arrange:WAON(和音)

Song:ギルガメッシュ(CV:大塚剛央)、皇麗夢(CV:豊永利行)、緋野天魔(CV:小野賢章)



Dramatic Story - A Special Edition of Reading Dramas

2.祭りのはじまり

3.俗悪の蠢動

4.神と将軍と

5.忌まわしき過去

6.凶刃

7.祭りのあと

Cast:ギルガメッシュ(CV:大塚剛央)、皇麗夢(CV:豊永利行)、緋野天魔(CV:小野賢章)、

白洲(CV:古川慎)、眠兎(CV:堀江瞬)、蛇(CV:小林千晃)、TETSU(CV:鈴木達央) ほか



Special Feature - Bounus Tracks

8.シャンパンコール ~ホスト音頭~

Lyrics:KNT&Kohei by SIMONSAYZ Music & Arrange:Kohei by SIMONSAYZ

Call:ギルガメッシュ(CV:大塚剛央)、皇麗夢(CV:豊永利行)、緋野天魔(CV:小野賢章)、

白洲(CV:古川慎)、眠兎(CV:堀江瞬)

シャンパンボーイズ(立花涼・大庭晴貴・須田直輝)



9.Mr.Trillion feat.SHIRASU

Lyrics:藤林聖子 Music & Arrange:渡辺泰司

Song:白洲(CV:古川慎)



10. RANCHiKi feat.MINT

Lyrics:藤林聖子 Music & Arrange:R・O・N

Song:眠兎(CV:堀江瞬)



11. All eyes on me(Instrumental)



<封入特典>

チェキ風ランダムカード1枚

※5種(トップホスト5人)+シークレット



価格:2,970円(税抜価格 2,700円)

発売元:マーベラス 販売元:ソニー・ミュージックソリューションズ



<CD情報はこちらから>

https://fabulousnight.marv.jp/discography/index09.html





『FABULOUS NIGHT(ファビュラスナイト)』公式サイト ⇒

https://fabulousnight.marv.jp/



『FABULOUS NIGHT(ファビュラスナイト)』公式Twitter ⇒

@FAFAFABULOUS_N ( https://twitter.com/FAFAFABULOUS_N )



『FABULOUS NIGHT(ファビュラスナイト)』公式YouTube ⇒

https://www.youtube.com/channel/UCSCtuVXDDO_MmwjTxD8pBkg



『FABULOUS NIGHT(ファビュラスナイト)』公式Tik-Tok ⇒

@fabulousnight5 ( https://www.tiktok.com/@fabulousnight5 )



『FABULOUS NIGHT(ファビュラスナイト)』公式Instagram ⇒

fafafabulous_night ( https://www.instagram.com/fafafabulous_night/ )



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/23-09:16)