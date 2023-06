[株式会社ベイクルーズ]

劇中のキャラクターや騎士団をイメージした、普段使いもしやすいバッグや小物が登場です!6/23(金)販売スタート!



『OUTDOOR PRODUCTS The Recreation Store』から、映画『ブラッククローバー 魔法帝の剣』のコラボアイテムが登場!



6/23(金)より、OUTDOOR PRODUCTS The Recreation Store表参道、

公式通販ベイクルーズストアにて販売スタートです!



公式通販ベイクルーズストア

→https://baycrews.jp/blog/detail/3170150



表参道店

→https://baycrews.jp/store/detail/3101



The Recreation Store

公式Instagram https://www.instagram.com/therecreationstore/









OD*BLACK CLOVER Daypack

アウトドアプロダクツのブランドアイコンともいえるデイバックをベースに、本コラボの為に特別なモデルを制作しました。

各キャラクターに合わせたカラーのクローバー刺繍のワンポイントと、他の別注アイテムには無い、キャラクターカラーに合わせた特別なブランドロゴ、騎士団のピスネームも付ける事で、作品の世界観を表現しつつ、普段使いもしやすいアイテムとなっています。

内側もキャラクターカラーの仕切りと、名札のようなラベルを付ける事で、キャラクターを身近に感じられる仕様になっております。

【OD*BLACK CLOVER Daypack】 SIZE FREE 全4色 ¥13,750- (税込み)













OD*BLACK CLOVER TOTE

普段の生活用品から推し活グッズ収納まで、幅広い使い方ができるトートバッグを本コラボの為に制作しました。

片面は魔法騎士団『黒の暴牛』『金色の夜明け』のエンブレム刺繍と騎士団名のピスネームを付けて、作品の世界観を表現しつつ、もう片面はアウトドアプロダクツのブランドロゴのみのデザインにする事で普段使いもしやすいアイテムとなっています。

内側には仕切りとジップ付きポケットと、名札のようなラベルを付ける事で、作品の世界観を身近に感じられる仕様になっております。

【OD*BLACK CLOVER TOTE】 SIZE FREE 全1色 ¥12,650- (税込み)





OD*BLACK CLOVER POUCH

普段の生活用品から推し活グッズ収納まで、幅広い使い方ができるポーチを本コラボの為に制作しました。

各キャラクターに合わせたカラーのクローバー刺繍のワンポイントと、他の別注アイテムには無い、キャラクターカラーに合わせた特別なブランドロゴを付ける事で、作品の世界観を表現しつつ、普段使いもしやすいアイテムとなっています。

内側もキャラクターカラーのポケットと、名札のようなラベルを付ける事で、キャラクターを身近に感じられる仕様になっております。

【OD*BLACK CLOVER POUCH】 SIZE FREE 全4色 ¥6,050- (税込み)









OD*BLACK CLOVER KEYHOLDER

映画『ブラッククローバー 魔法帝の剣』より、BIGアクリルキーホルダーを制作しました。

各キャラクターのイメージカラーを背景に表現した迫力あるデザインとなっております。

作品のロゴとブランドロゴがデザインされた特別な仕様となっております。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

【OD*BLACK CLOVER KEYHOLDER】 SIZE FREE 全4色 ¥880- (税込み)









『OUTDOOR PRODUCTS The Recreation Store』

株式会社ベイクルーズ(東京都渋谷区渋谷)が運営するThe Recreation Store(ザ レクリエーションストア)はOUTDOOR PRODUCTS初の旗艦店でありコンセプトストア。

「アウトドア愛好家に愛される日用品を」の理念に基づき様々なアイテムを展開しています。

伝統と革新を誇り“PACK FOR LIFE”を掲げるブランドの、ここでしか手にできない店舗限定と永久不滅の定番アイテム、細部にまでこだわった心地いい空間をお楽しみ頂けます。



会社概要

【ベイクルーズグループ】

設立:1977 年 7 月 22 日(株式会社ベイクルーズ)

代表:代表取締役会長 窪田 祐 代表取締役 CEO:杉村 茂

本社所在地:東京都渋谷区渋谷1-23-21 渋谷CAST

事業内容:レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営 飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社:株式会社ベイクルーズ、株式会社ジョイントワークス、株式会社フレームワークス、株式会社 JS.WORKS 、株式会社ル ドーム、株式会社ラ クラス、株式会社 ACME

HP:http://www.baycrews.co.jp/



OUTDOOR PRODUCTS The Recreation Store表参道

住所:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目4番8号



BAYCREW’S STORE

https://baycrews.jp/brand/detail/outdoorproducts



