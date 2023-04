[ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社]

「ラグ缶2023 Spring」2023年4月20日(木)15:00より販売開始



https://goe.bz/ragcan2023spring



2023年4月20日(木)15:00より、「ラグ缶2023 Spring」の販売を開始いたします!

4次職マイスターの魔導ギアにおすすめな「ディメンションリンケージストーン[1]」をはじめ、「リス耳フード帽(アルビノ)[1]」、「創星石のアミュレット[1]」、「ロードオブエレメンタル[1]」といった新アイテム4種が登場。春を冠する「ラグ缶2023 Spring」をどうぞお楽しみください。



『ラグナロクオライン』基本情報







タイトル:ラグナロクオンライン

ジャンル:MMORPG

課金形態:1,500円[税込] / 30日間

公式サイト:https://ragnarokonline.gungho.jp/

コピーライト表記:

(C)Gravity Co., Ltd. & Lee MyoungJin(studio DTDS). All Rights Reserved.

(C)GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.



『ラグナロクオンライン』について

https://ragnarokonline.gungho.jp/aboutro/

「ラグナロクオンライン」とは、広大な大陸を舞台に自由に冒険ができるオンラインゲーム。

冒険者となって、自分だけのキャラクターを育て強敵に挑んだり、世界の秘密を解き明かしたり、友と出会って仲良く旅に出かけたり、100人規模のチーム戦に挑戦したり、遊びつくせない楽しみ方があるオンラインゲームです。



