コミック「PEANUTS」をテーマにしたカフェ「PEANUTS Cafe」( http://www.peanutscafe.jp/ )が、3/23(木)~4/3(月)に開催される博多阪急『博多スヌーピーフェスティバル2023』に登場いたします。カフェで使用している、テーブルウェアやPEANUTS HOTEL限定のぬいぐるみなど、人気のグッズを販売いたします。

















【数量限定】缶バッジコンプリートセット 各3,300円 (税込)





実店舗でしか手に入らないカプセルトイのコンプリートセットが登場。

ホログラム加工のシークレットデザインはもちろん、完全版だけに入った限定デザインの缶バッジが付いてく

るのも見逃せないポイント。

※実店舗での販売はございません。

※各種数量に限りがございます。

※名古屋店のデザインのみ3,630円(税込)です。









PEANUTS HOTEL "Happiness is a warm puppy.." <ROOM64> 3,850 円(税込)





PEANUTS HOTELの“ROOM64”をテーマにしたピンクのふわふわスヌーピー。

何度も触れたくなるほどふわふわで、気持ちの良い肌ざわりは、まさに” Happiness is a warm puppy.. “(幸せは

あったかい子犬..)。ちょうど良いサイズ感で、ぎゅっと抱きしめたくなるかわいさです。











シュガーパイ ( クリームイエロー / ピンク / ホワイト ) 各1,512 円(税込)





スヌーピーのシルエットがかわいいシュガーパイ。

さっくりと焼き上げたパイは、一口食べれば程よい甘さと香ばしさが広がります。









PEANUTS Cafe カトラリーセット 2,310 円(税込)





PEANUTS Cafeのロゴをあしらい、ビンテージ加工を施したカトラリー。





PEANUTS Cafe テーブルウェアクラシックシリーズ 1,760円~(税込)





落ち着いたカラーリングとシンプルなデザインで、和洋を問わず、どんなお料理にも合う万能プレート。



他にも、PEANUTS Cafe定番のグッズや店舗限定グッズも多数ご用意しております◎









‐ PEANUTS Cafe -

コミック「PEANUTS」にゆかりのあるアメリカ西海岸をテーマにしたナチュラルでどこかウィットな遊び心の

溢れる普段使いの大人なカフェ。東京・名古屋・大阪などの6店舗で展開中。店舗ごとに異なったコンセプト

とPEANUTSの世界観を楽しんでいただけます。

スヌーピーやその仲間たちにちなんだフードやデザートが堪能できるほか、食器やTシャツなど、普段から

PEANUTSを日常に取り入れやすい商品を取り揃えております。

公式HP: http://www.peanutscafe.jp/

公式Instagram:@peanutscafe_tokyo( https://www.instagram.com/peanutscafe_tokyo/ )

公式Twitter:@peanutscafe2015 ( https://twitter.com/peanutscafe2015 )









