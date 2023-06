[マーベラス]

10月21日(土)パシフィコ横浜・国立大ホールにて開催の「ひろがるスカイ!プリキュアLIVE2023 Hero Girls Live ~Max!Splash!GoGo!~」先行抽選応募券封入!









『ひろがるスカイ!プリキュア』ボーカルアルバム ~FLY TOGETHER!!!!!~

発売日:2023年7月19日(水)



「ひろがるスカイ!プリキュア」のキャラクター・イメージソング集「ボーカルアルバム ~FLY TOGETHER!!!!!~」が7月19日(水)発売!!ソラ・ハレワタール(CV:関根明良)・虹ヶ丘ましろ(CV:加隈亜衣)・夕凪ツバサ(CV:村瀬 歩)・聖あげは(CV:七瀬彩夏)のキャラクターソングを収録。イメージソングとして主題歌歌手 石井あみ、吉武千颯と歴代歌手の北川理恵、Machicoが歌唱参加。「シェアして!プリキュア」の石井あみバージョンも収録しボリューム満載の1枚です。



◆収録曲:



1.ひろがるスカイ!プリキュア ~Hero Girls~(TVサイズ)

歌:石井あみ 作詞:青木久美子 作曲・編曲:森いづみ

2.全力ヒーローガール!

歌:ソラ・ハレワタール(CV:関根明良)

作詞:こだまさおり 作曲・編曲:森いづみ

3.わたしリフレクション

歌:虹ヶ丘ましろ(CV:加隈亜衣)

作詞:こだまさおり 作曲・編曲:森いづみ

4.空虹ダイアリー

歌:ソラ・ハレワタール(CV:関根明良)&虹ヶ丘ましろ(CV:加隈亜衣)

作詞:こだまさおり 作曲・編曲:森いづみ

5.風読みバード

歌:夕凪ツバサ(CV:村瀬 歩)

作詞:こだまさおり 作曲:EFFY 編曲:森いづみ

6.あたたかいあたりまえ

歌:聖あげは(CV:七瀬彩夏)

作詞:こだまさおり 作曲:ハマダコウキ 編曲:森いづみ

7.未来コネクト

歌:夕凪ツバサ(CV:村瀬 歩)&聖あげは(CV:七瀬彩夏)

作詞:こだまさおり 作曲:EFFY 編曲:森いづみ

8.Daybreak song

歌:石井あみ・北川理恵・Machico・吉武千颯

作詞:マイクスギヤマ 作曲:高木 洋 編曲:馬瀬みさき

9.FLY TOGETHER!!!!!

歌:キュアスカイ(CV:関根明良)・キュアプリズム(CV:加隈亜衣)・キュアウイング(CV:村瀬 歩)・キュアバタフライ(CV:七瀬彩夏)

作詞:こだまさおり 作曲・編曲:森いづみ

10.Try Try Try

歌:石井あみ・吉武千颯

作詞:大森祥子 作曲:EFFY 編曲:馬瀬みさき

11.シェアして!プリキュア Ami Ishii Ver.

歌:石井あみ

作詞:青木久美子 作曲・編曲:三好啓太

12.ヒロガリズム(TVサイズ)

歌:石井あみ・吉武千颯

作詞:六ツ見純代 作曲・編曲:ハマダコウキ

13.ワンダービート

歌:吉武千颯

作詞:六ツ見純代 作曲・編曲:馬瀬みさき

☆ボーナストラック

・Try Try Try ~Remix for Ami Ishii Ver.~

・Try Try Try ~Remix for Chihaya Yoshitake Ver.~



◆初回特典:

・キャンバスブロマイド(スーパーアート6色印刷)

・「めざせ!あこがれのわたし(ハート) プリキュアミラーパッド!オールスター」専用二次元コード(聖あげはからのおてがみ)

・「ひろがるスカイ!プリキュアLIVE2023」先行抽選応募券封入



◆永久仕様:

・ひろがるスカイ!プリキュア TVシリーズ全CD商品購入特典「ひろがるスカイ!ボックス(くるみ三方背)」応募券



店舗別オリジナル特典絵柄解禁!!





・Amazon.co.jp…メガジャケ

・楽天ブックス…アクリルキーホルダー(全4種より1種選択)

・ネオウィング…ポストカード(集合絵柄1種)

・セブンネットショッピング…ミニスマホスタンドキーホルダー(集合絵柄1種)

・全国アニメイト(通販含む)…L判ブロマイド4枚セット

・ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)…L判ブロマイド2枚セット





店舗特典つき予約受付中!

https://lnk.to/hiropre_vocalALad

※特典は数に限りがありますので、お早めに!



【基本情報】

品番/価格:

MJSA-01371/¥3,850(税抜価格¥3,500)

発売元:株式会社マーベラス

販売元:株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ

商品ページ:https://www.marv.jp/titles/mc/10593/



