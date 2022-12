[テレビ東京グループ]

グッズラインナップの追加や期間限定コラボキッチンカーの出店情報も!





いよいよ今週末オープン!

アニメ『NARUTO-ナルト-』20周年記念

NARUTO THE GALLERY

岸本⻫史先生からの記念イラスト、ナルト役 竹内順子さんからコメントが到着!

グッズラインナップの追加や期間限定コラボキッチンカーの出店情報も!







いよいよ今週末2022年12月10日(土)から2023年1月31日(火)まで、秋葉原UDX内のAKIBA_SQUAREで開催される「アニメ『NARUTO-ナルト-』20周年記念 NARUTO THE GALLERY」(主催:NARUTO THE GALLERY実行委員会)のオープンを記念して、岸本斉史先生より描き下ろしイラストが到着しました。また、アニメでうずまきナルト役を務める声優の竹内順子さんからは、ファンの皆様に向けたメッセージをいただいております。



オープンに向けて、イベント限定のグッズラインナップも続々と追加。尾獣をあしらったグッズや使い勝手の良い文房具アイテムなど盛りだくさん!さらに、期間限定で「NARUTO THE GALLERY」コラボキッチンカーの出店も決定!ナルトやサスケをイメージしたオリジナルドリンクなどを販売予定です。皆様のご来場を心よりお待ちしております!

岸本斉史先生より開催記念の描き下ろしイラストが到着!





『NARUTO-ナルト-』の原作者・岸本斉史先生より、描き下ろしのイラストをいただきました!少年ナルトと大人になったナルトがウインクし合い、成長を感じられるイラストになっております。このイラストは、ギャラリー会場内に展示いたしますので、お越しの際は是非ご覧ください。



【岸本斉史先生よりメッセージ】

「NARUTO THE GALLERY開催おめでとうございます!

アニメ20年の歴史を堪能するのが楽しみです!

原作者としてもアニメからかなり影響を受けてきた身として、胸いっぱいになりそうです!」





うずまきナルト役 竹内順子さんからファンの皆様へメッセージ







「20周年ということで、このような大々的な展示会を展開出来るほど『NARUTO』という作品は皆様に愛されているなと感じています。ですが、もっと愛をいただけますか。皆様がギャラリーへといらっしゃってくださることで、愛がどんどんと溜まり、そして昇華していき、ドカンと大きな螺旋丸が出来上がりますので、皆様ぜひとも愛の螺旋丸を作るために『NARUTO THE GALLERY』へと足をお運びください。お待ちしています!」





グッズラインナップ追加情報!



尾獣をあしらったTシャツや大蛇丸ケーブルバンドなど、アパレル商品や文房具グッズなど全19アイテムが追加されました。豊富な種類のグッズをご用意してお待ちしております!



全グッズラインアップは公式サイトでチェック! https://naruto-20th.jp/gallery/#goods





●アクリルスタンド(全20種) 各1,400円

●尾獣フレークステッカー 1,100円

●卓上カレンダー 1,800円

●尾獣Tシャツ(サイズM~XL) 各3,200円

●第七班フーディ(サイズM~XL) 各6,900円

●十尾クッション 3,500円

●フォンストラップ 2,800円

●大蛇丸ケーブルバンド 1,300円

●暁ピンズセット 13,800円 ※受注生産商品

and more…





期間限定コラボキッチンカーの出店が決定!

「NARUTO THE GALLERY」開催中、期間限定でコラボキッチンカーの出店が決定しました!

ナルトやサスケをイメージしたオリジナルドリンクなどを販売予定です。

ドリンクメニューをご購入いただいた方には、オリジナルコースターを1枚プレゼント!※ランダム配布



【出店日】2022年12月27日(火)~2023年1月9日(月・祝)、1月14日(土)、15日(日)、21日(土)、22日(日)

【営業時間】10:00~20:00

【場所】秋葉原UDX サボニウス広場

【Twitterアカウント】@NTG_cafe



入場券、好評販売中!特典は「ゲマキ風カード」!









入場券は日付指定入場券と平日入場券の2種で、「チケットぴあインターネット予約」と全国の「セブン-イレブン店内 マルチコピー機」にて販売中です。会場にご来場の皆様おひとり様に1枚ずつ、オリジナルの「ゲマキ風カード」をランダムにお渡しいたします。





販売期間:2023年1月31日(火)18:30まで

料金:中学生以上2,400円(税込)、小学生1,300円(税込) ※未就学児無料



「チケットぴあインターネット予約」での購入はこちら:https://w.pia.jp/t/naruto-20th/



※絵柄はお選びいただけませんので、予めご了承ください。

※画像はイメージです。実際の物とは異なる場合がございます。





「アニメ『NARUTO-ナルト-』20周年記念 NARUTO THE GALLERY」



本ギャラリーは、アニメ『NARUTO-ナルト-』の放送開始20周年を記念したもので、2015年に開催された「NARUTO-ナルト-展」以来、約7年ぶりとなる展示イベントです。キャラクターの成長、仲間との絆、そして熱い

“戦い”にフィーチャーし、たくさんのアニメ映像で、アニメ『NARUTO-ナルト-』の歴史を振り返ります。

ナルトの世界へ没入できる仕掛けが盛沢山です!





★POINT1.★

ナルトたちが暮らす木ノ葉隠れの里をジオラマで再現!

★POINT2.★

5名のアニメーション作家とコラボレーションした、ここだけの特別作品の上映!

★POINT3.★

大迫力!4面シアターでナルトたちの熱いラストバトルを全身で追体験!



【開催概要】

タイトル:アニメ『NARUTO-ナルト-』20周年記念 NARUTO THE GALLERY

会期:2022年12月10日(土)~2023年1月31日(火) 10:00~20:00(最終入場19:30)

会場:AKIBA_SQUARE (秋葉原UDX内)

入場券:2023年1月31日(火)18:30まで販売中

料金:中学生以上2,400円(税込)、小学生1,300円(税込) ※未就学児無料



主催:NARUTO THE GALLERY実行委員会

協賛:バンダイナムコエンターテインメント/バンダイ/BANDAI SPIRITS/メガハウス/

ソニー・ミュージックエンタテインメント/アニプレックス/富士急ハイランド/ニジゲンノモリ

公式サイト:https://naruto-20th.jp

公式Twitter:@naruto_20th





『NARUTO-ナルト-』とは



「週刊少年ジャンプ」誌上にて、1999年から2014年まで連載された『NARUTO-ナルト-』。

主人公の忍者うずまきナルトが、ライバルとの死闘や過去の因縁を乗り越えて、木ノ葉隠れの里の長・火影(ほかげ)を目指す「ジャンプ漫画」王道作品として、老若男女から絶大なる人気を誇る!



コミックスは72巻まで刊行し、国内累計発行部数は1億5,300万部以上。その人気は国内にとどまらず海外46以上の国と地域で流通し、海外累計発行部数は9,700万部以上の世界的作品。



2002年からテレビ東京系列にてアニメも放送開始。2007年からは『NARUTO-ナルト- 疾風伝』として2017年3月まで放送し、今年の10月にはテレビ放送20周年を迎えた。劇場版アニメも11作を公開!アニメは日本での放送直後から全世界で配信されるなど、世界中から愛されている作品である。



アプリ、ゲーム、グッズなどの数々の展開のほか、展覧会や2.5次元ミュージカル、音楽フェス、歌舞伎などその展開は多岐にわたる。



