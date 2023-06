[株式会社ベイクルーズ]







この度、株式会社ベイクルーズ(本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 杉村 茂)が運営するJOURNAL STANDARD(ジャーナル スタンダード)と東野幸治さんのファッション YouTube チャンネル「東野デニム」から、コラボレーションアイテムがリリース致します。



「東野デニム」とは東野さんが50代に入り、だんだんと洋服に興味が薄れダサくなっていることに気づきこのままではいけないと思い立ち、「品川庄司」の庄司さんとジーンズを始めとするアメカジアイテムを購入する様子を配信している YouTube チャンネル。



ファッションに関する知識がない東野さんに庄司さんが「そんなことも知らないのですか」つっこむ様子が面白く、本気過ぎるファッションチャンネルではなく緩くファッションを知ることができ、東野さんのファッションセンス向上も一緒に感じれる人気のチャンネルです。



そんな「東野デニム」とアメリカフィルターを通した独自の世界観を通してセレクトした商材を提案する「 JOURNAL STANDARD 」がプレスルームへお越しいただいたことをきっかけにコラボアイテムを開発する流れに発展。

開発をする商材はタイトルにある「デニム」ではなく、『東野デニム 』=『 東野ファッション 』と解釈をし、 THE アメカジな「ミリタリー」をメインに雑貨などを開発。

ファッションに興味が薄れていた東野さんがYouTube チャンネルをきっかけにファッションを監修する側に!

また、今回の企画の東野さん、庄司さん、椎葉さんとJOURNAL STANDARD チームの「はじめまして」からイメージディスカッションや提案、サンプル確認、コレクションの LOOK 撮影までの一部始終も「東野デニム」で数話にわけて配信致します。

Youtubeは下記URLよりご覧いただけます。

https://www.youtube.com/@higashinodesu





【発売詳細】

6月20日(火)先行予約受付開始

https://baycrews.jp/item/list?q_skeywd=%E6%9D%B1%E9%87%8E%E3%83%87%E3%83%8B%E3%83%A0&q_mtype=0





発売日:6 月 29 日(木)



展開店舗

全アイテム展開店舗: 表参道、大宮、二子玉川、名古屋パルコ、京都、なんば 計6店舗

Healthknitのみ展開店舗:その他全店





お問い合わせ先:

JOURNAL STANDARD 表参道 03-6418-7961















BACK SATIN JACKET ¥26000+tax



BACK SATIN BAKER ¥18000+tax



CAP ¥4000+tax



SOX ¥2600+tax



BANDANA ¥2800+tax



Healthknit pack tee ¥6000+tax















【別注詳細】

サンプルの中から選んでいただいたミリタリーパンツの型をベースに東野デニムのメインの視聴者40~50代の休日や普段着で仕事をしている方が使いやすいアイテムに東野さん、庄司さん、椎葉さんの拘りを詰め込みミリタリーのパンツをベースに綺麗に穿くことが出来るパンツを開発。

その後庄司さんが打ち合わせ中に、パンツにあわせる上もいいねから同素材の上着も開発。

ミリタリージャケットではなく、綺麗にあわせることができるテーラードジャケットが登場。



【ディテール】

BACK SATIN JACKET

・ポケット上にワッペン「H.G.DENIM 」

・左ポケットに高校球児がユニフォーム越しにお守りを「ギュッと」握り締めるように、ストレスを感じた時に先代の着用者がポケットの裾を握りしめてストレスを逃がしていた結果、、色褪せてしまったような加工、通称「ストレス逃がし加工」を施している。



BACK SATIN BAKER

・ポケット上にワッペン「H.G.DENIM 」

・先代の着用者がドーベルマンに右アキレス腱辺りを襲われ、破れた跡をデニムでリペアしたような加工を施している。



BANDANA

バンダナ中央にYouTube で登場する言葉を記載。



(ネイビー)

Don’t laugh at denim!Don’t let denim fool you! you!(デニムをバカにしない デニムを笑わない)

(レッド)

Anyway,Iwant to stop being lame. lame.(どうにかダサさをとめる。)



YouTube内で東野さんが首に巻いているようにアクセサリーとしてももちろん、畳んでポケットから見せても◎

柄の中にはメンバーの東野さん、庄司さん、椎葉さんの顔がプリントされており、折りたたむとみんなの顔が揃う遊び心のあるデザインに。



CAP

HD(東野デニム)ロゴをプリントした CAP 。

ワッペンにはバンダナと同じメッセージ「Anyway,Iwant to stop being lame. 」。



Healthknit pack tee

アメリカ南部の上質な原料から紡績、ソーイングまで一貫した生産管理の下で作られている。

高品質なアンダーウェアのニットメーカー「Healththknit 」に別注依頼をかけた東野デニムパックTEE シャツ。

型は東野さんが普段愛用しているカットソーをサンプリング。生地感も東野さんが好きな 7.4oz タフネスなものをセレクト。肌の透け感を気にすることなくヘビーユースにガシガシに着倒していただけます。



SOX

ワンポイントの入ったソックス2型



Obey the boss.

(ボスにとにかく順従)

Anyway,l want to stop being lame.

(ダサさをとめる)



【COMPANY INFORMATION 】

株式会社ベイクルーズ

設立:1977 年7 月 22 日(株式会社ベイクルーズ)

代表:代表取締役会長 窪田 祐

代表取締役 CEO :杉村 茂

本社所在地:東京都渋谷区渋谷1-23-21 渋谷CAST



事業内容:レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

HP http://www.baycrews.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/20-18:16)