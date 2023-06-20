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プリキュア20周年記念！「ふたりはプリキュア MaxHeart～20th LEGENDARY BOX～」描き下ろしジャケットイラスト＆店舗特典デザイン解禁！

［マーベラス］

キャラクターデザインの稲上晃によるBlu-rayBOXのための限定描き下ろし＆特典新情報を解禁！


キャラクターデザインの稲上晃 描き下ろし！ジャケットイラスト公開！




プリキュアシリーズ20周年記念！「ふたりはプリキュア」3シリーズから、豪華特典満載の決定版Blu-rayBOXが3か月連続発売決定！
第2弾となる7月26日発売「ふたりはプリキュア MaxHeart～20th LEGENDARY BOX～」のジャケットイラストを解禁！
笑顔のキュアブラック・キュアホワイト・シャイニールミナスはキャラクターデザインの稲上晃による「20th LEGENDARY BOX」のための新規描き下ろし！限定イラストを使用した豪華スリーブ、デジスタックケースをお楽しみに！

商品情報はこちら！
■ふたりはプリキュア MaxHeart～20th LEGENDARY BOX～
発売日：2023年7月26日（水）
ディスク枚数：全8枚組（本編ディスク7枚＋映像特典ディスク1枚）
＋デジタルブックレット収録エムカード
価格：￥66,000（税抜価格￥60,000）
品番：HPXR-2074
発売元:株式会社マーベラス　販売元：ハピネット・メディアマーケティング

商品サイト：https://www.marv.jp/titles/av/10509/
店舗別オリジナル特典デザイン





店舗特典のデザインを一挙公開！今回限りの特典をお見逃しなく！
3商品連動購入特典（Amazon.co.jp・Joshinディスクピア・楽天ブックス対象）のデザインは追って公開！

【単巻特典】
※Amazon・楽天ブックス・Neowing・あみあみ・東映アニメーションオフィシャルストア・セブンネットショッピング・アニメイト（通販含む）・ゲーマーズ…キャラクターデザイン：稲上晃　描き下ろし　ジャケットイラスト絵柄

※Joshinディスクピア・ビックカメラ（一部店舗除く）・ソフマップ・アニメガ…新規描き下ろし絵柄
商品CM



購入ページURL


■Amazon.co.jp　≪特設サイト≫
https://www.amazon.co.jp/b?node=18328511051&pf_rd_r=JKHNXW17K5KEPM04DQWD&pf_rd_p=05897f61-65e4-479a-ac1d-5e4aaba1277a&pd_rd_r=4dbb4d53-8aac-444e-988c-07f22ed88bf5&pd_rd_w=WC9Pb&pd_rd_wg=dKTqA&ref_=pd_gw_unk

■楽天ブックス　≪特設サイト≫
https://books.rakuten.co.jp/event/dvd-blu-ray/store/precure/20th/

■Joshinディスクピア（Joshin webショップ含む）
https://joshinweb.jp/dps/title/?%82%D3%82%BD%82%E8%82%CD%83v%83%8A%83L%83%85%83A+LEGENDARY+BOX%81%60&sale_date__from=2023-06-28&sale_date__to=2023-08-30

■Neowing
https://www.neowing.co.jp/tokuten/anime-f-precure

■あみあみオンラインショップ
ふたりはプリキュア～20th LEGENDARY BOX～
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=MED-DVD2-53610

ふたりはプリキュア MaxHeart～20th LEGENDARY BOX～
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=MED-DVD2-53611

ふたりはプリキュア Splash☆Star～20th LEGENDARY BOX～
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=MED-DVD2-53612

■ゲーマーズ
ふたりはプリキュア ～20th LEGENDARY BOX～
https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10645811/

ふたりはプリキュア MaxHeart～20th LEGENDARY BOX～
https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10645812/

ふたりはプリキュア Splash☆Star ～20th LEGENDARY BOX～
https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10645813/

■ビックカメラ（一部店舗除く）
https://www.biccamera.com/bc/category/?q=%21%21%21fprecure20th

■ソフマップ・アニメガ
ふたりはプリキュア～20th LEGENDARY BOX～
https://a.sofmap.com/search_result.aspx?gid=&keyword=4907953261983

ふたりはプリキュア MaxHeart～20th LEGENDARY BOX～
https://a.sofmap.com/search_result.aspx?gid=&keyword=4907953261990

ふたりはプリキュア Splash☆Star～20th LEGENDARY BOX～
https://a.sofmap.com/search_result.aspx?gid=&keyword=4907953262003

■セブンネットショッピング
https://7net.omni7.jp/search/?keyword=%E3%81%B5%E3%81%9F%E3%82%8A%E3%81%AF%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%82%A2%EF%BD%9E20th+LEGENDARY+BOX%EF%BD%9E+&searchKeywordFlg=1&intpr=7ns_frmng_top_headnav_schbox&userKeywordFlg=1

■アニメイト
ふたりはプリキュア～20th LEGENDARY BOX～
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2222195/

ふたりはプリキュア MaxHeart～20th LEGENDARY BOX～
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2222196/

ふたりはプリキュア Splash☆Star～20th LEGENDARY BOX～
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2222197/

■東映アニメーションオフィシャルストア
https://store.toei-anim.co.jp/shop/g/gHPXR-2073
権利表記


(C)ABC-A・東映アニメーション
(C)東映アニメーション
関連URL


マーベラス　プリキュア20周年記念商品ポータルサイト
https://www.marv.jp/special/precure_20th_musicBD/

企業プレスリリース詳細へ （2023/06/20-18:46）

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