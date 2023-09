[株式会社 DINOS CORPORATION]

株式会社DINOS CORPORATION(本社:東京都中野区)は、自社が運営する「フジテレビフラワーネット」(https://www.dinos.co.jp/r/SPRflower23/)による“フラワーデザイナー日本一”を競うコンテスト『日本花職杯~Japan Florist of the year 2023~』をとしま区民センター(東京都豊島区)にて9月11日・12日に開催し、チャンピオンを決定しました。









『日本花職杯~Japan Florist of the year 2023~』のテーマは「花で織りなすモノがたり」ーEverything has a Story”。世代を超え、国境を越えて、想いを伝える新しいフラワーデザインを競い、形にして頂くことで、花を手にした人々の気持ちに寄り添い、様々なモノがたりを紡ぐ心の糧になることを願ったテーマです。競技は2日にわたり、日々技術を研鑽しているフジテレビフラワーネット加盟のフローリストたちが一堂に会し、テーマに沿ったフラワーデザインを競っていただきました。



2023年“フラワーデザイン日本一”は 福島県「花どころ山川(有)ムーブ・プロ」の山川 大介さん











<第1位> 福島県「花どころ山川(有)ムーブ・プロ」の山川 大介さん

<第2位>神奈川県「K'Sフローリスト」の田邊 和則さん

<第3位>福岡県「花工房おかだ」の小濱 彩佳さん



■<第1位>受賞者コメント

「花どころ山川(有)ムーブ・プロ」の山川 大介さん

お花はそれだけでもきれいですが、お花同士が合わさったり他の資材と合わさった時により魅力が増すと思っています。なので今回の「花で織りなすモノがたり」というテーマで、花と花が織りなすような物語を感じでもらえるような作品を作れたらいいなと思いました。また、お花屋さんの技術が大事だということをこのような大会を通じて感じるので、ただお花を生けるだけではなく、ちゃんと考えて技術に裏付けされていることを伝えていきたいと思います。





■審査員評価コメント

審査委員長

フジテレビフラワーネットデザイナー 岡田 哲哉さん

今回のテーマ 「花で織りなすモノがたり」の通り、“気持ちをもってお届けする花”をモットーに競技を考えた。セミファイナルの課題「ブライダルブーケ」では実際には持ってきれいか、持ちやすいかなど機能性を重視し、実際に使える技術を披露してもらった。また、現在、色彩が重要視されている。採点でもカラーコントロールという配点を設定し、そこで点数に差が出た結果となった。



2023年チャンピオンの商品を2023年9月27日(水)発売予定







過去の優勝者の作品はその独創性と技術の高さから、フジテレビフラワーネットオンラインショップで大変ご好評をいただいております。2023年優勝者の 「花どころ山川(有)ムーブ・プロ」の山川 大介さんによる商品も、2023年9月27日(水)より「フジテレビフラワーネット」にて販売予定です。販売する商品はチャンピオンの自由な発想に委ねた作品となります。

また、上位入賞者やファーストラウンドの課題「クリスマス商品」の優秀作品の販売も予定しております。



「フジテレビフラワーネット」URL: https://www.dinos.co.jp/r/SPRflower23/





「フジテレビフラワーネット」について







ディノスでは、全国約1,700 店の加盟花店が新鮮な花をお届けするネットワーク「フジテレビフラワーネット」のオンラインショップも運営しています。お店自慢の花の中からお気に入りの商品を検索することができ、花屋さんが新鮮な花を直接「手渡し」もしくは、宅配でお届けします(※「ディノスオンラインショップ」からもアクセスできます。)

「フジテレビフラワーネット」URL:https://www.fujitv-flower.net/



