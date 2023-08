[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス]

オリジナルリリース以来、再発されてこなかった1994~97年ファンハウス在籍時にリリースされた音源から“夜”の時代を照らし出す6曲をセレクト。最新リマスターでの初アナログ化!







2023/9/27(水)リリース

「黒いシェパードEP」 (¥3,850(込) MHJL-259)

クリアレッドカラーヴァイナル仕様 【完全限定生産】

【収録曲】

Side-A

1.Happy/Blue '95 (Album Version)

2.ぼくはタンポポを愛す

3.大寒町

Side-B

1.ニットキャップマン(Album Take)

2.Beatitude(Album Take)

3.黒いシェパード



ご購入はこちら: https://lgp.lnk.to/Z8C7pO



▼店舗別特典

■Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ

■ディスクユニオン ・・・ オリジナルキーホルダー





2023/8/23(水) リリース

moonriders FUN HOUSE years BOX(完全生産限定盤)

MHCL3010~3015 ¥22,000(税込)



ファンハウス在籍中にリリースされたアルバム、シングルにメンバー自らの監修による最新のリマスタリングを施し、当時のホームデモ、CMコンペ用デモ、FM局に書き下ろしたオリジナルジングルなどのレア音源なども加え、全5枚のCDに収録。まさにファンハウス期の全てを網羅した比類なきBOX SETとなった。



特典映像として、’95年4月、‘96年12月に日清パワーステーションで行われたライヴの記録用VTRから発掘した未発表ライブ映像を収録。ブックレットは108ページにわたり未発表写真、年表、資料、メンバーインタビュー、アルバムレビューなどが満載されており、ファンにとっては堪らない内容になっている。



■5CD+DVD

CD1 B.Y.G. HIGH SCHOOL B1 + Le Cafe de la Plage (2023 Remaster)

CD2 ムーンライダーズの夜 (2023 Remaster)

CD3 Bizarre Music For You (2023 Remaster)

CD4 Assorted Single Tracks (2023 Remaster)

CD5 Home Demo and Rare Tracks

DVD Unreleased Live Movies

■108P豪華ブックレット

未発表写真、年表、資料、メンバーインタビュー、アルバムレビューなどが満載





ご購入はこちら:

https://lgp.lnk.to/cxQ1FS



moonriders FUN HOUSE years BOX 特設サイト:

https://www.110107.com/moonriders

moonriders official HP: http://www.moonriders.net/



