6月2日(金)に阪急サン広場会場で行う「Candle Wonder Night」をプロデュース。バイヤーがセレクトしたキャンドルの販売や「Artbar OSAKA」によるアートセッションも開催!



阪急うめだ本店のZ世代のバイヤーが、同じ価値観や趣味を持つフォロワーと一緒に、自分たちが本当に欲しいモノ・コトをセレクトし展開する、週替わりのイベントスペース『サムシング グッド スタジオ』は、6月2日(金)に梅田・茶屋町で行われる「1000000人のキャンドルナイト@OSAKA CITY 茶屋町スロウデイ2023」に出店いたします。

阪急サン広場の会場では「Candle Wonder Night」と題し、『サムシング グッド スタジオ』のバイヤーがセレクトしたキャンドルの販売や「Artbar OSAKA」によるアートセッション等の体験イベントを実施。

また、「1000000人のキャンドルナイト@OSAKA CITY 茶屋町スロウデイ2023」に連携し、5月31日(水)~6月6日(火)の期間、阪急うめだ本店3階プロモーションスペース33にて「Candle Wonder Night」POP UP STOREを開催します。







一夜限りの「Candle Wonder Night」では、キャンドルの販売やアートセッション、キャンドルすくいなどの楽しいコンテンツが登場





期間:6月2日(金)16時~22時 場所:阪急サン広場 ※荒天の場合、翌日順延、翌日も荒天の場合は、翌々日に再順延。

・Z世代のバイヤーが厳選したキャンドルを販売

<紹介ブランド>

Fog/Fluctuation candle/Lily candle/Lumia candle/徒然キャンドル



・「Artbar Osaka」によるアートセッション

開催時間: 16:00~17:30、18:00~19:30、20:00~21:30

内容:

ゴッホのローヌ川、カラフル金箔抽象画、GALAXYの中から当日1つ選んで、自分だけのアートを制作。今まで絵を描いた事がない方でも安心。新たな発見と体験に出会えます。

参加費:5,500円 ~

申込は「Artbar Osaka」 URL:https://osaka.artbar.co.jp/events/candle-night23060216/



・キャンドルすくい by 「atelier kaka」

“かわいい”をぎゅっとつめこんだ花手水のようなキャンドルすくい。未体験のワクワク感をお届けします!



・『サムシング グッド スタジオ』オリジナルフォトスポット

キャンドルの幻想的な雰囲気を楽しめるCandle Wonder Night オリジナルフォトスポットが登場!



阪急うめだ本店 3階では、「Candle Wonder Night」 POP UP STOREを開催





期間:5月31日(水)~6月6日(火)

場所:阪急うめだ本店 3階 プロモーションスペース33

「Lily candle」を含め、『サムシング グッド スタジオ』のZ世代バイヤーがセレクトした4ブランドを自らが店頭で販売。

1.「Lily candle」

天然の大豆由来のロウを主に使用した、ケーキキャンドルやインテリアのアクセントになるキャンドルを展開。

今回のPOP UPでは、インテリアやプレゼントとしてもおすすめのティアラケーキキャンドル、リボンケーキキャンドル(阪急うめだ本店先行販売)、ハートディフューザーなどピュア甘なアイテムを販売いたします。

税込10,000円以上ご購入の方に、阪急うめだ本店限定アイテム・メレンゲクッキーキャンドルをプレゼント。

※無くなり次第終了



2.「Fog」

「忙しなく過ぎる毎日に、自分だけの灯りを...」をコンセプトに、モノトーンを基調としたキャンドルをひとつ1つ手作り。個性のあるキャンドルが揃います。



3.「Fluctuation candle」

氷のような透明なキャンドル。ジェルワックスというロウを素材として採用しており、触れた時に冷んやりと冷たく、グミのような柔らかい弾力。手作りのため、シンプルながらも無秩序な形状差が魅力です。使用していく中で真夏の氷のように変化しく様も飽きの来ないキャンドルは、まるで氷の上で揺らいでいるような炎のように感じさせる不思議さが魅力です。



4.「atelier kaka」

”かわいい。をぎゅっと” をコンセプトに飾っても灯しても心ときめくキャンドルを制作。いちごやくまをトッピングしたスイーツ系キャンドル。







■阪急うめだ本店の『サムシング グッド スタジオ』とは



トレンドに敏感なZ世代を中心としたバイヤーが店頭はもちろんSNSでお客様と対話しながら、自分たちが好きなモノ・コトを発信。ファッション、ビューティー、グルメ、カルチャーなど様々なアイテムを紹介。









■「1000000人のキャンドルナイト@OSAKA CITY 茶屋町スロウデイ2023」

開催日時:令和5年6月2日(金曜日)18時から22時まで

※荒天の場合、翌日順延、翌日も荒天の場合は、翌々日に再順延。※順延開催の場合、プログラム内容を変更する場合があります。

開催会場:大阪梅田・茶屋町エリア一帯(阪急大阪梅田駅茶屋町口改札口出てすぐ)

※『サムシング グッド スタジオ』はサン広場に出店。サン広場は16:00~22:00

開催内容:キャンドルアート作品の展示、音楽ライブ、施設照明の消灯ほか







□「Candle Wonder Night」 POP UP STORE

期間:5月31日(水)~6月6日(火)

場所:阪急うめだ本店 3階プロモーションスペース33



