2023(令和5)年 7月 3日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/









<本研究のポイント>





O-GlcNAc型糖鎖修飾は蛋白質の機能を制御する重要な翻訳後修飾の一つである。

O-GlcNAc型糖鎖転移酵素(OGT)の局在は蛋白質脱リン酸化酵素(PP2A)の阻害により変化した。

OGTとPP2Aの相互作用は栄養やインスリンシグナルに関わる分子機構を制御すると考えられる。







◆概 要

マダ大学(インドネシア・ジョグジャカルタ市)を中心とする国際共同研究グループは、蛋白質翻訳後修飾に重要な蛋白質脱リン酸化酵素(PP2A)とO-GlcNAc転移酵素の相互調節機構について解析しました。



O-GlcNAc転移酵素(OGT)は通常は核内に存在し、核内蛋白質の糖鎖修飾を行っています。骨芽細胞においてPP2A阻害剤処理により、OGTは核内から核外へと移行しました。



本成果は、蛋白質脱リン酸化酵素による蛋白質翻訳後修飾の新たな調節機構を解明するものであり、本学からは学術研究院医歯薬学域(岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 口腔形態学分野)の岡村裕彦教授と同大学博士3年生のHeriati Sitosari大学院生らが参画し、科学雑誌「Biochimcal and Biophysical Research Communications」に掲載されました。



本研究は、「生理的現象における蛋白質翻訳後修飾の調節メカニズム」の重要性と複雑性を改めて示す科学的根拠として注目されます。



本プレスリリースは、2023年6月28日に開催された岡山大学6月定例記者会見で公開されました。













◆研究者らからひとこと

蛋白質の翻訳後修飾、特にリン酸化と糖鎖修飾の相互作用については、未知の点が多く、今後も解明を続けます!









◆論文情報

論文名:Inhibition of protein phosphatase 2A by okadaic acid induces translocation of nucleocytoplasmic O-GlcNAc transferase

掲載誌:Biochimcal and Biophysical Research Communications

著者:Sitosari H, Morimoto I, Weng Y, Zheng Y, Fukuhara Y, Ikegame M, Okamura H.

DOI:10.1016/j.bbrc.2023.01.033.

URL:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006291X23000645?via=ihub





◆詳しい研究内容について

蛋白質脱リン酸化酵素によるO-GlcNAc転移酵素の新たな制御機構を解明

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r5/press20230628-8.pdf





◆参 考

・岡山大学 学術研究院 医歯薬学域(歯)口腔形態学分野

https://hiro-okamura.wixsite.com/lab-oralmorphology

・岡山大学大学院医歯薬学総合研究科

https://www.mdps.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学歯学部

https://www.okayama-u.ac.jp/user/dent/













国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」を支援しています。



