ベネリック株式会社(本社:東京都千代田区、社長:横山 武)の運営する、オランダの人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」がお届けするドリンクスタンド「フラワーミッフィー ジュースガーデン」では、2024年1月1日(月・祝)から2024年1月8日(月・祝)までの期間限定で「フラワーミッフィー HAPPY NEW YEAR白玉抹茶ラテ」を提供いたします。(一部店舗では、2024年1月2日(火)より提供予定です。)







■「フラワーミッフィー HAPPY NEW YEAR白玉抹茶ラテ」について

ホイップたっぷりの抹茶ラテの上に、紅白の白玉と華やかな金粉をのせ、正月凧をイメージしたピックとミッフィークッキーをトッピングした、新年のお祝いにぴったりのホットドリンクです。お正月らしい紅白カラーのフラワーミッフィー ジュースガーデンオリジナルのカップスリーブをつけて提供します。

新年の始まりをミッフィーと一緒にお祝いしてみてはいかがでしょうか。



■メニュー詳細



メニュー名:フラワーミッフィー HAPPY NEW YEAR白玉抹茶ラテ

価格:756円(税込)

提供期間:2024年1月1日(月・祝)~2024年1月8日(月・祝)

※浅草店と天王寺ミオ店は営業開始日の2024年1月2日(火)から提供予定

提供店舗:フラワーミッフィー ジュースガーデン サンシャインシティアルパ店、フラワーミッフィー 浅草店、フラワーミッフィー 天王寺ミオ店

備考:テイクアウトのみの提供となります



■フラワーミッフィーについて







オランダの人気絵本シリーズミッフィーのお花屋さん。女子心が弾むかわいいフラワーアレンジメントや、ここでしか買えないグッズなどを取り揃えています。ミッフィーのかわいらしいオリジナルドリンクをお楽しみいただける「フラワーミッフィー ジュースガーデン」も併設しています。







公式サイト:https://benelic.com/flowermiffy/

公式X(旧:Twitter):https://twitter.com/FlowerMiffy

公式Instagram:https://www.instagram.com/flower_miffy_official/

フラワーミッフィー ネットショップ:https://www.benelic-flower.com/



■店舗情報





店名:フラワーミッフィー サンシャインシティアルパ店

住所:東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティアルパ1F

営業時間:10:00~20:00

※2024年1月1日(月)は18:00までの営業となります









店名:フラワーミッフィー ジュースガーデン サンシャインシティアルパ店

住所:東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティアルパ B1F

営業時間:10:00~20:00

※2024年1月1日(月)は18:00までの営業となります









店名:フラワーミッフィー 浅草店

住所:東京都台東区雷門2-19-7 相磯ビル1F

営業時間:平日/10:30~18:30、土・日・祝日/10:00~18:30

※フラワーミッフィー ジュースガーデン併設

フラワーミッフィージュースガーデン

営業時間:平日/10:30~18:00、土・日・祝日/10:00~18:00

※2024年は1月2日(火)より営業開始







店名:フラワーミッフィー 天王寺ミオ店

住所:大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ミオ 本館6F

営業時間:11:00~21:00

※フラワーミッフィー ジュースガーデン併設

※2024年は1月2日(火)より営業開始



