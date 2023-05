[ライブ・ビューイング・ジャパン]

Amuse Presents SUPER HANDSOME LIVE 2022

“ROCK YOU! ROCK ME!!” 3面ライブスクリーン







5月19日(金)~6月1日(木)丸の内ピカデリー、熊本ピカデリーで2週間限定公開となる、アミューズ所属俳優によるファン感謝祭「Amuse Presents SUPER HANDSOME LIVE 2022 “ROCK YOU! ROCK ME!!”」3面ライブスクリーンのセットリスト情報が解禁され、同時にメンバー登壇による舞台挨拶の実施が決定した。

「SUPER HANDSOME LIVE」(通称「ハンサムライブ」)は、2005年から歴史を重ね、歌、ダンス、ミュージカル、フィルムなど俳優ならではのエンターテインメントを追求し、これまで数々のスターを輩出してきた。



今回映画化となる作品では、2022年12月29日(木)、30日(金)の2日間開催された公演を組み合わせ、パフォーマンスのみを厳選した特別編集版を制作。キャスト21名が総出演となり、盛り上がり必至のライブシーン1時間50分をお届けする。

オープニングから1曲ごとにメンバーを増やしながら観客のボルテージを高めていく登場シーンや、ハンサムライブ初参加となるメンバーだけで披露される楽曲、“歌い手”と“ダンサー”という役割で楽曲の世界観を俳優ならではの表現力で魅せるナンバー、ファンと一体になってヒートアップする楽曲、出演メンバー全員による定番曲など全22曲、チーム・ハンサム!による多彩なパフォーマンスを、ワイドスクリーンで臨場感たっぷりに楽しむことができる。

また、5月24日(水)には、青山凌大、猪塚健太、太田将熙、松島庄汰、溝口琢矢が登壇する舞台挨拶も丸の内ピカデリーにて実施!チケットは、Amuse+にて5月11日(木)12:00~先行受付、チケットぴあ プレリザーブが5月17日(水)12:00~受付となる。

3面ライブスクリーンで新しい感動に出会える、21人の俳優たちによる最高のエンターテインメントをお見逃しなく!



<SET LIST>





01. So Free!

02. New Beginning

03. Beautiful Stranger

04. Never Let Go! ※

05. ガールフレンド

06. I Treasure You

07. White Serenade ※

08. 桜の街

09. 君だけのHERO

10. 振り向いて…トゥナイト(Extended Ver.)

11. THRILL

12. Secret Kiss

13. GET IT BACK!

14. ハンサムサンバ

15. Feel The Same

16. THIS IS THE TIME

17. PARTY RIDE

18. 親孝行!!!

19. 無礼講!!! ※

ENCORE

01. Shall We Smile?

02. またね

03. DEAR MY GIRL ※

注1)「※」部分は29日公演と30日公演を織り込んだ映像になります

注2) 本作品には、MC、ゲームコーナーは含まれません

[上映時間:1時間50分]



<舞台挨拶>





■日時:2023年5月24日(水)

1.16:30(上映後舞台挨拶)

2.20:00(上映前舞台挨拶)

■会場:丸の内ピカデリー(東京都千代田区有楽町2-5-1 有楽町マリオン9F)

■料金:全席指定 4,500円(税込) ※別途手数料あり

■登壇者(敬称略):青山凌大、猪塚健太、太田将熙、松島庄汰、溝口琢矢(五十音順)

※登壇者は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。



■お申込み:

<Amuse+先行(抽選)>

※事前に「Amuse+」会員登録が必要となります。

Amuse+受付URL:https://amuseplus.jp/handsome-3livescreen/

エントリー期間:2023年5月11日(木)12:00~ 5月14日(日)23:59

当落発表 :2023年5月17日(水)12:00以降

支払期間 : 2023年5月17日(水)12:00 ~5月20日(土)23:30 まで

決済方法 :クレジット決済・コンビニ決済

・申込枚数制限 :お1人様4枚まで

●引取方法:店頭引取(全国のセブン-イレブン、ファミリーマート)



<プレリザーブ(抽選)>

※事前にぴあ無料会員登録が必要となります。

チケットぴあ受付URL:https://w.pia.jp/t/handsomelive-ls/

エントリー期間:2023年5月17日(水)12:00~ 5月21日(日)23:59

当落発表 :2023年5月22日(月)18:00 以降

決済方法 :クレジット決済のみ

・申込枚数制限 :お1人様4枚まで

●引取方法:店頭引取(全国のセブン-イレブン、ファミリーマート)

※ Amuse+先行での抽選販売で完売した場合、プレリザーブ販売はございません。

<劇場販売(先着)>

・5月23日(火)0:00~

・申込枚数制限:お1人様4枚まで

※ Amuse+先行、プレリザーブでの抽選販売で完売した場合、一般販売はございません。

《チケット購入に関するお問い合わせ》

チケットぴあヘルプ :https://t.pia.jp/help/index.jsp



<3面ライブスクリーン実施概要>





■タイトル

「Amuse Presents SUPER HANDSOME LIVE 2022 “ROCK YOU! ROCK ME!!”」3面ライブスクリーン

■公開表記

2023年5月19日(金)より丸の内ピカデリー・熊本ピカデリー《3面ライブスクリーン》にて2週間限定公開

■配給

松竹ODS事業室/ライブ・ビューイング・ジャパン

■公式サイト

https://liveviewing.jp/handsome_3livescreen/

<CAST>

青柳塁斗 / 青山凌大 / 石賀和輝 / 猪塚健太 / 岩崎友泰 / 植原卓也 / 太田将熙 / 甲斐翔真 / 小関裕太 /

桜田 通 / 富田健太郎 / 新原泰佑 / 東島 京 / 兵頭功海 / 平間壮一 / 福崎那由他 / 細田佳央太 /

松島庄汰 / 水田航生 / 溝口琢矢 / 山崎 光 (五十音順)

■鑑賞料金:

¥4,000均一(税込/全席指定)

※各種割引券・招待券使用不可、サービスデー等適用なし

※チケットは、映画館のオンライン、窓口、自動券売機にて販売



