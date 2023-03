[株式会社光文社]

ENHYPEN、TXT、STRAY KIDS、NCT DREAM、 NCT127、 TWICE、SEVENTEEN、BTS、NU'ESTの9組が参加したK-POPフェス「D'FESTA」を詰め込んだ80分~100分の超ボリューム映像作品が3月3日(金)から一般発売!









韓国の芸能ニュースメディア・Dispatchの創立10周年を記念して韓国で開催された、グローバルK-POPフェスティバル「D'FESTA」。

ENHYPEN、TOMORROW×TOGETHER、 STRAY KIDS、NCT DREAM、 NCT 127、 TWICE、SEVENTEEN、BTS、NU'ESTという名実ともに世界的グループとなった9アーティストが、一流クリエイターと共に創り出した映像と写真の数々は大きな反響を呼んでいます。こちらのイベントは、現代のエンターテイメントテクノロジーを駆使し、世界で活躍するK-POPトップ9アーティストの魅力をあますところなく表現しました。

そんな「D'FESTA」のためだけに特別撮影された、パフォーマンスやトークバラエティなどの映像コンテンツを約80分間収録したディスクのほか、2点のオリジナル特典が付くDVDとBlu-rayを販売。購入先着特典として「D'FESTA THE MOVIEクリアファイル」もついてきます。

※各商品は、タイトルのグループのコンテンツのみで構成されています

※スペシャル特典は先着順になります



【商品説明】

◎DVD ¥4,950(税込)/全9種

Blu-ray ¥5,500(税込)/全9種

◎D'FESTA撮影の様子を収めたリーフレット

◎プラスチッククリアブックマーク 1点 (メンバーランダム)

◎スペシャル特典・クリアファイル(先着順)

※日本語字幕あり





D'FESTA THE MOVIE NU'EST version







D'FESTA THE MOVIE BTS version







D'FESTA THE MOVIE SEVENTEEN version







D'FESTA THE MOVIE TWICE version







D'FESTA THE MOVIE NCT127 version







D'FESTA THE MOVIE NCT DREAM version







D'FESTA THE MOVIE STRAY KIDS version







D'FESTA THE MOVIE TOMORROW X TOGETHER version







D'FESTA THE MOVIE ENHYPEN version







《先着順! 商品ご購入で「D'FESTA THE MOVIE クリアファイル」をプレゼント》



これまでD'FESTA会場限定で予約販売していた「D'FESTA THE MOVIE」を一般販売することを記念して、購入者先着特典として「D'FESTA THE MOVIEクリアファイル」をプレセント。





※各グループごとに絵柄は1種類(DVD・Blu-Rayともグループ共通絵柄で9種類)

※追加特典内容は諸事情により予告なく変更になる場合もございます





《収録内容》

D'FESTA THE MOVIE BTS version





「THE MOVIE」

ストーリー仕立てで展開し、世界最高峰レベルのXR技術で撮影されたソウル市街の野外フェスを彷彿とさせる「XRステージ」と、各グループの個性を最大限に引き出した「LEDステージ」の2ステージで構成。

圧巻のクオリティで作り上げられた映像と5.1チャンネルサウンドの音響による大迫力のサウンドは必見です。

・収録曲:DNA(XRステージ)/Permission to Dance (LEDステージ)

・収録時間約20分





「MEMORY ROOM」

各グループがD'FESTA撮影の裏側や、Dispatch10周年を祝うテープカット、またDispatchが撮影し続けたこれまでの写真を鑑賞しながら活動を振り返るトークタイムなど、アーティストの活動の軌跡をオリジナルコンテンツで紹介します。

そのほか、メンバーが3分間という制限時間の中で、自由にオリジナルダイアリーを作成するチャレンジ企画は、笑いあり、ハプニングありでそれぞれの個性が見事に表現されています。

・収録時間約30分





「MAKING OF‵THE MOVIE’」

ステージパフォーマンスの撮影裏側や、D'FESTA写真集の撮影オフショットムービーなど、各グループ69人がふとした瞬間に見せるリラックスした表情や、メンバー同士の無邪気なかけ合いなども見どころです。

・収録時間30分





「EXTRA」

1.ARTIST PAINTINGオフショット映像

D'FESTAの注目コンテンツである「ARTIST PAINTING」。9グループがそれぞれ自由な発想で特大キャンパスに一枚の絵を描き出した過程を収めています。

2.プロモーション用映像

D'FESTA発表後、各メディアなどで公開したティザー映像をまとめて収録

3.エンドロール

4.「カラーバージョン」エンドロール(Blu-ray限定収録)



【販売サイト】

〈kokodeブックス〉

https://books.kokode.jp/products/list.php?category_id=4009157

※その他販売先情報は順次公開予定



