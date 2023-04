[ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社]

最新カードセット『機械兵団の進軍』からもキャラクターが参戦!



パズルRPG『パズル&ドラゴンズ(通称、パズドラ)』にて、世界的大人気のトレーディングカードゲーム「マジック:ザ・ギャザリング」より、新カードセット『機械兵団の進軍』が発売されることを記念して、2023年4月17日(月)より期間限定でコラボイベントを開催いたします。





https://pad.gungho.jp/member/collabo/mtg/2304/



本コラボでは、最新カードセット『機械兵団の進軍』より「エルズペス・ティレル」「レンと七番」「テフェリー」をはじめとした複数のキャラクターが、前回登場したキャラクターたちと一緒に『パズドラ』に参戦します。一部キャラクターには新たな進化を追加するなど、よりパワーアップしたラインナップとなっております。















初めて「テフェリー」を入手すると「マジックドロップ」が、初めて「ウルザ」を入手すると「マジックコラボのBGMセット」を、初めて「レンと七番」を入手すると「マジックコラボのBGMセット2」を、それぞれ解放することができます。



スペシャルダンジョン「マジック:ザ・ギャザリング」でドロップする

「マジック:ザ・ギャザリングコラボメダル」を集めると、

モンスター交換所に期間限定でラインナップする 「アーテイ」と交換ができます。他にも「プレミアムカード・ブラック・ロータス」が登場。

こちらは「イベントメダル【黒】」5枚と交換が可能です。

必要なメダルを手に入れたら、お目当てのモンスターと交換するのをお忘れなく。





また、「ドミナリア 上級」フロアを初めてクリアすると、報酬として「開催記念!マジック:ザ・ギャザリングコラボガチャ」がゲットできます。



その他にも高難易度のスペシャルダンジョン「エリシュ・ノーン 降臨!」や「マジック:ザ・ギャザリングコロシアム!」、「マジック:ザ・ギャザリング」の称号がゲットできるタイムアタック形式の『「マジック:ザ・ギャザリング」称号チャレンジ!』などさまざまなコラボダンジョンが登場します。各種ダンジョンは初めてクリアすると初クリア報酬としてコラボガチャなどがゲーム内メールにて届きます。







高難易度のダンジョンのクリアが難しい方には、マルチプレイ「3人でワイワイ【協力】」に出現する「協力!マジック:ザ・ギャザリングコロシアム!」でフレンドと一緒にプレイするのがおすすめです。一人ではクリアが難しいダンジョンでも、フレンドと一緒ならばクリアができるかも!?



なお、スペシャルダンジョン「マジック:ザ・ギャザリング」、「マジック:ザ・ギャザリングコロシアム!」では、どちらも「マジック:ザ・ギャザリング」コラボキャラクターのパラメータがアップします。コラボキャラクターを手に入れたら、ぜひチームに編成して各ダンジョンへチャレンジしましょう。



待望の「マジック:ザ・ギャザリング」とのコラボ開催までまもなくです。どうぞご期待ください。



▼「マジック:ザ・ギャザリング」コラボ 概要







【「マジック:ザ・ギャザリング」コラボ開催期間】2023年4月17日(月)10:00 ~ 2023年5月1日(月)9:59





『機械兵団の進軍』について













マジック:ザ・ギャザリングとは



<全世界で5千万人が熱狂する戦略トレーディングカードゲーム>

「マジック:ザ・ギャザリング」は1993年にアメリカで発売された、世界初のトレーディングカードゲームです。数学者のリチャード・ガーフィールドによって生み出され、現在では8の言語で翻訳、全世界で70以上の国と地域で5千万人を超えるファンとプレイヤーを魅了しています。

マジックでは強大なクリーチャーを召喚し、強力な呪文を唱えながら、対戦相手のライフを0点にするなどの勝利条件を満たすことを目指します。年間を通して発売される新しいカードセットにより、ゲームの環境は常に変化しています。



▼『マジック:ザ・ギャザリング』コピーライト表記

TM & (C) 2023 Wizards of the Coast LLC.



『パズル&ドラゴンズ』基本情報







タイトル:パズル&ドラゴンズ

ジャンル:パズルRPG

対応機種:

・iOS11.0以降の対応端末

・Android OS 7.0以降の対応端末

・Amazon Fireタブレットの推奨端末 詳細は公式サイトをご覧ください。

公式サイト: https://pad.gungho.jp/

特徴:お気に入りのモンスターと一緒に、パズルで冒険する定番パズルRPG!登場するモンスターは9000種類以上!自分だけの最強チームを作り、強敵が待ち受けるダンジョンに挑むのは君だけじゃない!

他のプレイヤーとフレンドになって一緒に冒険しよう!

コピーライト表記 :(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/14-20:16)