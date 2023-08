[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス]

THE LIVE IS ALIVE! 伝説は、眠らない――。



1978年8月21日に創立。今年で45周年の節目を迎えたEPICレーベル。創立記念日にあたる8月21日(月)には全国の映画館にてライヴ・フィルム『Live EPIC 25 -20th Anniversary Edition-』一夜限りのプレミアム上映が開催された。



ライヴに拘ったEPICレーベルからこれまで発表された80~90年代の珠玉のライヴ・フィルム7作品を全国19都市24カ所の映画館にて、9月21日(木)より毎週木曜よる7時から7週連続一夜限定上映するイベント『EPIC レコード創立45周年記念 毎木7ライヴ・フィルム・フェスティヴァル2023 -THE LIVE IS ALIVE!-』。その第三弾、弾四弾を飾る新たな上映作品が発表された。







今回発表されたのは10月5日(木)上映のエレファントカシマシ『LIVE FILM エレファントカシマシ 1988/09/10渋谷公会堂』、そして10月12日(木)上映の『TMN final live LAST GROOVE [5.18]』の2作品。『LIVE FILM エレファントカシマシ 1988/09/10渋谷公会堂』は劇場初上映、『TMN final live LAST GROOVE [5.18]』は8月に立川シネマシティ独占で開催された上映が完全ソールドアウトとなり、全国のファンから再上映のリクエストが多数寄せられたため、ここに全国上映が実現した。



最新リミックス&デジタル・リマスタリングによる劇場版5.1chサラウンドの音声、全編アップコンバートを施した映像を日本屈指のシステムを備えた映画館にて大音量で上映する(※第五弾以降の作品は後日随時発表)。この上映を記念して2作品の劇場版トレイラーをYouTubeチャンネルにて公開!



■10月5日(木)上映 エレファントカシマシ『LIVE FILM エレファントカシマシ 1988/09/10渋谷公会堂』劇場版トレイラー

URL:https://youtu.be/CUrqeMVSe2A



■10月12日(木)上映 『TMN final live LAST GROOVE [5.18]』劇場版トレイラー

URL:https://youtu.be/lX2vo7Rs2X4



イープラスにて、9月3日(日)までチケット先行受付中。『毎週木曜よる7時は、映画館でライヴ・フェス!』

ぜひ劇場で伝説の映像をご堪能ください。





イープラス:https://eplus.jp/theliveisalive/ (PC、モバイル共通)



映画に関する詳細|劇場のホームページ、もしくは、『毎木7ライヴ・フィルム・フェスティヴァル2023』上映特設サイトをご確認ください。

『毎木7ライヴ・フィルム・フェスティヴァル2023』上映特設サイト:https://www.110107.com/maimoku



【第三弾上映】

エレファントカシマシ『LIVE FILM エレファントカシマシ 1988/09/10渋谷公会堂』

【2017年/日本/DCP/デジタル・リマスタリング/16:9/5.1ch/70分】



1988年9月10日・渋谷公会堂で行われた伝説的ステージを余すところなく収録。剥き出しの無機質な舞台で終始客席の照明がついたまま演奏された怒涛の全14曲、緊迫の70分。1988年3月のデビューからわずか半年。発表時には無謀との声もあがっていたが、当時映像制作の第一人者となりつつあった故・坂西伊作氏が撮影監督として企画段階から加わりすべてが進められた。ライヴから29年経過した2017年、16mmフィルムのカメラ5台で全編撮影された映像、デジタル・マルチテープで録音された音源を最新技術によりレストア・リマスタリング。故・坂西伊作監督のもとで才能を研き、彼の感性を受け継ぐ大沢昌史氏のディレクションにより、“日本最高のロック・バンド”の伝説が70分完全ノーカットver.で蘇った。



セットリスト



1|おはよう こんにちは

2|浮き草

3|デーデ

4|星の砂

5|夢の中で

6|ゴクロウサン

7|ふわふわ

8|習わぬ経を読む男

9|ああ流浪の民よ

10|ポリスター

11|やさしさ

12|花男

13|ファイティングマン

14|待つ男



【第四弾上映】

TMNライヴ・フィルム『TMN final live LAST GROOVE [5.18]』

【2019年/日本/DCP/4:3/5.1ch/2019リミックス・サウンド/154分】



1994年4月21日、デビュー10周年を迎えたこの日、新聞の全面広告にて突如TMNの「終了」を宣言。それからわずか1ヵ月を切った5月18・19日の両日にのべ10万人を動員する東京ドームでの「終了」コンサートを開催した。この2日間の公演では10年間のヒストリーを彩る楽曲全36曲を2日間合計約5時間にわたって披露している。その映像作品である本作は、彼らの映像クリエイティブに深く関わってきたことでも知られる名匠・坂西伊作総合プロデュースのもと、ドラマチックかつ華麗に演出されたこのファイナル・ライヴを20台ものカメラを駆使して余すところなく収録。25年前のあの日、その巨大な空間にいた5万人の視線や拍手や歓声を劇場空間で存分に感じられるはずだ。(1994年5月18日の公演を収録)



セットリスト



1|金曜日のライオン

2|BE TOGETHER

3|DON'T LET ME CRY

4|NERVOUS

5|ACCIDENT

6|WE LOVE THE EARTH

7|LOVE TRAIN

8|1/2の助走

9|CONFESSION~告白~

10|永遠のパスポート

11|RAINBOW RAINBOW (陽気なアインシュタインと80年代モナリザの一夜)

12|COME ON LET'S DANCE

13|ALL-RIGHT ALL-NIGHT (NO TEARS NO BLOOD)

14|KEYBOARD SOLO

15|GET WILD '89

16|DRAGON THE FESTIVAL

17|SELF CONTROL (方舟に曳かれて)

18|ELECTRIC PROPHET

19|SEVEN DAYS WAR



浅倉大介 ゲスト参加曲(M7.8.)





【第一弾上映】

EPICレーベル創立45周年記念

TM NETWORKライヴ・フィルム『CAMP FANKS ‘89 at YOKOHAMA ARENA』

(劇場版5.1chデジタル・リマスター)一夜限りのプレミアム上映

at毎木7ライヴ・フィルム・フェスティヴァル2023

【2023年/DCP/4:3/5.1chデジタル・リマスター/144分】



略称|TM NETWORK ライヴ・フィルム『CAMP FANKS ‘89 at YOKOHAMA ARENA』一夜限りのプレミアム上映

日時|2023年9月21日(木)

開映|19:00

前売|3,300円(税込)

当日|4,000円(税込)



【第二弾上映】

EPIC レーベル創立45周年記念

佐野元春ライヴ・フィルム『See Far Miles Tour Part II Live at Yokohama Arena 1993』

(劇場版5.1chデジタル・リマスター)一夜限りのプレミアム上映

at毎木7ライヴ・フィルム・フェスティヴァル2023

【2023年/日本/DCP/2023最新デジタル・リマスタリング/4:3/5.1ch/128分】



略称|佐野元春ライヴ・フィルム『See Far Miles Tour Part II Live at Yokohama Arena 1993』一夜限りのプレミアム上映

日時|2023年9月28日(金)

開映|19:00

前売|3,300円(税込)

当日|4,000円(税込)



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/23-19:16)